TRETA EM HOLLYWOOD

Novo filme de Brad Pitt sofre boicote e estreia em apenas dois cinemas no Brasil

'As Novas Desventuras de Cliff Booth' chega ao catálogo da Netflix no dia 23 de dezembro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:08

Filme 'As Novas Desventuras de Cliff Booth', com Brad Pitt Crédito: Divulgação

O novo filme estrelado por Brad Pitt, 'As Novas Desventuras de Cliff Booth', vai passar em apenas duas salas de cinema no Brasil. As grandes redes exibidoras boicotaram o longa por causa do tempo curto de exclusividade nas telonas antes da chegada ao streaming. A produção entra no catálogo da Netflix no dia 23 de dezembro de 2026, menos de um mês após estrear nos cinemas.

Filme 'As Novas Desventuras de Cliff Booth', com Brad Pitt 1 de 6

No Brasil, o filme terá sessões apenas em salas com tecnologia Imax, formato que usa telas gigantes e som mais potente. Segundo informações confirmadas pelas assessorias da Netflix e da Imax Brasil ao site Omelete, somente o Kinoplex Dom Pedro, em Campinas (SP), e o Imax Shopping Palladium, em Curitiba (PR), aceitaram exibir o longa. O país tem pouco mais de dez salas desse tipo, mas nenhuma outra rede fechou acordo.

A briga gira em torno da chamada janela de exibição, que é o período em que um filme fica disponível só nos cinemas antes de ir para a internet ou TV. As empresas do setor defendem um intervalo maior para garantir a venda de ingressos e pagar os custos das salas. A Netflix, porém, propôs apenas 28 dias de diferença entre o lançamento presencial e a estreia digital.

Em outubro, o presidente-executivo da rede Cinemark, Sean Gamble, explicou à revista norte-americana The Hollywood Reporter por que a empresa ficou de fora. Ele disse que a companhia "não desejava criar um precedente que pudesse prejudicar a rede em negociações futuras". Nos Estados Unidos, a gigante Regal também barrou o filme.

"Nesse caso em particular, não acreditamos que o modelo de lançamento proposto seja construtivo para o ecossistema cinematográfico em geral, e não está alinhado com o que é de maior interesse para nossos cinemas", afirmou Sean Gamble.

Qual a história do filme

'As Novas Desventuras de Cliff Booth' continua a história de 'Era Uma Vez em... Hollywood', filme de 2019 que rendeu a Brad Pitt o Oscar de melhor ator coadjuvante. Desta vez, a trama avança para o ano de 1977. Cliff deixa o trabalho fixo como dublê de cinema para atuar como barman, projecionista e uma espécie de "faz-tudo" nos bastidores de Los Angeles.

A confusão começa quando o protagonista recebe uma ligação de sua agente, Karen Crosby, interpretada por Elizabeth Debicki. Ela pede ajuda para resolver um problema do astro de televisão Charlie Peters, papel de Scott Caan. A partir desse contato, Cliff se envolve em casos de chantagem, crimes e acaba procurado pela polícia.