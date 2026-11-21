DESPEDIDA

'Nossa filha nos casou': Noiva de Gabriel Félix emociona a web com carta aberta após velório

Isabelle Abreu falou sobre o legado do companheiro, que morreu aos 29 anos após passar mal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 18:38

Gabriel Félix e Isabelle Abreu Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, publicou uma carta aberta para se despedir do noivo, Gabriel Félix, neste sábado (21), dia do velório do criador de conteúdo em Uberaba (MG). Na mensagem feita em colaboração com o perfil oficial dele no Instagram, ela prometeu manter viva a memória do companheiro para a filha do casal, Amelie, de 3 anos.

Noiva encontra carta que Gabriel Félix escreveu para a filha antes de morrer 1 de 28

Logo no início do texto, Isabelle garantiu que vai contar à menina sobre o carinho do pai e ler todas as mensagens que os dois deixaram registradas para ela. "Descansa em paz meu amor, eu prometo te amar até meu último suspiro, prometo cuidar da Amelie, e farei de tudo pra estar aqui e ver nossa filha bem e envelhecendo, ela vai conhecer nosso amor e vai saber o quanto o pai dela a amou mais que tudo que amou nessa vida", escreveu a influenciadora.

Em outro trecho, ela reforçou o compromisso de falar sobre Gabriel diariamente dentro de casa e agradeceu pelo tempo que passaram juntos. "Prometo Gabriel fazer com que ela lembre de ti todos os dias, prometo falar que você foi o melhor pai que ela poderia ter, prometo ler todas as cartas que escrevemos juntos pra ela", afirmou na publicação.

Isabelle também comentou sobre o clima no dia da cerimônia, realizada de forma fechada apenas para familiares e amigos próximos em Minas Gerais. Segundo ela, apesar de a previsão do tempo indicar chuva de granizo, o dia abriu com sol, lembrando a data em que se conheceram e o dia em que ficaram noivos.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu são pais de Amelie 1 de 27

"Nossa filha nos casou, e você vai viver através da gente, todos os dias em que eu olhar pra Amelie agradecerei a Deus por nossos olhinhos de jabuticaba vir com olhos mais lindos que conheci. Eu te amo, eu te amo Gabriel, eu te amo até Jesus voltar", completou.

Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19), aos 29 anos, após sofrer um mal súbito antes de uma partida de futebol com amigos em Campinas (SP), onde vivia com a família.

Leia na íntegra

"Descansa em paz meu amor, eu prometo te amar até meu último suspiro, prometo cuidar da Amelie, e farei de tudo pra estar aqui e ver nossa filha bem e envelhecendo, ela vai conhecer nosso amor e vai saber o quanto o pai dela a amou mais que tudo que amou nessa vida. Sua despedida foi linda, você é tão amado Gabriel o seu legado vai continuar através da gente, você sempre disse que nosso amor passava qualquer coisa, e agora que ele ultrapassou os céus. Eu vou esperar por você.

Prometo Gabriel fazer com que ela lembre de ti todos os dias, prometo falar que você foi o melhor pai que ela poderia ter, prometo ler todas as cartas que escrevemos juntos pra ela, eu prometo que farei de tudo pra ficar bem, você ainda é minha ancora e pra sempre vai ser, você é meu grande amor, e pra sempre vai ser, não houve um momento se quer que eu não quis correr pro teu cheiro, pois você era único que pararia qualquer dor, tua missão foi linda.