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Noivado de Marina Ruy Barbosa e bilionário Abdul Fares está em risco; atriz teria dado um tempo há quatro meses por crise familiar

Disputa entre parentes do empresário teria levado a atriz a questionar o futuro do relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:12

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares Crédito: Reprodução

A atriz Marina Ruy Barbosa teria dado um tempo no noivado com o empresário Abdul Fares há cerca de quatro meses, após uma crise familiar envolvendo os parentes do companheiro. A disputa teria levado a artista a questionar o futuro do relacionamento e a possibilidade de construir uma família em meio aos conflitos.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Marina tem aparecido em eventos públicos sem o anel de noivado e não foi vista recentemente ao lado do empresário. A assessoria da atriz foi procurada para comentar as informações, mas não havia se manifestado até a publicação.

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares por Reprodução
Abdul Fares e sua noiva Marina Ruy Barbosa por Reprodução
Marina e o noivo, Abdul por Reprodução
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Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares por Reprodução

A crise teria origem em uma disputa familiar dos Fares que começou antes mesmo de Marina conhecer Abdul. Contrária ao que considera "colocar dinheiro acima da família", a atriz teria passado os últimos anos tentando promover uma reconciliação entre os parentes do noivo, sem sucesso.

Segundo uma fonte ouvida por Pasin, a situação fez Marina refletir sobre como os conflitos, processos judiciais e exposições públicas envolvendo a família poderiam afetar eventuais filhos do casal. A atriz teria considerado que esse cenário seria insustentável a longo prazo.

Apesar do afastamento, o casamento continua marcado para março de 2027, na França. Ainda segundo o colunista, a possibilidade de reconciliação não está descartada, mas dependeria de mudanças significativas no ambiente familiar do empresário. As famílias de Marina e Abdul manteriam uma boa relação e aprovariam o noivado.

Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram
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Marina Ruy Barbosa por Reprodução/Instagram

Quem é Abdul Fares?

Aos 42 anos, Abdul Fares é diretor financeiro da Marabraz, rede de lojas de móveis fundada por sua família, cujo faturamento anual é estimado em R$ 1 bilhão. Ele também é cofundador da Blue Group Digital, empresa voltada aos setores de tecnologia e varejo, e sócio da imobiliária LP Real Estate.

O empresário ganhou repercussão anteriormente por uma disputa judicial envolvendo o próprio pai, em um processo de interdição e curatela que expôs os conflitos entre os integrantes da família.

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Tags:

Marina ruy Barbosa Abdul Fares

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