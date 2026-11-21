LUTO

Noiva encontra carta que Gabriel Félix escreveu para a filha antes de morrer

Texto escrito pelo influenciador em 2024 celebra os primeiros passos da pequena Amelie, hoje com 3 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 14:21

Gabriel Félix e Isabelle Abreu com a filha, Amelie Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida na internet como Xsbel, divulgou uma carta deixada pelo noivo, Gabriel Félix, para a filha do casal, Amelie, de 3 anos. Ela encontrou o texto após a morte repentina do criador de conteúdo, aos 29 anos, na noite da última quinta-feira (19).

Noiva encontra carta que Gabriel Félix escreveu para a filha antes de morrer 1 de 28

Na postagem feita no Instagram, Isabelle mostrou o documento intitulado "Amelie primeiros passos", escrito no dia 5 de outubro de 2024. Gabriel redigiu a mensagem logo após a menina começar a andar, em 8 de setembro daquele ano, deixando conselhos para ela ler no futuro.

"E agora, Amelie, o mundo é o seu parquinho de diversões, você começou a estrear os seus pezinhos 0 km. Lembre-se sempre de três coisas: primeiro: o amor é tudo que importa; segundo: seja sempre gentil e aprecie o caminho, pois é nele que você sempre vai estar. A chegada é só uma direção", escreveu ele no trecho inicial.

O texto também traz orientações sobre como lidar com momentos de tristeza. "Vão ter dias difíceis, mas é dos momentos felizes que você deve se lembrar e voltar neles quando se sentir cansada ou perdida. Eu, a sua mãe e Deus te amamos e você sempre vai ser a nossa menininha", completou Gabriel, encerrando o texto com uma frase religiosa: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida".

Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19), após sofrer um mal súbito antes de uma partida de futebol com amigos. Segundo relatos da prima Gisele, o modelo passou o dia gravando vídeos normalmente e passou mal à noite, sem sequer chegar a entrar em campo.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu estavam noivos 1 de 21

A notícia foi confirmada por Isabelle na manhã de sexta-feira (20). Nas redes sociais, a influenciadora lamentou a perda do companheiro, a quem chamou de "alma gêmea", e pediu respeito à privacidade da família enquanto tentam entender o ocorrido. Horas antes de morrer, Gabriel havia publicado vídeos brincando com Amelie em uma praça, escrevendo na legenda: "Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso".