LUTO

'No dia anterior, tomando uma cerveja com ele. Depois estava numa lancha, procurando o cara': Marcelo Serrado relembra buscas por Domingos Montagner

Ator contou como viveu a perda do colega de 'Velho Chico', com quem havia convivido poucas horas antes da morte

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:15

Marcelo Serrado e Domingos Montagner nos bastidores da novela Velho Chico Crédito: Reprodução

A morte de Domingos Montagner, em 2016, ainda é uma lembrança marcante para Marcelo Serrado. Os dois trabalhavam juntos em 'Velho Chico' quando o ator morreu afogado no Rio São Francisco, após desaparecer durante um mergulho. Serrado relembrou a sequência de acontecimentos e contou como passou de um encontro descontraído com o colega para as buscas pelo ator.

Domingos morreu aos 54 anos, no dia 15 de setembro de 2016, depois de desaparecer nas águas do Rio São Francisco, em Canindé de São Francisco, no interior de Sergipe. Naquele período, ele estava no elenco de 'Velho Chico', novela da TV Globo que tinha Serrado entre seus atores.

Domingos Montagner e família 1 de 5

"Eu estava gravando com ele e, no dia anterior, tomando uma cerveja com ele. Depois estava numa lancha, procurando o cara", contou Serrado em entrevista ao jornal O Globo, ao falar sobre os lutos que mais o marcaram ao longo da vida.

Na ocasião, após gravar cenas da trama durante a manhã, Domingos almoçou e decidiu tomar um banho de rio com a atriz Camila Pitanga. Ao notar a forte correnteza, Camila avisou o colega. Os dois tentaram nadar de volta para uma pedra. A atriz chegou primeiro e tentou segurar a mão de Domingos por duas vezes, mas ele foi arrastado pela água e submergiu. Camila avisou imediatamente a produção, que deu início às buscas.

Domingos Montagner e Camila Pitanga 1 de 10

O corpo de Domingos foi encontrado horas depois, preso a pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem, próximo à Usina de Xingó, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Ele deixou a esposa, Luciana Lima, e três filhos.

A lembrança de Domingos apareceu durante a conversa de Serrado sobre o livro e o documentário 'Fora do roteiro', projetos em que o artista revisita momentos importantes de sua trajetória pessoal e profissional. A morte do colega foi citada ao lado de outras perdas profundas, como a de Daniella Perez, amiga do ator, e a da própria mãe, em 2023.

"O luto da Dani foi muito transformador porque eu era muito amigo dela. Fui par romântico da penúltima novela que ela tinha feito. Quando aconteceu, eu estava viajando, me senti muito culpado de estar fora do Rio e não estar presente naquele caos que foi o enterro dela. O assassino foi um cara com quem eu tinha trabalhado também (Guilherme de Pádua, morto em 2022). Aquilo foi devastador para mim", contou.