TRISTEZA

No ar em 'Por Você', Amaury Lorenzo se emociona ao revelar fim da carreira como ator: 'Não vou poder seguir o que eu mais amo'

Ator, que está no ar na novela 'Por Você', contou que depende de aparelhos auditivos para trabalhar e teme não conseguir continuar atuando no futuro

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17:30

Amaury Lorenzo como Lucas ‘Por Você’ Crédito: Globo/Manoella Mello

O ator Amaury Lorenzo revelou que enfrenta uma perda auditiva progressiva e acredita que poderá precisar abandonar a carreira artística no futuro. Atualmente no elenco de "Por Você", novela da TV Globo, ele contou nas redes sociais que possui deficiência auditiva bilateral e depende de aparelhos para continuar trabalhando.

Em um relato divulgado neste sábado (24), Amaury explicou que sua condição afeta os dois ouvidos e tende a se agravar com o passar do tempo. Segundo o artista, os equipamentos auditivos são indispensáveis para que consiga desempenhar suas atividades profissionais. "Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido. Sem esses aparelhos eu não consigo trabalhar", afirmou.

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O ator também falou sobre o receio de que o avanço da perda auditiva comprometa sua permanência nos palcos e nas produções audiovisuais. Com aproximadamente três décadas dedicadas à atuação, ele considera a possibilidade de precisar interromper uma trajetória construída no teatro, na televisão e no cinema. "Daqui a um tempo eu vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que eu mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos", declarou.

Amaury não informou quando a perda total da audição poderá ocorrer nem apresentou detalhes sobre o acompanhamento médico ou os tratamentos realizados. Também não anunciou uma data para deixar a profissão.

A deficiência auditiva bilateral progressiva é caracterizada pela redução gradual da capacidade de ouvir nos dois ouvidos. A evolução varia de acordo com a causa e as características de cada paciente, e o uso de aparelhos auditivos pode auxiliar na comunicação e na realização de atividades cotidianas.

Embora Amaury tenha manifestado preocupação com o futuro profissional, a surdez não impede necessariamente o exercício da atuação. A continuidade na carreira pode depender de adaptações, recursos de acessibilidade e das condições individuais de cada artista.

Atualmente, o ator interpreta Lucas na novela "Por Você", da Globo. Na trama, seu personagem vive uma história que envolve Bela, relacionamento sobre o qual Amaury já comentou durante uma participação no programa "Encontro".