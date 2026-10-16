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Noites mal dormidas, cansaço e apagão: menopausa afeta a memória, concentração e ‘névoa mental’

Alterações hormonais, noites mal dormidas e cansaço podem estar associados aos lapsos; saiba quando procurar ajuda médica

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:06

A chamada “névoa mental” pode dificultar a concentração, afetar a memória e atrapalhar tarefas do dia a dia durante a transição hormonal
A chamada “névoa mental” pode dificultar a concentração, afetar a memória e atrapalhar tarefas do dia a dia durante a transição hormonal Crédito: Pexels

Esquecer uma palavra no meio da frase, entrar em um cômodo e não lembrar o que foi fazer ou sentir dificuldade para se concentrar em uma tarefa simples. 

Para muitas mulheres, esses lapsos podem surgir durante a transição para a menopausa e causar preocupação. 

Conheça 15 sintomas da menopausa

1- Menstruação irregular (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por Imagem: Peakstock | Shutterstock
2- Suor noturno por Freepik
3- Ondas de calor por Divulgação
4- Secura vagina (Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock) por Imagem: Monkey Business Image | Shutterstock
5- Incontinência urinária por Divulgação
6- Queda de cabelo  por Shutterstock
7- Memória fraca (Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock) por Imagem: TZIDO SUN | Shutterstock
8- Falta de sono ou insônia (Imagem: SB Arts Media | Shutterstock) por Imagem: SB Arts Media | Shutterstock
9- Ansiedade (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock) por Imagem: Perfect Wave | Shutterstock
10- Redução da libido (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por
11- Variações súbitas de humor por Shutterstock
12- Dificuldade de concentração por Imagem: Premreuthai | Shutterstock
13- Pele seca (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
14- Unhas fracas por Freepik
15- Cansaço por Shutterstock
1 de 15
1- Menstruação irregular (Imagem: Peakstock | Shutterstock) por Imagem: Peakstock | Shutterstock

A chamada "névoa mental", ou brain fog, é uma queixa associada a essa fase da vida. Ela pode envolver falhas de memória, raciocínio mais lento e dificuldade para manter o foco, mudanças que podem afetar tanto a rotina profissional quanto a vida pessoal. 

Por que a menopausa pode afetar o cérebro? 

Uma das explicações está na queda dos níveis de estrogênio, hormônio que também atua no sistema nervoso central. Ele influencia substâncias envolvidas no humor, como serotonina e dopamina, e regiões cerebrais relacionadas à memória e à cognição. 

Com as mudanças hormonais da perimenopausa e da menopausa, algumas mulheres podem perceber mais dificuldade para se concentrar, lembrar informações ou organizar o pensamento. 

O efeito, porém, não se resume aos hormônios. Ondas de calor, noites mal dormidas, cansaço e estresse também podem contribuir para a sensação de confusão mental. 

Esquecimentos podem afetar o trabalho e os relacionamentos

A névoa mental pode ter consequências que vão além de esquecer nomes ou perder o fio de uma conversa. Para mulheres que conciliam trabalho, filhos, cuidados com familiares e responsabilidades domésticas, a dificuldade de concentração pode aumentar a sensação de sobrecarga.

Os lapsos também podem afetar a autoestima. Algumas mulheres passam a duvidar da própria capacidade ao perceber que tarefas antes simples estão exigindo mais esforço. Em casa, esquecer compromissos ou perder o raciocínio durante uma conversa pode provocar mal-entendidos.

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Um estudo realizado pela Mayo Clinic em 2023 apontou que 13,4% das mulheres entrevistadas relataram pelo menos um impacto negativo no trabalho relacionado aos sintomas do climatério. Outras 10,8% disseram já ter precisado faltar ao trabalho por causa da menopausa.

Névoa mental significa risco de demência?

Os esquecimentos podem assustar, principalmente quando surgem com frequência. Algumas mulheres temem que as falhas de memória sejam um sinal precoce de Alzheimer ou de outra demência.

No entanto, os lapsos associados à transição menopausal não significam, por si só, que a mulher desenvolverá demência no futuro. Especialistas ouvidos pelo UOL descrevem a névoa mental como uma fase de transição que pode ser temporária.

Isso não significa que toda falha de memória deva ser atribuída aos hormônios. Envelhecimento, anemia, obesidade e doenças inflamatórias crônicas também podem contribuir para os sintomas.

O que fazer quando os esquecimentos atrapalham a rotina?

Algumas adaptações podem ajudar a lidar com as dificuldades de concentração e com outros sintomas da menopausa. Entre as medidas citadas por especialistas estão:

  • Manter uma alimentação equilibrada
  • Praticar atividades físicas regularmente
  • Reduzir o consumo de álcool
  • Buscar orientação médica para avaliar os sintomas e as opções de tratamento

Quando os lapsos começam a prejudicar o trabalho, os relacionamentos ou as atividades cotidianas, é importante procurar atendimento médico. A avaliação profissional ajuda a investigar possíveis causas e a identificar os cuidados mais adequados para cada mulher.

Tags:

Mulher Saúde Curiosidades Menopausa

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