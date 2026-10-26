Nova novela das nove de Aguinaldo Silva ganha título provisório; saiba qual

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Felipe Sena
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:16
O aclamado autor de novelas Aguinaldo Silva, está escrevendo mais uma trama para a faixa das 21h.
Com o título provisório de “Pecados e Promessas”, a trama tem coautoria de Virgílio Silva e Zé Dassilva. Eles trabalham no primeiro bloco de capítulos da novela.
Aguinaldo Silva
Caso a direção da Globo não altere os planos, o lançamento acontecerá no segundo semestre de 2027, após “Avenida Brasil 2”.
Após “Três Graças”, Aguinaldo renovou seu contrato com a Globo, assim como seus parceiros profissionais.