ASTROLOGIA

Novembro chega com decisões importantes para os 12 signos e pede coragem para assumir o próprio caminho

O mês favorece conversas sinceras, escolhas mais conscientes e mudanças de atitude; veja o que esperar para cada signo

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro de 2026 será um período de reflexão e afirmação pessoal. A proposta é reconhecer o que foi aprendido nos últimos meses, evitar repetir erros e agir com mais confiança, sem deixar de lado a própria autenticidade. Para alguns signos, o momento será de buscar relações mais verdadeiras; para outros, de tomar decisões que estavam sendo adiadas.

Ao longo do mês, algumas datas podem marcar mudanças de perspectiva. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, destaca a força pessoal e aquilo que ainda precisa ser encarado. No dia 13, Mercúrio e Vênus encerram seus movimentos retrógrados, favorecendo uma compreensão mais clara de conversas e relacionamentos. Já a entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, e a Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, reforçam a vontade de explorar novos caminhos e retomar conexões importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Novembro coloca paixão e química em evidência. Você estará menos disposto a aceitar situações que não fazem sentido e mais interessado em encontrar aquilo que parecia faltar na sua vida. No campo afetivo, uma conexão que antes parecia incompatível pode começar a fazer sentido. A partir do dia 20, sua vontade de viver experiências intensas ganha ainda mais força. Não desperdice energia com relações ou projetos que não despertam seu entusiasmo.

Dica cósmica: escolha com cuidado onde investir sua paixão e não tenha medo de deixar para trás o que já não combina com você.

Touro

Este é um mês para exigir o reconhecimento que você sabe que merece. Depois de tanto esforço, fica mais difícil permanecer em lugares onde não se sente valorizado. A partir do dia 13, com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, sua comunicação tende a ficar mais direta e suas decisões ganham firmeza. Se as pessoas ao seu redor não demonstrarem consideração, talvez seja hora de tomar uma atitude e escolher o que é melhor para você.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas para caber em situações que não reconhecem seu valor.

Gêmeos

Novembro pode trazer respostas para questões que pareciam sem solução. As datas 1º e 11 de novembro ganham destaque como momentos de percepção, ajudando você a enxergar possibilidades, conexões e oportunidades que estavam diante dos seus olhos. Uma situação que antes parecia confusa pode finalmente fazer sentido. A partir daí, será mais fácil decidir o que deseja fazer, sem ficar preso ao que já passou.

Dica cósmica: confie no que conseguiu enxergar agora e não tenha receio de seguir em frente.

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Câncer

Você não precisa mais esperar pela autorização de outras pessoas para correr atrás do que deseja. Novembro favorece a iniciativa e a disposição para assumir o controle dos próprios planos. Entre os dias 12 e 18, essa postura ganha força, especialmente nas relações e nas decisões que envolvem seu futuro. Também será importante reconhecer quem realmente merece acompanhar você nessa caminhada. Não carregue sozinho responsabilidades que podem ser compartilhadas.

Dica cósmica: tome a iniciativa, mas mantenha por perto quem demonstra apoio de verdade.

Leão

As pessoas podem descobrir lados seus que nem sempre ficam tão evidentes. Em novembro, sua personalidade vai além da confiança e da energia que costuma transmitir: você também terá espaço para demonstrar carinho, lealdade e profundidade. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, destaca sua força pessoal e pode ajudar a mostrar aos outros o quanto você se importa. Permitir que as pessoas conheçam seu lado mais vulnerável não diminui seu brilho.

Dica cósmica: mostrar seus sentimentos também é uma demonstração de coragem.

Virgem

Novembro favorece escolhas mais firmes e uma postura menos disposta a aceitar o que não combina com você. Depois de perceber situações que antes passavam despercebidas, será mais fácil estabelecer limites e selecionar melhor as pessoas e os compromissos que merecem sua atenção. Com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus no dia 13, você poderá usar o que aprendeu para tomar decisões mais conscientes. Não há necessidade de esconder o que pensa para agradar a todos.

Dica cósmica: seja honesto sobre o que deseja e mantenha seus limites, mesmo quando alguém não concordar.

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Libra

Uma possibilidade que apareceu em outubro pode ganhar novos contornos neste mês. Mesmo que você tenha tido pouco tempo para experimentar essa novidade, já percebe que ela combina mais com o que procura. A entrada de um novo ciclo de Vênus em seu signo, no dia 12, favorece essa percepção, enquanto a Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, pode ajudar a consolidar a sensação de que está no caminho certo. Aproveite para explorar essa experiência sem antecipar todas as respostas.

Dica cósmica: permita-se descobrir onde se sente mais confortável, sem comparar suas escolhas com as experiências anteriores.

Escorpião

Novembro pede atitude. É hora de defender aquilo em que acredita e mostrar, por meio de suas escolhas, o que realmente importa. Sua presença pode atrair pessoas interessantes e abrir espaço para conexões importantes, mas será necessário manter o movimento para aproveitar essas possibilidades. A partir do dia 19, a aproximação da temporada de Sagitário reforça o desejo de viver de maneira mais autêntica. Não tenha medo de assumir o que deseja.

Dica cósmica: transforme suas convicções em ações e não espere que outras pessoas decidam o rumo da sua história.

Sagitário

Sua vontade de liberdade e autenticidade ganha destaque em novembro. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, intensifica esse desejo de fazer escolhas mais alinhadas com quem você é. Já a entrada do Sol em seu signo, no dia 22, marca o início de um período favorável para explorar possibilidades e buscar aquilo que realmente faz sentido. O mês convida você a deixar de lado as expectativas alheias e se dedicar ao que considera melhor para sua vida.

Dica cósmica: siga seus desejos com entusiasmo, mas não perca de vista o que realmente importa no longo prazo.

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Capricórnio

Você pode surpreender as pessoas ao tomar a iniciativa e acelerar um plano que vinha sendo construído com cautela. A diferença é que, desta vez, existe mais confiança para reconhecer o momento certo de agir. A partir da segunda metade do mês, sua postura tende a ficar mais decidida, e isso pode chamar a atenção de quem está acostumado a ver você ponderar cada passo. Não se preocupe em parecer diferente: o importante é saber por que está fazendo suas escolhas.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de agir e não espere que todos compreendam seus planos imediatamente.

Aquário

Novembro destaca sua autoconfiança e a capacidade de inspirar outras pessoas. Você pode se sentir mais confortável com quem é e perceber que sua experiência também pode ajudar quem está ao redor. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, reforça sua força pessoal. Depois, com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus no dia 13, pode surgir mais espaço para assumir uma posição de liderança e compartilhar suas ideias. Não tenha receio de ocupar esse lugar.

Dica cósmica: reconheça sua própria força e use sua experiência para incentivar outras pessoas.

Peixes

Novembro aprofunda o significado de desejos que começaram a ganhar forma no mês anterior. Situações que antes pareciam desconectadas podem finalmente se encaixar, ajudando você a compreender melhor seus objetivos e o papel que deseja desempenhar. Os dias 1º e 11 podem trazer percepções importantes sobre seus sentimentos e suas escolhas. O período também favorece a confiança na própria sensibilidade, desde que você não deixe de avaliar os caminhos possíveis antes de tomar decisões.