RETA FINAL

Novo assassino? Saiba se morte de Max terá desfecho diferente na reprise de 'Avenida Brasil'

Mistério que colocou 12 personagens sob suspeita marcou a exibição original da novela em 2012

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 20:05

Morte de Max é um dos principais mistérios da reta final de 'Avenida Brasil' Crédito: Divulgação/TV Globo

A morte de Max (Marcello Novaes) volta a movimentar a reta final de Avenida Brasil, em exibição no Vale a Pena Ver de Novo. Mais de uma década após o desfecho original da novela, o mistério sobre a identidade do assassino ganha novamente a atenção do público.

Com a confirmação de uma continuação da trama para janeiro de 2027, uma dúvida pode surgir entre os telespectadores: a Globo mudará o final da novela para preparar o terreno para a segunda temporada?

Até o momento, não há confirmação de que a emissora tenha alterado a identidade do assassino de Max. No desfecho original, exibido em 2012, Carminha (Adriana Esteves) assume a responsabilidade pelo crime.

Quem matou Max em 'Avenida Brasil'?

Apesar de ter passado boa parte da novela atormentando Nina (Débora Falabella), Carminha mata o ex-amante justamente para salvar a vida da rival.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil' 1 de 10

A revelação acontece no último capítulo, quando a vilã se entrega à polícia e esclarece as circunstâncias do crime, que colocou 12 personagens sob suspeita.

Max estava prestes a atacar Nina, que estava desacordada, quando Carminha interveio. O criminoso ainda tentou atacar a ex-amante, que reagiu e o matou. “Eu nunca tinha matado ninguém. Mas era ele ou eu. Se eu não parasse o Max, ele ia matar a Nina ou qualquer pessoa que passasse pela frente”, afirma Carminha.

Ao descobrir a verdade, Nina reconhece que a rival salvou sua vida e defende que ela agiu em legítima defesa.

Quando estreia 'Avenida Brasil 2'?

A continuação da novela de João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para 25 de janeiro de 2027, na faixa das 21h da Globo, em substituição a Quem Ama Cuida.