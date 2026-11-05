ESPAÇO AÉREO

Nos 30 anos de tragédia com avião que matou 99 mortos, helicóptero da Globo tenta sobrevoar Congonhas e é barrado

Aeronave tentava registrar imagens do local de uma tragédia que matou 99 pessoas em São Paulo; piloto insistiu no pedido, mas acesso foi negado



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:19

Helicóptero utilizado pela TV Globo teve pedido de sobrevoo negado pela torre de controle do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Crédito: Divulgação / Robinson Helicopters

Um helicóptero utilizado pela TV Globo foi impedido de realizar um sobrevoo próximo à rota de decolagem de aviões do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A negativa ocorreu durante uma gravação relacionada a uma tragédia aérea.

O episódio aconteceu neste sábado (31), quando o acidente com o voo 402 da TAM completou 30 anos. A aeronave da emissora tentava registrar imagens da região onde um avião caiu em 1996, provocando a morte de 99 pessoas.

Tragédia de 1996

Tragédia de 1996 1 de 10

Controlador impede aproximação

O helicóptero Robinson R44, de matrícula PR-HLN, era operado pela HeliNews e utilizado nas reportagens aéreas da emissora. Durante o voo, o piloto solicitou autorização para cruzar a pista de Congonhas e permanecer no setor sudoeste.

A área solicitada ficava próxima ao local onde ocorreu a queda do voo 402 da TAM, no bairro do Jabaquara. Entretanto, a posição pretendida pelo piloto poderia interferir na trajetória de aeronaves que decolavam do aeroporto.

O controlador respondeu que o sobrevoo na região da cabeceira 35 não seria autorizado. O piloto argumentou que pretendia permanecer um pouco mais afastado, mas recebeu uma nova explicação sobre a interferência na rota dos aviões.

A conversa foi registrada pelo canal especializado em aviação, Golf Oscar Romeo, que mantém câmeras acompanhando a movimentação de aeronaves em Congonhas. O áudio mostra a comunicação entre o helicóptero de reportagem e a torre de controle.

O Robinson R44 é um dos helicópteros leves mais populares do mundo, usado em turismo em transporte executivo, instrução de voo, turismo e reportagens aéreas Crédito: Aviation Regiment / Wikimedia Commons

Por que o helicóptero não recebeu autorização?

A presença de helicópteros nas proximidades das pistas exige coordenação com os controladores de tráfego aéreo. Isso ocorre porque essas aeronaves podem compartilhar o espaço aéreo com aviões comerciais durante aproximações e decolagens.

Em Congonhas, onde existe grande movimentação de voos, a permanência de uma aeronave em determinada posição pode exigir ajustes nas trajetórias e na organização do tráfego, especialmente nas áreas utilizadas para saída dos aviões.

No episódio, o controlador considerou que o sobrevoo solicitado poderia prejudicar as decolagens.