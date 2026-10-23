NOVELA DAS 9

Novela cancelada? 'Quem Ama Cuida' não será exibida nesta sexta (23); saiba o motivo

Globo muda a programação para transmitir o último debate entre Lula e Flávio Bolsonaro antes do segundo turno das eleições

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:00

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem acompanha Quem Ama Cuida precisará esperar mais um dia para conferir os próximos acontecimentos da novela das nove. A trama não será exibida nesta sexta-feira (23), por causa da transmissão do debate entre os candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), promovido pela TV Globo.

O confronto está previsto para começar por volta das 21h20, logo após o Jornal Nacional, e será mediado pelo jornalista César Tralli. O encontro será o último debate entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições, marcado para domingo (25).

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Com a mudança na grade, a emissora deixará de exibir o capítulo inédito da novela na sexta-feira para dar espaço à programação eleitoral. A alteração já estava prevista nos resumos dos capítulos divulgados pela Globo.

Quando Quem Ama Cuida volta ao ar?

A novela retorna normalmente no sábado (24 de outubro), com a continuação da história. Assim, a semana terá cinco capítulos inéditos, em vez dos seis habituais, exibidos de segunda a sábado.

A pausa ocorre em meio aos conflitos que movimentam a trama, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Para não perder os próximos desdobramentos, o público deve acompanhar a novela no sábado, após o Jornal Nacional.