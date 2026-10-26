Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques

Atores participaram do júri da Dança dos Famosos no domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:34

José Loreto e Nanda Marques na
José Loreto e Nanda Marques na "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução/Globoplay

José Loreto e Nanda Marques levaram a intimidade do casal para o palco da TV Globo na noite deste domingo (25). Convidados para avaliar as apresentações da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, os dois trocaram elogios e o ator entregou o apelido curioso que deu para a atriz.

José Loreto e Nanda Marques

José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram
José Loreto e Nanda Marques na "Dança dos Famosos" por Reprodução/Globoplay
José Loreto, 41 anos, foi visto em clima de romance com a atriz Nanda Marques por Reprodução/ Instagram e Guilherme Echeverria/Divulgação
1 de 9
José Loreto e Nanda Marques por Reprodução/Instagram

Questionada sobre o namorado pelo apresentador Luciano Huck, Nanda rasgou elogios à dedicação profissional de Loreto, afirmando que ele se sai bem em tudo o que faz. O artista respondeu com bom humor ao revelar como costuma chamar a namorada.

"Vou revelar seu apelido carinhoso. Nanda? Estabanada. Isso aqui tropeça na própria perna ao acordar", brincou o ator durante a atração. Loreto completou sugerindo a amada para o elenco por falta de ritmo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

José Loreto posa só de cueca, agita as redes e fãs brincam: 'A Pilar vai mandar apagar'

Marina Ruy Barbosa relembra polêmica com José Loreto: 'Grande circo'

VÍDEO: José Loreto surpreende ao comprar móveis novos para casa de sósia: 'Irmão de alma'

José Loreto brinca ao revelar se sente ciúmes de cenas quentes da namorada com Chay Suede

Como é a mansão de José Loreto, que tem orquidário, sauna e vista para Pedra da Gávea

Os dois estão atualmente no elenco da novela das nove, 'Quem Ama Cuida'. Na história, Loreto interpreta o segurança Iuri, enquanto Marques vive a personagem Bruna.

O relacionamento começou nos bastidores da cinebiografia ‘Chorão - Só Os Loucos Sabem’, filme gravado em outubro de 2025. Na produção sobre a vida do cantor da banda Charlie Brown Jr., o ator deu vida ao vocalista e a atriz interpretou Graziela Gonçalves, viúva do músico e autora da obra que serviu de roteiro para o filme.

O namoro engatou após meses de amizade durante as gravações, conforme Nanda relatou ao Gshow.

Leia mais

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (26 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (26 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Imagem - Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

Pizza de frigideira para preguiçosos: aprenda a fazer uma massa rápida de liquidificador que não precisa sovar

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional' - Apresentadora dá conselho sobre ter o descanso merecido após trabalhar duro

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Com tudo que cê aguenta, pense que viajar não é gasto, é indenização emocional' - Apresentadora dá conselho sobre ter o descanso merecido após trabalhar duro

Tags:

Dança dos Famosos Nanda Marques José Loreto Dança dos Famosos 2026

Mais recentes

Imagem - Morre Oswaldinho do Acordeon, mestre da sanfona e referência do forró, aos 72 anos

Morre Oswaldinho do Acordeon, mestre da sanfona e referência do forró, aos 72 anos
Imagem - César Tralli chama a atenção por diferença de humor entre apurações das eleições: 'Engoliu em seco'

César Tralli chama a atenção por diferença de humor entre apurações das eleições: 'Engoliu em seco'
Imagem - Aposentados, casal de 72 e 70 anos percorrem 83 mil km de motorhome e realizam sonho de juventude de viajar pela América do Sul

Aposentados, casal de 72 e 70 anos percorrem 83 mil km de motorhome e realizam sonho de juventude de viajar pela América do Sul