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Nova novela da Globo revela cenários impressionantes da Chapada Diamantina: paisagens que encantam turistas com rios, cachoeiras e 'pantanal'

Cachoeiras, grutas e montanhas da Bahia aparecem em Lá na Minha Terra; conheça os destinos que encantam turistas.



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:16

Chapada Diamantina, na Bahia, reúne cachoeiras, montanhas e grutas que encantam turistas de todo o Brasil Crédito: Foto: Anderson Momesso- Wikimedia Commons

A Bahia guarda um dos destinos naturais mais impressionantes do Brasil. Com cachoeiras gigantescas, montanhas, grutas e trilhas em meio à vegetação, a Chapada Diamantina reúne paisagens que parecem ter saído de um cenário de cinema. Agora, toda essa beleza ganhou ainda mais visibilidade com a chegada de uma nova produção da televisão brasileira.

A região foi escolhida como um dos principais cenários de "Lá na Minha Terra", nova novela das seis da TV Globo, que estreou na segunda-feira (9). A produção levou uma equipe de aproximadamente 100 profissionais para registrar algumas das paisagens mais conhecidas do interior baiano.

Chapada Diamantina 1 de 4

Entre os locais que aparecem nas gravações estão o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira do Mosquito, o Mirante do Camelo e as grutas Lapa Doce e Torrinha. Os atrativos mostram um pouco da diversidade natural que transforma a Chapada em um dos destinos mais procurados por quem gosta de ecoturismo e aventura.

Onde fica a Chapada Diamantina?

Localizada no centro da Bahia, a Chapada Diamantina é uma região formada por municípios que reúnem montanhas, vales, rios, cachoeiras e cavernas. O território integra uma das áreas naturais mais conhecidas do estado e atrai visitantes interessados em contato direto com a natureza.

Entre os municípios que costumam servir de base para os turistas estão Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Andaraí e Ibicoara. Cada cidade oferece experiências diferentes, desde passeios mais tranquilos até trilhas que exigem maior preparo físico.

A região também faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, criado em 1985. A unidade de conservação protege uma área de grande importância ambiental e abriga diferentes espécies de animais e plantas.

Conheça os cenários da novela da Globo na Chapada Diamantina

As paisagens escolhidas para as gravações de "Lá na Minha Terra" estão entre os atrativos mais conhecidos da região. Para quem acompanha a novela e pensa em conhecer os lugares pessoalmente, alguns desses pontos merecem entrar no roteiro.

1. Morro do Pai Inácio

Um dos cartões-postais mais famosos da Chapada Diamantina, o Morro do Pai Inácio oferece uma vista panorâmica das montanhas e formações rochosas da região.

A subida até o topo é uma das experiências mais procuradas pelos visitantes. Depois de uma trilha relativamente curta, o turista encontra um mirante natural que permite observar a imensidão da paisagem baiana.

O pôr do sol é um dos momentos mais especiais para visitar o local. A iluminação transforma as montanhas e cria um cenário bastante procurado por fotógrafos e amantes da natureza.

Cachoeira do Mosquito está entre os atrativos naturais que aparecem na novela da TV Globo Crédito: Foto: C. R. Malaquias- Wikimedia Commons

2. Cachoeira do Mosquito

A Cachoeira do Mosquito é outro atrativo que chama a atenção pela imponência de sua queda-d'água. Cercada por paredões rochosos, a cachoeira proporciona uma experiência de contato direto com a natureza.

O nome curioso costuma despertar a curiosidade dos visitantes. Ele está relacionado aos pequenos diamantes encontrados na região durante o período de exploração mineral, conhecidos popularmente como mosquitinhos.

Além da contemplação, o passeio permite conhecer de perto as formações rochosas que caracterizam a paisagem da Chapada Diamantina.

3. Mirante do Camelo

O Mirante do Camelo é mais um ponto que revela a dimensão das paisagens naturais da Bahia. O local permite observar formações montanhosas e diferentes contornos do relevo da Chapada.

É uma alternativa interessante para quem gosta de contemplar a natureza e registrar fotografias durante a viagem.

A diversidade de formas e cores das montanhas ajuda a explicar por que a região é tão procurada por turistas que buscam destinos fora dos roteiros tradicionais.

4. Gruta Lapa Doce

Para quem prefere explorar o que existe abaixo da superfície, a Gruta Lapa Doce apresenta um cenário completamente diferente das montanhas e cachoeiras.

A caverna é conhecida pelas formações de estalactites e estalagmites, estruturas minerais que se desenvolvem lentamente ao longo de milhares de anos.

Durante a visita, os turistas podem observar salões subterrâneos e detalhes geológicos que ajudam a compreender a história natural da região.

Por que a Chapada Diamantina tem esse nome?

Muito antes de se tornar um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia, a Chapada Diamantina teve sua história marcada pela exploração mineral.

A descoberta de diamantes impulsionou a ocupação de diferentes áreas da região a partir do século XIX. A atividade atraiu trabalhadores, comerciantes e aventureiros interessados na extração das pedras preciosas.

O crescimento da exploração contribuiu para o desenvolvimento de municípios como Lençóis, que ganhou importância durante o período do garimpo.