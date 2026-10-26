No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:34
José Loreto e Nanda Marques levaram a intimidade do casal para o palco da TV Globo na noite deste domingo (25). Convidados para avaliar as apresentações da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, os dois trocaram elogios e o ator entregou o apelido curioso que deu para a atriz.
José Loreto e Nanda Marques
Questionada sobre o namorado pelo apresentador Luciano Huck, Nanda rasgou elogios à dedicação profissional de Loreto, afirmando que ele se sai bem em tudo o que faz. O artista respondeu com bom humor ao revelar como costuma chamar a namorada.
"Vou revelar seu apelido carinhoso. Nanda? Estabanada. Isso aqui tropeça na própria perna ao acordar", brincou o ator durante a atração. Loreto completou sugerindo a amada para o elenco por falta de ritmo.
Os dois estão atualmente no elenco da novela das nove, 'Quem Ama Cuida'. Na história, Loreto interpreta o segurança Iuri, enquanto Marques vive a personagem Bruna.
O relacionamento começou nos bastidores da cinebiografia ‘Chorão - Só Os Loucos Sabem’, filme gravado em outubro de 2025. Na produção sobre a vida do cantor da banda Charlie Brown Jr., o ator deu vida ao vocalista e a atriz interpretou Graziela Gonçalves, viúva do músico e autora da obra que serviu de roteiro para o filme.
O namoro engatou após meses de amizade durante as gravações, conforme Nanda relatou ao Gshow.