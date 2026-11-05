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Nos 30 anos de tragédia com avião que matou 99 mortos, helicóptero da Globo tenta sobrevoar Congonhas e é barrado

Aeronave tentava registrar imagens do local de uma tragédia que matou 99 pessoas em São Paulo; piloto insistiu no pedido, mas acesso foi negado

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:19

Helicóptero utilizado pela TV Globo teve pedido de sobrevoo negado pela torre de controle do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo
Helicóptero utilizado pela TV Globo teve pedido de sobrevoo negado pela torre de controle do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Crédito: Divulgação / Robinson Helicopters

Um helicóptero utilizado pela TV Globo foi impedido de realizar um sobrevoo próximo à rota de decolagem de aviões do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. A negativa ocorreu durante uma gravação relacionada a uma tragédia aérea.

O episódio aconteceu neste sábado (31), quando o acidente com o voo 402 da TAM completou 30 anos. A aeronave da emissora tentava registrar imagens da região onde um avião caiu em 1996, provocando a morte de 99 pessoas.

Tragédia de 1996

Tragédia de 1996

A viagem, que deveria durar aproximadamente 45 a 50 minutos, terminou tragicamente apenas 24 segundos depois por Acervo Público / Administração Federal de Aviação
Na manhã de 31 de outubro de 1996, o Fokker 100 da TAM decolou de Congonhas rumo ao Rio de Janeiro por Remi Dallot / Wikimedia Commons
Logo após decolar, o avião perdeu o controle e caiu sobre o bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, atingindo casas e veículos por Reprodução / Wikimapia
Prédio que foi atingido primeiro no acidente do voo 402 da TAM em 1996 por Vrsooo / Wikimedia Commons
A força do impacto lançou parte do trem de pouso para dentro de uma residência, transformando a rotina de uma família em um cenário de destruição por Acervo Público / Administração Federal de Aviação
Jorge Tadeu da Silva registrou os danos provocados pelo avião na casa de seus pais na foto "Eu e o trem de pouso no quarto sobre o que era uma cama" por Jorge Tadeu da Silva / Wikimedia Commons
Em meio à fumaça e aos escombros, bombeiros e equipes de resgate enfrentaram um cenário devastador. Ao todo, 99 pessoas perderam a vida por Acervo Público / Administração Federal de Aviação
A investigação identificou a abertura indevida do reversor do motor direito durante a decolagem, uma das falhas que contribuíram para a perda de controle do avião por Acervo Público / Administração Federal de Aviação
Após perder o marido, José Rahal Abu Assali, no voo 402, Sandra Assali ajudou a criar a Abravapaa dedicada a acolher familiares de vítimas de acidentes aéreos por Divulgação / Abravapaa
Trinta anos depois, a Rua Luís Orsini de Castro, no Jabaquara, voltou à rotina. Mas a memória das 99 pessoas que morreram naquela manhã permanece viva por Vrsooo / Wikimedia Commons
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A viagem, que deveria durar aproximadamente 45 a 50 minutos, terminou tragicamente apenas 24 segundos depois por Acervo Público / Administração Federal de Aviação

Controlador impede aproximação

O helicóptero Robinson R44, de matrícula PR-HLN, era operado pela HeliNews e utilizado nas reportagens aéreas da emissora. Durante o voo, o piloto solicitou autorização para cruzar a pista de Congonhas e permanecer no setor sudoeste.

A área solicitada ficava próxima ao local onde ocorreu a queda do voo 402 da TAM, no bairro do Jabaquara. Entretanto, a posição pretendida pelo piloto poderia interferir na trajetória de aeronaves que decolavam do aeroporto.

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O controlador respondeu que o sobrevoo na região da cabeceira 35 não seria autorizado. O piloto argumentou que pretendia permanecer um pouco mais afastado, mas recebeu uma nova explicação sobre a interferência na rota dos aviões.

A conversa foi registrada pelo canal especializado em aviação, Golf Oscar Romeo, que mantém câmeras acompanhando a movimentação de aeronaves em Congonhas. O áudio mostra a comunicação entre o helicóptero de reportagem e a torre de controle.

O Robinson R44 é um dos helicópteros leves mais populares do mundo, usado em turismo em transporte executivo, instrução de voo, turismo e reportagens aéreas
O Robinson R44 é um dos helicópteros leves mais populares do mundo, usado em turismo em transporte executivo, instrução de voo, turismo e reportagens aéreas Crédito: Aviation Regiment / Wikimedia Commons

Por que o helicóptero não recebeu autorização?

A presença de helicópteros nas proximidades das pistas exige coordenação com os controladores de tráfego aéreo. Isso ocorre porque essas aeronaves podem compartilhar o espaço aéreo com aviões comerciais durante aproximações e decolagens.

Em Congonhas, onde existe grande movimentação de voos, a permanência de uma aeronave em determinada posição pode exigir ajustes nas trajetórias e na organização do tráfego, especialmente nas áreas utilizadas para saída dos aviões.

No episódio, o controlador considerou que o sobrevoo solicitado poderia prejudicar as decolagens.

Curiosidades sobre aviação

Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Blériot XI: o mar deixou de ser barreira: Em 1909, Louis Blériot cruzou o Canal da Mancha em pouco mais de 36 minutos e mostrou que fronteiras também poderiam ser vencidas pelo céu por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Spirit of St. Louis: quase sem visão frontal: O tanque de combustível bloqueava a visão de Charles Lindbergh, que usava um pequeno periscópio durante o histórico voo sobre o Atlântico em 1927 por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Amelia Earhart e seu avião vermelho: A bordo de um Lockheed Vega, Amelia tornou-se em 1932 a primeira mulher a cruzar sozinha o Atlântico de avião por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Bell X-1: o primeiro a quebrar a barreira do som: Em 1947, Chuck Yeager alcançou Mach 1,06 no avião-foguete que levava o nome “Glamorous Glennis”, homenagem à sua mulher por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Douglas DC-3: o avião que fez passageiros darem lucro: Confiável e econômico, o DC-3 ajudou a transformar a aviação comercial ao tornar rentáveis os voos focados no transporte de passageiros por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum
Comet: o avião que abriu a era dos jatos: Primeiro jato comercial do mundo, o Comet revolucionou as viagens, mas acidentes também mudaram os padrões de segurança da indústria por Adrian Pingstone / Wikimedia Commons
SR-71 Blackbird: três vezes mais rápido que o som: Criado nos anos 1960, o avião de reconhecimento superava Mach 3 e podia voar acima de 27 quilômetros de altitude por Tech. Sgt. Michael Haggerty / U.S. Air Force
Boeing 747: capaz de carregar um ônibus espacial: A NASA adaptou dois Jumbos para transportar ônibus espaciais inteiros sobre a fuselagem entre bases dos Estados Unidos por NASA / Carla Thomas
Voyager: nove dias no céu sem reabastecer: Em 1986, Dick Rutan e Jeana Yeager deram a volta ao mundo sem pousar ou receber combustível durante a viagem por Smithsonian National Air and Space Museum
Concorde: atravessando o Atlântico a Mach 2: Durante mais de 25 anos, passageiros viajaram em voos comerciais a cerca de duas vezes a velocidade do som por Mathious Ier / Wikimedia Commons
Airbus A380: um gigante de dois andares: Com dois pisos completos e capacidade certificada para até 853 passageiros, o A380 tornou-se o maior avião comercial já construído por Laurent Errera / Wikimedia Commons
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Wright Flyer: 12 segundos que mudaram o mundo: Em 1903, Orville Wright voou por só 12 segundos e percorreu 36 metros. Foi o bastante para inaugurar uma nova era da aviação por Eric Long / Smithsonian National Air and Space Museum

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Acidente Tragédia Globo Helicóptero Congonhas

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