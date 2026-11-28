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Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:02
A eliminação de Léo Foguete da 'Dança dos Famosos' continua repercutindo nas redes sociais. Noiva do cantor, a influenciadora digital Ihandra Martins criticou o resultado da competição e ironizou a permanência de Livinho no quadro do 'Domingão com Huck', da TV Globo.
A manifestação aconteceu em uma publicação no perfil oficial do programa no Instagram, que mostrava o momento em que Livinho esqueceu parte da coreografia durante a apresentação do último domingo (22).
'Deixo' de Léo Foguete
Apesar da falha, o funkeiro conseguiu avançar na competição ao conquistar uma pontuação um décimo superior à de Léo Foguete. “Quem acerta sai e quem erra fica”, disparou Ihandra nos comentários da publicação.
Marcello Melo Jr. também reage
A noiva do cantor não foi a única a reagir ao vídeo. Campeão da 'Dança dos Famosos' em 2014, o ator Marcello Melo Jr., noivo de Mell Muzillo, que segue na disputa, também deixou um comentário em tom de ironia. “Vou nem falar nada...”, escreveu o artista.
Com a saída de Léo Foguete, cinco participantes continuam na disputa pelo troféu da temporada: Diego Martins, Livinho, Mell Muzillo, Breno Ferreira e Giovana Cordeiro.