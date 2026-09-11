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Novo casal? Pedro Scooby esclarece relação com Lívia Andrade após flagra em ensaio

Surfista foi visto ao lado da apresentadora na Beija-Flor e falou sobre a vida amorosa após o fim do casamento com Cintia Dicker

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:45

Pedro Scooby esclareceu os rumores de romance com Lívia Andrade após os dois serem vistos juntos Crédito: Reprodução

Pedro Scooby virou assunto nas redes sociais após ser visto ao lado de Lívia Andrade durante um ensaio da Beija-Flor, mas fez questão de colocar fim aos rumores de romance. O surfista afirmou que os dois são apenas amigos e garantiu que não existe envolvimento amoroso entre eles.

Em entrevista ao ‘Melhor da Tarde’, da Band, nesta sexta-feira (11), Scooby explicou que a proximidade com a apresentadora aumentou durante o ‘Dança dos Famosos’, do qual ele participa como competidor, enquanto Lívia integra o elenco fixo do ‘Domingão com Huck’.

O ex-BBB foi direto ao comentar a possibilidade de os dois formarem um casal e afirmou que nunca beijou Lívia e que nem teria essa intenção. Apesar disso, não poupou elogios à personalidade da comunicadora e reforçou que gosta da relação de amizade que construíram.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia 1 de 7

A declaração acontece pouco depois do fim do casamento de Scooby com Cintia Dicker. Os dois ficaram juntos por sete anos, oficializaram a união em 2021, em Portugal, e são pais de Aurora, de 3 anos.

Desde a separação, o surfista afirma que ainda não beijou ninguém. Segundo ele, neste momento, o foco está dividido entre o trabalho e os filhos.