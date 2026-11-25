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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 12:00
A influenciadora Pati Guerra, nora do cantor Bell Marques, contou que sofreu assédio na rua enquanto se preparava para correr em Salvador (BA), nesta terça-feira (24). Em vídeos postados nas redes sociais, ela disse que um homem se esfregou nela no momento em que parou para escolher uma música no celular.
Pati Guerra relata assédio durante corrida em Salvador
"Ser mulher não é fácil, não. Você sai para a rua para correr, para espairecer. Quando estava paradinha para colocar minha música, vem um cidadão e literalmente se esfrega na minha bunda", relatou Pati aos seguidores.
Por medo, a baiana não reagiu na hora e seguiu para terminar a corrida de cinco quilômetros, mas disse ter ficado abalada durante todo o caminho. Ela ainda não informou se foi à delegacia registrar boletim de ocorrência.
Nos vídeos, Pati desabafou sobre a falta de segurança para as mulheres na rua. "Gente, juro por Deus, se eu fosse homem eu saía atrás desse cara para dar uma coça nele. Só que se eu fosse homem, isso não teria acontecido. Me dá raiva", afirmou.
Nasce Malu, filha de Rafa Marques e Pati Guerra
Ela continuou o desabafo perguntando se a situação vai mudar algum dia: "Quando vamos conseguir sair de casa em paz? Acho que nunca na vida, né?".
Casada com o cantor Rafa Marques, filho de Bell, Pati mostra a rotina de exercícios, moda e beleza na internet. Em julho deste ano, o casal teve a primeira filha, Maria Luísa, chamada de Malu.