CLIMÃO NOS BASTIDORES

Noiva de Léo Foguete dispara contra eliminação do cantor na 'Dança dos Famosos': 'Quem erra fica'

Ihandra Martins ironizou a permanência de Livinho na competição após o funkeiro esquecer passos da coreografia

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 13:02

Ihandra Martins questionou a eliminação do noivo, Léo Foguete, da 'Dança dos Famosos' Crédito: Reprodução/Instagram

A eliminação de Léo Foguete da 'Dança dos Famosos' continua repercutindo nas redes sociais. Noiva do cantor, a influenciadora digital Ihandra Martins criticou o resultado da competição e ironizou a permanência de Livinho no quadro do 'Domingão com Huck', da TV Globo.

A manifestação aconteceu em uma publicação no perfil oficial do programa no Instagram, que mostrava o momento em que Livinho esqueceu parte da coreografia durante a apresentação do último domingo (22).

'Deixo' de Léo Foguete 1 de 4

Apesar da falha, o funkeiro conseguiu avançar na competição ao conquistar uma pontuação um décimo superior à de Léo Foguete. “Quem acerta sai e quem erra fica”, disparou Ihandra nos comentários da publicação.

Ihandra Martins questionou a eliminação do noivo Crédito: Reprodução

Marcello Melo Jr. também reage

A noiva do cantor não foi a única a reagir ao vídeo. Campeão da 'Dança dos Famosos' em 2014, o ator Marcello Melo Jr., noivo de Mell Muzillo, que segue na disputa, também deixou um comentário em tom de ironia. “Vou nem falar nada...”, escreveu o artista.