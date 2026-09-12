AVIÃO

'Nunca como ali': comissária faz alerta nojento sobre as mesinhas dos aviões

Profissional diz que evita colocar comida diretamente na bandeja e explica o motivo

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:43

Comida na mesinha do avião Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você costuma colocar seu lanche ou refeição diretamente sobre a mesinha do avião, talvez pense duas vezes depois deste alerta. Uma comissária de bordo viralizou nas redes sociais ao revelar um dos motivos pelos quais evita comer ou colocar objetos sobre a bandeja da aeronave.

Em um vídeo publicado no TikTok, a profissional, identificada apenas como Janae, contou que já viu pais usarem as pequenas mesas localizadas na parte de trás dos assentos para trocar fraldas de bebês.

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"As pessoas trocam as fraldas dos filhos naquelas mesinhas de avião; é por isso que, como comissária de bordo, eu nunca como naquelas mesinhas, não coloco nada meu nelas", afirmou.

Segundo ela, o problema estaria justamente na possibilidade de resíduos permanecerem na superfície mesmo depois de uma limpeza rápida. "Se for preciso, pego um saco de lixo e coloco sobre a superfície", contou.

Ela também afirmou que costuma considerar o tempo necessário para que determinados produtos de limpeza façam efeito antes de considerar uma superfície realmente higienizada. "Mesmo limpando com lenços umedecidos com Lysol, a área precisa ficar úmida por 10 minutos para que seja realmente eficaz".

'Por que as pessoas fazem isso?'

Janae também criticou os passageiros que optam por trocar fraldas nas mesas, em vez de procurar o banheiro. "Por que as pessoas fazem isso? Por que trocam as fraldas sujas dos filhos nas bandejas das mesas, onde as pessoas vão colocar suas coisas e comer? Porque não pensam", disse.

A comissária, que tem mais de 20 mil seguidores, afirmou ainda que costuma receber fraldas sujas diretamente das mãos dos passageiros para que sejam descartadas.

"Como comissária de bordo, as pessoas vêm até mim e tentam me entregar as fraldas sujas, e eu digo: ‘Não! Pelo menos me dê luvas’. Eu nem aceito de bom grado, mesmo usando luvas, mas se ofendem com isso", relatou, explicando que entrega sacos de lixos para que os responsáveis cuidem do descarte.

O relato da comissária não parou nas trocas de fraldas. Segundo Janae, outros hábitos dos passageiros também chamam atenção quando o assunto é higiene dentro da cabine.

Ela citou pessoas que vomitam nos sacos disponibilizados nos assentos e esperam que os funcionários façam todo o descarte, além de passageiros que deixam o banheiro sem lavar as mãos.