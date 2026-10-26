TELEDRAMATURGIA

Nova novela das nove de Aguinaldo Silva ganha título provisório; saiba qual

Lançamento está previsto para segundo semestre de 2027

Felipe Sena

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:16

Aguinaldo Silva Crédito: Globo | Dani Toviansky

O aclamado autor de novelas Aguinaldo Silva, está escrevendo mais uma trama para a faixa das 21h.

Com o título provisório de “Pecados e Promessas”, a trama tem coautoria de Virgílio Silva e Zé Dassilva. Eles trabalham no primeiro bloco de capítulos da novela.

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Caso a direção da Globo não altere os planos, o lançamento acontecerá no segundo semestre de 2027, após “Avenida Brasil 2”.