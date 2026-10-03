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Noivo chama noiva pelo nome de outra mulher no altar e reação viraliza: ‘Ainda não superei’

Emma estava prestes a se casar após seis anos de relacionamento quando ouviu o companheiro chamá-la de Emily durante os votos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:09

Noivo erra nome da noiva no altar Crédito: Reprodução

Um erro cometido em pleno altar transformou o casamento da nutricionista Emma Grace Pumfrey, em Brisbane, na Austrália, em um vídeo com milhões de visualizações. Durante os votos, o noivo trocou o nome da mulher pelo de Emily - justamente a irmã dela.

A gafe aconteceu enquanto o homem, cuja identidade não foi divulgada, repetia as palavras ditas pelo celebrante. Na hora de mencionar Emma, acabou pronunciando o nome da cunhada.

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Ao perceber o erro, o noivo demonstrou nervosismo, soltou um palavrão e rapidamente se corrigiu. Risadas também puderam ser ouvidas entre os convidados.

Emma, por sua vez, reagiu sorrindo e corrigiu o companheiro. O episódio aconteceu em setembro, mas ganhou repercussão depois que a própria noiva publicou a gravação no TikTok. “Você está no altar e seu marido a chama pelo nome errado. Reviravolta: é o nome da minha irmã. Ainda não superei ter sido chamada de Emily no altar”, escreveu.

O vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações.

Apesar de Emma ter levado a situação com bom humor, o fato de Emily ser sua irmã fez com que internautas começassem a criar teorias sobre o motivo do deslize. “Avise a gente quando descobrir sobre os dois”, comentou uma pessoa.

Outra afirmou que conseguiria relevar muitas situações, mas teria dificuldade para ignorar uma troca de nomes durante o casamento.

Também surgiram comentários insinuando uma possível traição ou sentimentos do noivo pela cunhada. Não há, porém, qualquer evidência apresentada no relato que sustente essas especulações.

Outros usuários defenderam o casal e destacaram que Emma e Emily são nomes semelhantes, o que poderia explicar a confusão durante um momento de nervosismo.