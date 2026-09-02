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No ar em 'Quem Ama Cuida', Isabela Garcia relembra ensaio para a 'Playboy': 'Nunca tive problema'

Atriz resgatou os bastidores de sua participação na edição de aniversário da revista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:58

Isabela Garcia como Elisa em 'Quem Ama Cuida' e em ensaio na 'Playboy' quando tinha 21 anos   Crédito: Divulgação/Reprodução

A atriz Isabela Garcia está dando o que falar no papel de Elisa na novela 'Quem Ama Cuida', exibida pela TV Globo na faixa das 21h. No ar como a mãe da protagonista vivida por Letícia Colin desde a estreia da trama, em maio de 2026, a veterana da televisão aproveitou para relembrar os bastidores de sua carreira artística. Antes de retornar as telinhas, ela integrou o elenco da série 'Dona Beja', lançada na plataforma Max em 2025, e havia cumprido um período afastada dos folhetins da emissora carioca desde sua participação em 'O Sétimo Guardião', em 2018.

Isabela Garcia pousou para 'Playboy' quando tinha 21 anos

Isabela Garcia em ensaio na 'Playboy' quando tinha 21 anos por Reprodução
Isabela Garcia na novela "Bebê a bordo" por Memória Globo
auto-upload por auto-upload
Isabela Garcia como Elisa em 'Quem Ama Cuida' e em ensaio na 'Playboy' quando tinha 21 anos por Reprodução
Isabela Garcia na novela "Bebê a bordo" por Divulgação/TV Globo
Isabela Garcia como Elisa em 'Quem Ama Cuida' por Divulgação/TV Globo
Isabela Garcia por Reprodução/Instagram
Isabela Garcia é a misteriosa Judith, de 'O Sétimo Guardião' por João Cotta/TV Globo
Isabela Garcia por Reprodução/Instagram
Isabela Garcia caracterizada como Maria para a peça Paixão de Cristo por Reprodução/Cristiane Santos
Isabela Garcia como Elisa em 'Quem Ama Cuida' e em ensaio na 'Playboy' quando tinha 21 anos por Divulgação/Reprodução
Isabela Garcia como Elisa em 'Quem Ama Cuida' por Divulgação
Isabela Garcia com a filha Gabriella e os gêmeos Francisco e Bernardo por Reprodução/Instagram
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Isabela Garcia em ensaio na 'Playboy' quando tinha 21 anos por Reprodução

Entre as lembranças que mais chamaram a atenção do público, ela resgatou o dia em que aceitou tirar a roupa para estampar a capa de aniversário de 13 anos da revista Playboy, em agosto de 1988. Naquela época, aos 21 anos, Isabela vivia o auge da fama como uma das protagonistas da novela 'Bebê a Bordo'.

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Durante uma entrevista recente ao podcast Ser Artista, a estrela explicou que encarou os cliques ousados com total tranquilidade, sem nenhum tipo de drama ou vergonha. A artista contou que era muito jovem e focada no trabalho, explicando sua postura diante das câmeras naqueles anos: "Não tinha noção do que estava fazendo. Não foi difícil", lembrou.

Ela garantiu que a falta de malícia naqueles anos e o respeito pelo próprio corpo tornaram tudo muito simples, sem se deixar abalar por pressões externas. "Nunca tive problema com nudez. Nunca foi um problema. Como atriz, nunca fiz uma cena gratuita que não precisasse. Sempre pensei também assim: 'se tem que fazer, vamos fazer logo'. Sem sofrimento", disparou durante o bate-papo.

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Tags:

Atriz Isabela Garcia Quem ama Cuida Playboy

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