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Novo casal? Pedro Scooby esclarece relação com Lívia Andrade após flagra em ensaio

Surfista foi visto ao lado da apresentadora na Beija-Flor e falou sobre a vida amorosa após o fim do casamento com Cintia Dicker

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 21:45

Pedro Scooby esclareceu os rumores de romance com Lívia Andrade após os dois serem vistos juntos
Pedro Scooby esclareceu os rumores de romance com Lívia Andrade após os dois serem vistos juntos Crédito: Reprodução

Pedro Scooby virou assunto nas redes sociais após ser visto ao lado de Lívia Andrade durante um ensaio da Beija-Flor, mas fez questão de colocar fim aos rumores de romance. O surfista afirmou que os dois são apenas amigos e garantiu que não existe envolvimento amoroso entre eles.

Em entrevista ao ‘Melhor da Tarde’, da Band, nesta sexta-feira (11), Scooby explicou que a proximidade com a apresentadora aumentou durante o ‘Dança dos Famosos’, do qual ele participa como competidor, enquanto Lívia integra o elenco fixo do ‘Domingão com Huck’.

O ex-BBB foi direto ao comentar a possibilidade de os dois formarem um casal e afirmou que nunca beijou Lívia e que nem teria essa intenção. Apesar disso, não poupou elogios à personalidade da comunicadora e reforçou que gosta da relação de amizade que construíram.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia

Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução
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Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em madeira, muxarabi e arquitetura sustentável na Bahia por REprodução

A declaração acontece pouco depois do fim do casamento de Scooby com Cintia Dicker. Os dois ficaram juntos por sete anos, oficializaram a união em 2021, em Portugal, e são pais de Aurora, de 3 anos.

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Desde a separação, o surfista afirma que ainda não beijou ninguém. Segundo ele, neste momento, o foco está dividido entre o trabalho e os filhos.

Além de Aurora, Scooby é pai de Dom, fruto do relacionamento anterior com Luana Piovani.

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