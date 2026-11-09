NOVELA DAS 6

Nova novela das seis enfrenta críticas por representar Nordeste arcaico e estereotipado: ‘Vergonha’

‘Lá na Minha Terra’ tem enfrentado críticas à enredo, elenco, construção de narrativa e ambientação

Felipe Sena

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:46

Dira Paes é Rosenda em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Globo | Beatriz Damy

De “Pedra sobre Pedra” (1992) a “No Rancho Fundo” (2024), a TV Globo realizou várias produções da teledramaturgia que representam o Nordeste do Brasil. Região com riqueza cultural e importante para a formação do país, algumas vezes se resume a estereótipos de sotaque “jeca” ou cenas quase caricatas, apesar de alguns certos que fazem parte da formação de um dos produtos mais consumidos pelo Brasil durante anos, a novela.

“Lá na Minha Terra” estreia na TV Globo, nesta segunda-feira (9), mas antes disso, já desencadeou uma série de debates e críticas, sobretudo dos nordestinos a produção.

Elenco se reúne em festa de lançamento da novela 'Lá na Minha Terra' 1 de 18

Parte do público avaliou que o folhetim apostou em recursos visuais e narrativos já desgastados na televisão ao apresentar uma cidade do interior nordestino.

“Um enredo ultrapassado que reforça a xenofobia, anacronismos, bizarrices e estereótipos que não existem há pelo menos 50 anos”, escreveu o perfil de Gabriel Alves, do Piauí, no X, antigo Twitter.

“Eu teria vergonha de defender essa novela “Lá na minha terra” se fosse um dos atores”, comentou outro. “Não se trata de negar a existência dessas realidades, muito menos de questionar a liberdade criativa dos autores. O problema é a insistência em transformar uma região tão diversa em um cenário praticamente único, como se o Nordeste tivesse parado no tempo. Mudam os personagens, os conflitos e os nomes das cidades fictícias, mas a estética permanece praticamente a mesma”, criticou ainda outro perfil, que traz análises e publicações de várias telenovelas.

Criada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a obra das seis recebeu críticas ainda sobre caracterização e escolha de elenco. Em São Paulo, o empresário Cesário começou outra família, ao sair da cidade natal e se casar com Ismália, interpretada por Camila Morgado. A divisão geográfica gerou incômodo nos espectadores ao opor uma comunidade nordestina rural e carente a um Sudeste próspero e desenvolvido. "Por que o Nordeste é de época e o Sudeste é contemporâneo?", questionou uma das pessoas nas redes sociais.

A escolha de atores de outros estados para viver papéis nordestinos gerou contestações, somado ao uso de recursos de maquiagem para alterar os traços de parte do elenco em cena. Algumas manifestações apontaram a carência de oportunidades para artistas nascidos na própria região em obras com essa ambientação.

O enredo acompanha a trajetória de Rosenda, personagem de Dira Paes, que cria cinco filhos sozinha na cidade fictícia de Lavra Seca. Há 15 anos, o marido dela, Severino, vivido por Daniel de Oliveira, abandonou a casa para tentar a vida na capital paulista e não retornou.