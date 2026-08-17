BELEZA

Novo ativo do skincare com ectoína em sérum ajuda na barreira cutânea, promove hidratação profunda e conforto para pele sensível

A novidade aparece em fórmulas voltadas à hidratação e ao conforto da pele, especialmente quando a barreira cutânea está fragilizada



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:58

Ectoína ganha espaço nos cuidados com a pele por sua relação com hidratação, proteção da barreira e redução da sensação de desconforto Crédito: Pexels

A pele costuma dar sinais quando sua barreira de proteção está fragilizada. Sensação de repuxamento, ressecamento, vermelhidão, descamação e maior sensibilidade podem aparecer quando essa estrutura perde parte da capacidade de manter a hidratação e lidar com fatores externos. É nesse contexto que a ectoína vem sendo utilizada em séruns voltados ao cuidado da barreira cutânea.

A substância é apresentada como um ativo capaz de ajuda as células a preservar a água e a lidar melhor com alterações do ambiente. Na prática, sua presença em produtos para a pele está relacionada principalmente à hidratação, ao conforto e à proteção da barreira cutânea.

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O que é ectoína

A ectoína é uma substância que ajuda a estabilizar as células. Seu mecanismo está relacionado à organização de moléculas de água ao redor delas, formando uma espécie de camada de hidratação.

Essa característica ajuda a explicar por que o ativo aparece em fórmulas destinadas a peles que apresentam sinais de desidratação ou sensibilidade. Ao contribuir para a manutenção da água, a ectoína pode auxiliar a pele a preservar uma condição mais confortável.

A barreira cutânea tem justamente em suas funções ajuda a impedir a perda excessiva de água. Quando essa proteção está comprometida, o rosto pode ficar mais seco, áspero ou sensível. Por isso, cuidar dessa estrutura é uma parte importante de uma rotina de hidratação.

Quando a barreira está fragilizada

Alguns sinais podem indicar que a pele não está tão confortável quanto deveria. Ressecamento, descamação, vermelhidão e sensação de repuxamento estão entre os aspectos relacionados a uma barreira enfraquecida.

A sensibilidade também pode ficar mais evidente. Produtos que antes eram bem tolerados podem provocar desconforto, enquanto a pele pode apresentar uma aparência mais opaca ou desidratada.

Nesse cenário, a ectoína é associada ao cuidado de peles sensíveis, reativas ou muito secas. A matéria também destaca sua ação relacionada ao conforto da pele, o que coloca o ingrediente entre as opções utilizadas em produtos destinados à recuperação da hidratação.

Como usar o sérum

A recomendação apresentada na matéria-base é aplicar o sérum sobre a pele limpa e seca. O produto deve entrar antes de fórmulas mais densas, como hidratantes e protetor solar.

A orientação é utilizar duas ou três gotas no rosto e espalhar delicadamente até que o produto seja absorvido. Depois, a recomendação é aguardar cerca de um minuto antes de aplicar o próximo item da rotina.

O sérum pode ser utilizado pela manhã e à noite, conforme a orientação apresentada no conteúdo original.

A ectoína também pode aparecer combinada a outros ingredientes. O ácido hialurônico é considerado uma possibilidade para complementar a hidratação, e a vitamina C e resveratrol em combinações relacionadas à proteção antioxidante.

Para quais peles é indicada

Produtos com ectoína podem ser direcionados principalmente a peles sensíveis, reativas, muito secas ou que passaram por algum processo de sensibilização.

O ativo também pode ser utilizado por diferentes tipos de pele. Até mesmo quem tem pele oleosa pode apresentar sinais de desidratação e, nesse caso, buscar produtos que ajudem a preservar a hidratação sem deixar de considerar as características específicas do rosto.