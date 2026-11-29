MENSAGEM DO DIA

Nunca é tarde para começar de novo: tire sua sorte do dia deste domingo (29 de novembro)

Jornal CORREIO traz uma mensagem do dia para você

Felipe Sena

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:30

Confira sorte do dia Crédito: Shutterstock | Portal EdiCase

Errar, mudar de ideia e perceber que determinado caminho não era o melhor fazem parte da experiência de viver. Mesmo assim, muitas pessoas carregam o peso de decisões antigas e deixam de buscar novas oportunidades por medo de repetir os mesmos erros.

A verdade é que recomeçar não significa apagar a própria história, mas utilizar tudo o que foi aprendido para construir um futuro diferente. Cada experiência traz ensinamentos importantes, e reconhecer que ainda há tempo para mudar pode ser o primeiro passo para uma grande transformação.

Sorte do dia 1 de 5