ENTENDA

‘No Pix’: Alexandre Pires recebe R$ 100 mil de Faustão e apresentador recusa devolução

Cantor Alexandre Pires recebeu valor de Faustão por causa de apresentação

Já pensou em ganhar dinheiro a mais por um trabalho? Parece que o sonho não esteve muito distante de Alexandre Pires. Em uma participação no ‘Programa do Silvio Santos’, apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o cantor revelou que recebeu dois cachês de Faustão. E mais: sem direito a devolução. Ou seja, o cantor foi praticamente obrigado a receber a quantia de um dos maiores nomes das noites de domingo na TV Brasileira. >