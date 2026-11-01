No ar em Quem Ama Cuida, Pietro Antonelli abre o jogo sobre saudade da mãe, Giovanna Antonelli, que está morando em Portugal

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 11:44
Pietro Antonelli falou sobre a saudade que sente da mãe, Giovanna Antonelli, durante participação no "Caldeirão com Mion", exibido neste sábado (31). Aos 21 anos, o ator contou que a distância tem sido difícil desde que a artista se mudou temporariamente para Portugal.
"Eu tenho muita saudade dela! Ela está morando em Portugal, mas ela não vai ficar para sempre, graças a Deus", afirmou o jovem durante a conversa com Marcos Mion.
Pietro Antonelli
Pietro explicou que, apesar de Giovanna estar vivendo fora do Brasil, os dois ainda conseguem se encontrar de vez em quando. A atriz esteve no Rio de Janeiro recentemente, e o filho pretende visitá-la em breve. "Tem sido difícil, mas ela vem para o Rio, às vezes. Eu a vi mês passado, vou tentar ir até lá [Portugal] no próximo mês", contou.
Pietro Antonelli fala sobre estreia na novela
Além da vida pessoal, o ator também conversou sobre o momento profissional. Pietro está no elenco de "Quem Ama Cuida", novela das nove em que interpreta Felipe, personagem que vive um romance com Maurício, vivido por João Victor Gonçalves.
Elenco de Quem Ama Cuida
Nos capítulos recentes, os personagens protagonizaram o primeiro beijo. Questionado por Mion sobre a experiência de interpretar o jovem, Pietro afirmou que tem encarado o trabalho como um desafio positivo.
"Está sendo muito legal, desafiador de muitas formas, mas muito legal. As expectativas já estavam altas, mas foram excedidas. Ainda mais com essa trama tão legal que eu estou tendo oportunidade de fazer", disse.