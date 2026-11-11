Nova novela da Globo revela cenários impressionantes da Chapada Diamantina: paisagens que encantam turistas com rios, cachoeiras e 'pantanal'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 16:16
A Bahia guarda um dos destinos naturais mais impressionantes do Brasil. Com cachoeiras gigantescas, montanhas, grutas e trilhas em meio à vegetação, a Chapada Diamantina reúne paisagens que parecem ter saído de um cenário de cinema. Agora, toda essa beleza ganhou ainda mais visibilidade com a chegada de uma nova produção da televisão brasileira.
A região foi escolhida como um dos principais cenários de "Lá na Minha Terra", nova novela das seis da TV Globo, que estreou na segunda-feira (9). A produção levou uma equipe de aproximadamente 100 profissionais para registrar algumas das paisagens mais conhecidas do interior baiano.
Chapada Diamantina
Entre os locais que aparecem nas gravações estão o Morro do Pai Inácio, a Cachoeira do Mosquito, o Mirante do Camelo e as grutas Lapa Doce e Torrinha. Os atrativos mostram um pouco da diversidade natural que transforma a Chapada em um dos destinos mais procurados por quem gosta de ecoturismo e aventura.
Localizada no centro da Bahia, a Chapada Diamantina é uma região formada por municípios que reúnem montanhas, vales, rios, cachoeiras e cavernas. O território integra uma das áreas naturais mais conhecidas do estado e atrai visitantes interessados em contato direto com a natureza.
Entre os municípios que costumam servir de base para os turistas estão Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Andaraí e Ibicoara. Cada cidade oferece experiências diferentes, desde passeios mais tranquilos até trilhas que exigem maior preparo físico.
A região também faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, criado em 1985. A unidade de conservação protege uma área de grande importância ambiental e abriga diferentes espécies de animais e plantas.
As paisagens escolhidas para as gravações de "Lá na Minha Terra" estão entre os atrativos mais conhecidos da região. Para quem acompanha a novela e pensa em conhecer os lugares pessoalmente, alguns desses pontos merecem entrar no roteiro.
Um dos cartões-postais mais famosos da Chapada Diamantina, o Morro do Pai Inácio oferece uma vista panorâmica das montanhas e formações rochosas da região.
A subida até o topo é uma das experiências mais procuradas pelos visitantes. Depois de uma trilha relativamente curta, o turista encontra um mirante natural que permite observar a imensidão da paisagem baiana.
O pôr do sol é um dos momentos mais especiais para visitar o local. A iluminação transforma as montanhas e cria um cenário bastante procurado por fotógrafos e amantes da natureza.
A Cachoeira do Mosquito é outro atrativo que chama a atenção pela imponência de sua queda-d'água. Cercada por paredões rochosos, a cachoeira proporciona uma experiência de contato direto com a natureza.
O nome curioso costuma despertar a curiosidade dos visitantes. Ele está relacionado aos pequenos diamantes encontrados na região durante o período de exploração mineral, conhecidos popularmente como mosquitinhos.
Além da contemplação, o passeio permite conhecer de perto as formações rochosas que caracterizam a paisagem da Chapada Diamantina.
O Mirante do Camelo é mais um ponto que revela a dimensão das paisagens naturais da Bahia. O local permite observar formações montanhosas e diferentes contornos do relevo da Chapada.
É uma alternativa interessante para quem gosta de contemplar a natureza e registrar fotografias durante a viagem.
A diversidade de formas e cores das montanhas ajuda a explicar por que a região é tão procurada por turistas que buscam destinos fora dos roteiros tradicionais.
Para quem prefere explorar o que existe abaixo da superfície, a Gruta Lapa Doce apresenta um cenário completamente diferente das montanhas e cachoeiras.
A caverna é conhecida pelas formações de estalactites e estalagmites, estruturas minerais que se desenvolvem lentamente ao longo de milhares de anos.
Durante a visita, os turistas podem observar salões subterrâneos e detalhes geológicos que ajudam a compreender a história natural da região.
Muito antes de se tornar um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia, a Chapada Diamantina teve sua história marcada pela exploração mineral.
A descoberta de diamantes impulsionou a ocupação de diferentes áreas da região a partir do século XIX. A atividade atraiu trabalhadores, comerciantes e aventureiros interessados na extração das pedras preciosas.
O crescimento da exploração contribuiu para o desenvolvimento de municípios como Lençóis, que ganhou importância durante o período do garimpo.
Com o passar dos anos, a atividade perdeu força, mas deixou marcas na arquitetura, na cultura e na identidade das cidades da região.