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Novembro chega com decisões importantes para os 12 signos e pede coragem para assumir o próprio caminho

O mês favorece conversas sinceras, escolhas mais conscientes e mudanças de atitude; veja o que esperar para cada signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro de 2026 será um período de reflexão e afirmação pessoal. A proposta é reconhecer o que foi aprendido nos últimos meses, evitar repetir erros e agir com mais confiança, sem deixar de lado a própria autenticidade. Para alguns signos, o momento será de buscar relações mais verdadeiras; para outros, de tomar decisões que estavam sendo adiadas.

Ao longo do mês, algumas datas podem marcar mudanças de perspectiva. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, destaca a força pessoal e aquilo que ainda precisa ser encarado. No dia 13, Mercúrio e Vênus encerram seus movimentos retrógrados, favorecendo uma compreensão mais clara de conversas e relacionamentos. Já a entrada do Sol em Sagitário, no dia 22, e a Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, reforçam a vontade de explorar novos caminhos e retomar conexões importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Novembro coloca paixão e química em evidência. Você estará menos disposto a aceitar situações que não fazem sentido e mais interessado em encontrar aquilo que parecia faltar na sua vida. No campo afetivo, uma conexão que antes parecia incompatível pode começar a fazer sentido. A partir do dia 20, sua vontade de viver experiências intensas ganha ainda mais força. Não desperdice energia com relações ou projetos que não despertam seu entusiasmo.

Dica cósmica: escolha com cuidado onde investir sua paixão e não tenha medo de deixar para trás o que já não combina com você.

Touro

Este é um mês para exigir o reconhecimento que você sabe que merece. Depois de tanto esforço, fica mais difícil permanecer em lugares onde não se sente valorizado. A partir do dia 13, com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus, sua comunicação tende a ficar mais direta e suas decisões ganham firmeza. Se as pessoas ao seu redor não demonstrarem consideração, talvez seja hora de tomar uma atitude e escolher o que é melhor para você.

Dica cósmica: não diminua suas expectativas para caber em situações que não reconhecem seu valor.

Gêmeos

Novembro pode trazer respostas para questões que pareciam sem solução. As datas 1º e 11 de novembro ganham destaque como momentos de percepção, ajudando você a enxergar possibilidades, conexões e oportunidades que estavam diante dos seus olhos. Uma situação que antes parecia confusa pode finalmente fazer sentido. A partir daí, será mais fácil decidir o que deseja fazer, sem ficar preso ao que já passou.

Dica cósmica: confie no que conseguiu enxergar agora e não tenha receio de seguir em frente.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer

Você não precisa mais esperar pela autorização de outras pessoas para correr atrás do que deseja. Novembro favorece a iniciativa e a disposição para assumir o controle dos próprios planos. Entre os dias 12 e 18, essa postura ganha força, especialmente nas relações e nas decisões que envolvem seu futuro. Também será importante reconhecer quem realmente merece acompanhar você nessa caminhada. Não carregue sozinho responsabilidades que podem ser compartilhadas.

Dica cósmica: tome a iniciativa, mas mantenha por perto quem demonstra apoio de verdade.

Leão

As pessoas podem descobrir lados seus que nem sempre ficam tão evidentes. Em novembro, sua personalidade vai além da confiança e da energia que costuma transmitir: você também terá espaço para demonstrar carinho, lealdade e profundidade. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, destaca sua força pessoal e pode ajudar a mostrar aos outros o quanto você se importa. Permitir que as pessoas conheçam seu lado mais vulnerável não diminui seu brilho.

Dica cósmica: mostrar seus sentimentos também é uma demonstração de coragem.

Virgem

Novembro favorece escolhas mais firmes e uma postura menos disposta a aceitar o que não combina com você. Depois de perceber situações que antes passavam despercebidas, será mais fácil estabelecer limites e selecionar melhor as pessoas e os compromissos que merecem sua atenção. Com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus no dia 13, você poderá usar o que aprendeu para tomar decisões mais conscientes. Não há necessidade de esconder o que pensa para agradar a todos.

Dica cósmica: seja honesto sobre o que deseja e mantenha seus limites, mesmo quando alguém não concordar.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra

Uma possibilidade que apareceu em outubro pode ganhar novos contornos neste mês. Mesmo que você tenha tido pouco tempo para experimentar essa novidade, já percebe que ela combina mais com o que procura. A entrada de um novo ciclo de Vênus em seu signo, no dia 12, favorece essa percepção, enquanto a Lua Cheia em Gêmeos, no dia 24, pode ajudar a consolidar a sensação de que está no caminho certo. Aproveite para explorar essa experiência sem antecipar todas as respostas.

Dica cósmica: permita-se descobrir onde se sente mais confortável, sem comparar suas escolhas com as experiências anteriores.

Escorpião

Novembro pede atitude. É hora de defender aquilo em que acredita e mostrar, por meio de suas escolhas, o que realmente importa. Sua presença pode atrair pessoas interessantes e abrir espaço para conexões importantes, mas será necessário manter o movimento para aproveitar essas possibilidades. A partir do dia 19, a aproximação da temporada de Sagitário reforça o desejo de viver de maneira mais autêntica. Não tenha medo de assumir o que deseja.

Dica cósmica: transforme suas convicções em ações e não espere que outras pessoas decidam o rumo da sua história.

Sagitário

Sua vontade de liberdade e autenticidade ganha destaque em novembro. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, intensifica esse desejo de fazer escolhas mais alinhadas com quem você é. Já a entrada do Sol em seu signo, no dia 22, marca o início de um período favorável para explorar possibilidades e buscar aquilo que realmente faz sentido. O mês convida você a deixar de lado as expectativas alheias e se dedicar ao que considera melhor para sua vida.

Dica cósmica: siga seus desejos com entusiasmo, mas não perca de vista o que realmente importa no longo prazo.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Você pode surpreender as pessoas ao tomar a iniciativa e acelerar um plano que vinha sendo construído com cautela. A diferença é que, desta vez, existe mais confiança para reconhecer o momento certo de agir. A partir da segunda metade do mês, sua postura tende a ficar mais decidida, e isso pode chamar a atenção de quem está acostumado a ver você ponderar cada passo. Não se preocupe em parecer diferente: o importante é saber por que está fazendo suas escolhas.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de agir e não espere que todos compreendam seus planos imediatamente.

Aquário

Novembro destaca sua autoconfiança e a capacidade de inspirar outras pessoas. Você pode se sentir mais confortável com quem é e perceber que sua experiência também pode ajudar quem está ao redor. A Lua Nova em Escorpião, no dia 9, reforça sua força pessoal. Depois, com o fim dos movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus no dia 13, pode surgir mais espaço para assumir uma posição de liderança e compartilhar suas ideias. Não tenha receio de ocupar esse lugar.

Dica cósmica: reconheça sua própria força e use sua experiência para incentivar outras pessoas.

Peixes

Novembro aprofunda o significado de desejos que começaram a ganhar forma no mês anterior. Situações que antes pareciam desconectadas podem finalmente se encaixar, ajudando você a compreender melhor seus objetivos e o papel que deseja desempenhar. Os dias 1º e 11 podem trazer percepções importantes sobre seus sentimentos e suas escolhas. O período também favorece a confiança na própria sensibilidade, desde que você não deixe de avaliar os caminhos possíveis antes de tomar decisões.

Dica cósmica: valorize seus sonhos, mas procure transformar suas percepções em atitudes concretas.

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