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Novo affair de Karoline Lima, Felipe Aranda já protagonizou ensaio sensual e é herdeiro de império funerário em Salvador

Empresário, de 34 anos, foi visto de mãos dadas com a influenciadora em Salvador; baiano participou de reality show e trabalha nos negócios da família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 10:54

Felipe Aranda
Felipe Aranda Crédito: Reprodução/Instagram

Apontado como novo affair de Karoline Lima, o empresário baiano Felipe Aranda, de 34 anos, tem uma trajetória diversa. Visto de mãos dadas com a influenciadora pelas ruas de Salvador, o rapaz já participou de um reality show, protagonizou um ensaio sensual e é herdeiro de um império funerário construído pela mãe, Mercedes Aranda, em Salvador.

Felipe ganhou projeção em 2022, quando integrou a primeira temporada de "Túnel do Amor", reality show exibido pelo Multishow e apresentado por Ana Clara. Durante o programa, chegou a ser apelidado de "príncipe" pelo público e despertou o interesse de duas participantes, com quem protagonizou momentos de romance diante das câmeras.

Felipe Aranda

Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
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Felipe Aranda por Reprodução
Felipe Aranda por Reprodução
Felipe Aranda por Reprodução
Felipe Aranda por Reprodução
Felipe Aranda por Reprodução
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
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Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
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Felipe Aranda por Reprodução/Instagram

A participação também teve direito a um triângulo amoroso. Em um dos episódios, Felipe provocou um climão ao prometer uma noite sob o edredom a uma das participantes, com quem havia ficado mais vezes, mas acabou indo para o quarto com outra.

Fora da televisão, o empresário também chama atenção pela exposição nas redes sociais. Vaidoso, costuma publicar fotos sem camisa e já protagonizou um ensaio sensual usando apenas cueca.

Apesar da proximidade com o universo dos famosos, Felipe também se dedica aos negócios da família. De ascendência espanhola, ele trabalha ao lado dos pais na administração das empresas que construíram a fortuna dos Aranda. O empresário representa a terceira geração que administra a Funerária Luz, que tem mais de quatro décadas de dedicação ao segmento funerário. 

A trajetória da família começou com o avô de Felipe e, depois, passou para Mercêdes Aranda, mãe do novo affair de Karoline Lima. 

Nas redes sociais, Felipe reúne mais de 49 mil seguidores e compartilha registros de viagens, atividades esportivas e momentos da rotina.

Aproximação com Karoline Lima

O nome do empresário ganhou ainda mais destaque após ele ser flagrado de mãos dadas com Karoline Lima pelas ruas de Salvador. As imagens foram divulgadas pelo perfil Daily Garotinho e levantaram rumores de um possível relacionamento.

Felipe Aranda, Karoline Lima e Ana Clara

Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Karoline Lima foi vista de mãos dadas com o empresário baiano Felipe Aranda em Salvador por Reprodução
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o noivado após quatro meses por Reprodução | Instagram
Karoline Lima por Reprodução/ Instagram
Karoline Lima usando camisa do Brasil com número de Léo Pereira por Reprodução/Instagram
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Felipe Aranda por Reprodução/Instagram

O encontro aconteceu cinco dias depois de a influenciadora anunciar o fim do noivado com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Até o momento, Karoline e Felipe não confirmaram publicamente um romance.

Antes de ser associado à influenciadora, o baiano também foi visto na companhia da apresentadora Ana Clara Lima durante o Carnaval deste ano, em Salvador. Os dois ainda apareceram juntos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

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