ELA VOLTOU

Nubia Oliiver decide realizar fetiche de fãs e cria perfil com fotos dos próprios pés: 'Pedem foto pisando em frango'

Modelo de 52 anos conta que recebe solicitações para posar de salto e meia, mostrar as solas e até pisar em frango, barro e banana

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 23:32

Núbia Oliver cria perfil de fotos sensuais dos próprios pés Crédito: Foco Sensual

Nubia Oliiver encontrou um público bastante específico nas redes sociais. Aos 52 anos, a modelo e atriz, que se tornou símbolo de sensualidade nas décadas de 1990 e 2000, mantém uma conta dedicada exclusivamente a fotos dos próprios pés e revelou alguns dos pedidos inusitados que recebe dos seguidores.

Segundo Nubia, a procura pelo conteúdo é grande e vai muito além de fotografias tradicionais. Há fãs que pedem imagens dela usando meias ou salto alto e registros das solas dos pés. Outros fazem solicitações mais curiosas, como fotos da modelo pisando em frango, barro e banana.

Núbia Oliiver cria perfil sensual para os pés 1 de 6

"As pessoas pedem de tudo. Tem pedido de foto de meia, de salto, das solas dos pés, além de coisas mais inusitadas, como pisando em frango, barro, banana. Também perguntam quais cores de esmalte eu devo usar durante a semana… e por aí vai. São inúmeros pedidos e eu atendo todos eles!", contou.

O interesse dos seguidores pelos pés de Nubia não é recente. Em 2019, ela já havia criado um perfil exclusivamente voltado a esse tipo de conteúdo depois de perceber a quantidade de mensagens que recebia. Foi então que descobriu a dimensão do universo da podolatria e suas diferentes vertentes.

Agora, a modelo retomou a produção de conteúdo para esse público. Uma conta dedicada somente às fotografias dos pés foi recentemente restituída por decisão judicial e voltou a funcionar.

Para abastecer o perfil, Nubia realizou um novo ensaio com um fotógrafo especializado nesse tipo de imagem. Segundo ela, é importante que o profissional compreenda esse universo para conseguir valorizar os detalhes procurados pelos admiradores.

Nubia também criou apelidos para brincar com o assunto. Ela chama os próprios pés de "podinhos" e se refere aos admiradores como "podólatras".

"Eu sempre digo que amo meus podinhos. É um apelido carinhoso que acabou pegando entre os meus podólatras. Tenho muito carinho por esse público e acho curioso como cada pessoa tem uma preferência, um pedido diferente", afirmou.