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Nora de Gilberto Gil reage após revelar mágoa com cantor e dizer que filhos são 'herdeiros': 'Ódio no coração'

Mãeana virou alvo de críticas nas redes sociais depois de falar sobre a família do marido e os privilégios dos filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:56

Mãeana é esposa de Bem Gil e nora de Gilberto Gil Crédito: Reprodução/Instagram

Mãeana não parece disposta a deixar a repercussão de uma entrevista sua recente passar em branco. Depois de virar alvo de críticas nas redes sociais por declarações sobre o sogro, Gilberto Gil, além do marido, Bem Gil, e a criação dos dois filhos do casal, a cantora decidiu reagir aos comentários e deixou claro que não se arrepende do que disse.

Em uma publicação do podcast "Desculpincomodar", programa em que concedeu a entrevista, Mãeana ironizou a reação dos internautas e afirmou que as críticas dizem mais sobre quem as faz do que sobre ela.

Mãeana é casada com Bem Gil 1 de 14

"Amores, essa sutileza aí é para poucos (risos). Uma história engraçada, pessoal. Somos seres complexos. Mas os comentaristas de plantão estão com ódio no coração. Não importa o quanto eu tente, nunca aprendo que não estou entre amigos aqui na rede. Falem mal, mas falem de mim. E isso diz mais sobre vocês do que sobre mim", escreveu.

A publicação destacava um dos trechos mais comentados da conversa, em que a cantora, de 40 anos, contou uma situação que ainda considera uma decepção com Gilberto Gil.

Mãeana fez comentário após entrevista polêmica Crédito: Reprodução

A mágoa com Gilberto Gil

Mãeana relembrou o dia em que Gil ouviu um disco produzido por ela e comparou o trabalho ao som de Los Hermanos. A reação do sogro não agradou a cantora, que esperava outro tipo de avaliação sobre o projeto.

"Uma das mágoas que eu criei com o Gil, (foi quando) ele foi ouvir o disco do Tono, aquela expectativa, aquela coisa, ele ouvindo... Ouviu o disco inteiro, ele e o produtor. 'E aí, o que acharam?'. 'Ah, parece Los Hermanos...'. Cara, eu sou uma mulher. Eu estou cantando. Como assim parece Los Hermanos?", contou.

Na sequência, ela explicou que Gil chegou a dizer que a banda seria uma espécie de João Gilberto para aquela geração. Mãeana afirmou que não é fã de Los Hermanos e admitiu ter ficado muito incomodada com a comparação. "Eu até entendo a mudança que Los Hermanos provocou. Mas eu fiquei para morrer com aquilo. Fiquei com muito ódio", afirmou.

Em outro comentário na mesma publicação, a cantora voltou a refletir sobre a exposição provocada pela entrevista e relacionou as críticas a uma reflexão sobre afeto.

"Às vezes na vida é melhor ficar bem sozinho (e ser odiada na internet) pra gente sentir qual é o valor de um simples carinho", escreveu.

Mãeana fez comentário após entrevista polêmica Crédito: Reprodução

Filhos sem pressão por carreira

Outro trecho que ganhou grande repercussão foi a maneira como Mãeana contou que cria Dom, de 14 anos, e Sereno, de 9. Ela explicou que precisou romper com padrões da própria educação, marcada por cobranças, e que não pretende reproduzir isso com os filhos. "Vim de uma criação que me cobrava muito e tive que explodir com tudo isso", afirmou.

A cantora também falou abertamente sobre o privilégio financeiro da família e disse que não vê motivo para pressionar os filhos a escolherem uma profissão ou construírem uma carreira desde cedo.

"Eu falo para eles: 'Vocês vão ser o que quiserem, na hora que quiserem'. Estão tranquilos, garantidos, são herdeiros. Então, poder curtir isso... Bem é um herdeiro muito pilhado, porque ninguém dava nada de mão beijada ali. Os filhos da Flora (segunda esposa de Gilberto Gil), principalmente. Nunca tiveram ajuda, nada de graça", declarou.

Mãeana ainda contou que conversa com Bem sobre o futuro dos filhos e defendeu que eles tenham liberdade para descobrir o próprio caminho sem a pressão de uma vida profissional baseada em necessidade financeira.