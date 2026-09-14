Notebook no colo faz mal para a saúde: entenda os riscos do calor e como usar o computador com mais segurança

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:36
Para quem trabalha, estuda ou passa horas navegando na internet, colocar o notebook no colo parece uma solução prática. O problema é que o hábito pode envolver alguns riscos que vão além da simples sensação de calor nas pernas.
Uma das principais dúvidas é se a proximidade do aparelho poderia aumentar o risco de câncer. Até o momento, não existem evidências científicas que comprovem essa relação, segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Cancer Council Australia.
Notebook no colo
Isso não significa, porém, que seja uma boa ideia passar horas com o equipamento diretamente sobre o corpo. O principal ponto de atenção está no calor produzido pelo aparelho, além de possíveis efeitos relacionados ao aumento da temperatura na região pélvica.
Computadores produzem campos elétricos e magnéticos, mas os campos associados aos notebooks estão principalmente em faixas de baixa frequência. A OMS afirma que as evidências disponíveis não confirmam consequências à saúde decorrentes da exposição a campos eletromagnéticos de baixa intensidade.
O Cancer Council Australia também afirma que as evidências científicas atuais indicam que o uso de notebooks é seguro do ponto de vista do câncer, inclusive quando o equipamento é utilizado no colo.
É importante fazer uma distinção: não ter evidência de que o notebook cause câncer não significa que o aparelho não possa provocar outros problemas quando usado diretamente sobre o corpo por muito tempo.
Um notebook pode atingir temperaturas elevadas durante atividades que exigem mais do processador, como jogos, edição de vídeos, programas pesados ou longos períodos de uso.
Quando o equipamento fica apoiado diretamente nas pernas, a ventilação também pode ser prejudicada. Isso pode aumentar ainda mais a temperatura do aparelho e provocar desconforto na pele.
Em situações de exposição prolongada, o calor também pode causar irritação e, dependendo da intensidade, até pequenas lesões térmicas.
Por isso, uma recomendação simples é evitar deixar o computador diretamente sobre a pele durante longos períodos.
A preocupação não está relacionada à radiação causar infertilidade, mas ao aumento da temperatura na região dos testículos.
A produção de espermatozoides é sensível à temperatura. Por isso, alguns estudos investigaram se manter um notebook quente próximo à região pélvica poderia elevar a temperatura escrotal e, consequentemente, interferir na qualidade do esperma.
Apesar dessa hipótese ter sido investigada cientificamente, não existe consenso suficiente para afirmar que usar notebook no colo cause infertilidade masculina.
O próprio estudo diferencia essa questão do risco de câncer e aponta que estudos sobre calor e fertilidade masculina existem, mas não permitem concluir que o uso do notebook provoque infertilidade.
Sempre que possível, coloque o equipamento sobre uma superfície firme e mantenha a tela em uma altura confortável.
Para quem trabalha várias horas no computador, uma configuração mais adequada pode incluir: