TECNOLOGIA

Notebook no colo faz mal para a saúde: entenda os riscos do calor e como usar o computador com mais segurança

Usar o notebook no colo não está ligado ao câncer, mas o calor pode trazer outros efeitos que merecem cuidado



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:36

Notebook apoiado diretamente nas pernas pode atingir temperaturas elevadas durante o uso prolongado Crédito: Foto: Helena Lopes/ Pexels

Para quem trabalha, estuda ou passa horas navegando na internet, colocar o notebook no colo parece uma solução prática. O problema é que o hábito pode envolver alguns riscos que vão além da simples sensação de calor nas pernas.

Uma das principais dúvidas é se a proximidade do aparelho poderia aumentar o risco de câncer. Até o momento, não existem evidências científicas que comprovem essa relação, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Cancer Council Australia.

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Isso não significa, porém, que seja uma boa ideia passar horas com o equipamento diretamente sobre o corpo. O principal ponto de atenção está no calor produzido pelo aparelho, além de possíveis efeitos relacionados ao aumento da temperatura na região pélvica.

Notebook no colo pode causar câncer?

Computadores produzem campos elétricos e magnéticos, mas os campos associados aos notebooks estão principalmente em faixas de baixa frequência. A OMS afirma que as evidências disponíveis não confirmam consequências à saúde decorrentes da exposição a campos eletromagnéticos de baixa intensidade.

O Cancer Council Australia também afirma que as evidências científicas atuais indicam que o uso de notebooks é seguro do ponto de vista do câncer, inclusive quando o equipamento é utilizado no colo.

É importante fazer uma distinção: não ter evidência de que o notebook cause câncer não significa que o aparelho não possa provocar outros problemas quando usado diretamente sobre o corpo por muito tempo.

O calor é o principal motivo de preocupação

Um notebook pode atingir temperaturas elevadas durante atividades que exigem mais do processador, como jogos, edição de vídeos, programas pesados ou longos períodos de uso.

Quando o equipamento fica apoiado diretamente nas pernas, a ventilação também pode ser prejudicada. Isso pode aumentar ainda mais a temperatura do aparelho e provocar desconforto na pele.

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Em situações de exposição prolongada, o calor também pode causar irritação e, dependendo da intensidade, até pequenas lesões térmicas.

Por isso, uma recomendação simples é evitar deixar o computador diretamente sobre a pele durante longos períodos.

Notebook no colo pode afetar a fertilidade masculina?

A preocupação não está relacionada à radiação causar infertilidade, mas ao aumento da temperatura na região dos testículos.

A produção de espermatozoides é sensível à temperatura. Por isso, alguns estudos investigaram se manter um notebook quente próximo à região pélvica poderia elevar a temperatura escrotal e, consequentemente, interferir na qualidade do esperma.

Apesar dessa hipótese ter sido investigada cientificamente, não existe consenso suficiente para afirmar que usar notebook no colo cause infertilidade masculina.

O próprio estudo diferencia essa questão do risco de câncer e aponta que estudos sobre calor e fertilidade masculina existem, mas não permitem concluir que o uso do notebook provoque infertilidade.

A melhor posição para usar o notebook

Sempre que possível, coloque o equipamento sobre uma superfície firme e mantenha a tela em uma altura confortável.

Apesar das dúvidas sobre câncer, não há evidências científicas que comprovem uma relação entre notebooks no colo e a doença Crédito: Foto: SHVETS production/ Pexels

Para quem trabalha várias horas no computador, uma configuração mais adequada pode incluir: