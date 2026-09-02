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No ar em 'Quem Ama Cuida', Isabela Garcia relembra ensaio para a 'Playboy': 'Nunca tive problema'

Atriz resgatou os bastidores de sua participação na edição de aniversário da revista

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:58

Isabela Garcia como Elisa em 'Quem Ama Cuida' e em ensaio na 'Playboy' quando tinha 21 anos Crédito: Divulgação/Reprodução

A atriz Isabela Garcia está dando o que falar no papel de Elisa na novela 'Quem Ama Cuida', exibida pela TV Globo na faixa das 21h. No ar como a mãe da protagonista vivida por Letícia Colin desde a estreia da trama, em maio de 2026, a veterana da televisão aproveitou para relembrar os bastidores de sua carreira artística. Antes de retornar as telinhas, ela integrou o elenco da série 'Dona Beja', lançada na plataforma Max em 2025, e havia cumprido um período afastada dos folhetins da emissora carioca desde sua participação em 'O Sétimo Guardião', em 2018.

Isabela Garcia pousou para 'Playboy' quando tinha 21 anos 1 de 13

Entre as lembranças que mais chamaram a atenção do público, ela resgatou o dia em que aceitou tirar a roupa para estampar a capa de aniversário de 13 anos da revista Playboy, em agosto de 1988. Naquela época, aos 21 anos, Isabela vivia o auge da fama como uma das protagonistas da novela 'Bebê a Bordo'.

Durante uma entrevista recente ao podcast Ser Artista, a estrela explicou que encarou os cliques ousados com total tranquilidade, sem nenhum tipo de drama ou vergonha. A artista contou que era muito jovem e focada no trabalho, explicando sua postura diante das câmeras naqueles anos: "Não tinha noção do que estava fazendo. Não foi difícil", lembrou.