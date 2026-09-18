Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'No dia anterior, tomando uma cerveja com ele. Depois estava numa lancha, procurando o cara': Marcelo Serrado relembra buscas por Domingos Montagner

Ator contou como viveu a perda do colega de 'Velho Chico', com quem havia convivido poucas horas antes da morte

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:15

Marcelo Serrado e Domingos Montagner nos bastidores da novela Velho Chico
Marcelo Serrado e Domingos Montagner nos bastidores da novela Velho Chico Crédito: Reprodução

A morte de Domingos Montagner, em 2016, ainda é uma lembrança marcante para Marcelo Serrado. Os dois trabalhavam juntos em 'Velho Chico' quando o ator morreu afogado no Rio São Francisco, após desaparecer durante um mergulho. Serrado relembrou a sequência de acontecimentos e contou como passou de um encontro descontraído com o colega para as buscas pelo ator.

Domingos morreu aos 54 anos, no dia 15 de setembro de 2016, depois de desaparecer nas águas do Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, no interior de Sergipe. Naquele período, ele estava no elenco de 'Velho Chico', novela da TV Globo que tinha Serrado entre seus atores.

Domingos Montagner e família

Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
Domingos Montagner e família por Reprodução
1 de 5
Domingos Montagner e família por Reprodução

"Eu estava gravando com ele e, no dia anterior, tomando uma cerveja com ele. Depois estava numa lancha, procurando o cara", contou Serrado em entrevista ao jornal O Globo, ao falar sobre os lutos que mais o marcaram ao longo da vida.

Na ocasião, após gravar cenas da trama durante a manhã, Domingos almoçou e decidiu tomar um banho de rio com a atriz Camila Pitanga. Ao notar a forte correnteza, Camila avisou o colega. Os dois tentaram nadar de volta para uma pedra. A atriz chegou primeiro e tentou segurar a mão de Domingos por duas vezes, mas ele foi arrastado pela água e submergiu. Camila avisou imediatamente a produção, que deu início às buscas.

Domingos Montagner e Camila Pitanga

Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução
1 de 10
Domingos Montagner e Camila Pitanga por Reprodução

O corpo de Domingos foi encontrado horas depois, preso a pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem, próximo à Usina de Xingó, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Ele deixou a esposa, Luciana Lima, e três filhos.

A lembrança de Domingos apareceu durante a conversa de Serrado sobre o livro e o documentário 'Fora do roteiro', projetos em que o artista revisita momentos importantes de sua trajetória pessoal e profissional. A morte do colega foi citada ao lado de outras perdas profundas, como a de Daniella Perez, amiga do ator, e a da própria mãe, em 2023.

"O luto da Dani foi muito transformador porque eu era muito amigo dela. Fui par romântico da penúltima novela que ela tinha feito. Quando aconteceu, eu estava viajando, me senti muito culpado de estar fora do Rio e não estar presente naquele caos que foi o enterro dela. O assassino foi um cara com quem eu tinha trabalhado também (Guilherme de Pádua, morto em 2022). Aquilo foi devastador para mim", contou.

"E a morte da minha mãe... foi muito devastadora. Era uma pessoa em que eu era muito ligado. A minha vontade era voltar para o útero dela. Porque eu faço parte dela, ela me gerou. Quando vi minha mãe morta, o tempo parou para mim. Todo dia eu a vejo, e sinto presente em mim (...) Sou filho caçula, fui o protegido dela. Não sei lidar com isso, tem quem lide melhor, mas para mim é uma dor que não passa. Vivi o luto em vida, vi ela morrendo a cada dia com Alzheimer. O filme 'Ainda estou aqui' me pegou muito", completou Serrado.

Leia mais

Imagem - Marcelo Serrado revela decisão sobre as eleições de 2026: 'Não quero isso para mim'

Marcelo Serrado revela decisão sobre as eleições de 2026: 'Não quero isso para mim'

Imagem - 'Quero perder mais': Gordão da XJ pesou 350 kg, eliminou 140 kg e revela quanto ainda quer emagrecer em 2026

'Quero perder mais': Gordão da XJ pesou 350 kg, eliminou 140 kg e revela quanto ainda quer emagrecer em 2026

Imagem - 'Agora vazou de vez!': Saiba quem são todos os ex-participantes que estarão na nova temporada do 'MasterChef profissionais'

'Agora vazou de vez!': Saiba quem são todos os ex-participantes que estarão na nova temporada do 'MasterChef profissionais'

Tags:

Domingos Montagner E Família Domingos Montagner E Camila Pitanga Marcelo Serrado

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer

Frango com batata rústica na airfryer fica crocante por fora e macio por dentro: veja como fazer