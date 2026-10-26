FAMOSOS

No Domingão, José Loreto entrega apelido inusitado da namorada, Nanda Marques

Atores participaram do júri da Dança dos Famosos no domingo (25)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:34

José Loreto e Nanda Marques na "Dança dos Famosos" Crédito: Reprodução/Globoplay

José Loreto e Nanda Marques levaram a intimidade do casal para o palco da TV Globo na noite deste domingo (25). Convidados para avaliar as apresentações da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, os dois trocaram elogios e o ator entregou o apelido curioso que deu para a atriz.

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Questionada sobre o namorado pelo apresentador Luciano Huck, Nanda rasgou elogios à dedicação profissional de Loreto, afirmando que ele se sai bem em tudo o que faz. O artista respondeu com bom humor ao revelar como costuma chamar a namorada.

"Vou revelar seu apelido carinhoso. Nanda? Estabanada. Isso aqui tropeça na própria perna ao acordar", brincou o ator durante a atração. Loreto completou sugerindo a amada para o elenco por falta de ritmo.

Os dois estão atualmente no elenco da novela das nove, 'Quem Ama Cuida'. Na história, Loreto interpreta o segurança Iuri, enquanto Marques vive a personagem Bruna.

O relacionamento começou nos bastidores da cinebiografia ‘Chorão - Só Os Loucos Sabem’, filme gravado em outubro de 2025. Na produção sobre a vida do cantor da banda Charlie Brown Jr., o ator deu vida ao vocalista e a atriz interpretou Graziela Gonçalves, viúva do músico e autora da obra que serviu de roteiro para o filme.