Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:30
Errar, mudar de ideia e perceber que determinado caminho não era o melhor fazem parte da experiência de viver. Mesmo assim, muitas pessoas carregam o peso de decisões antigas e deixam de buscar novas oportunidades por medo de repetir os mesmos erros.
A verdade é que recomeçar não significa apagar a própria história, mas utilizar tudo o que foi aprendido para construir um futuro diferente. Cada experiência traz ensinamentos importantes, e reconhecer que ainda há tempo para mudar pode ser o primeiro passo para uma grande transformação.
Sorte do dia
A sorte do dia deste domingo (29) traz uma mensagem de esperança e coragem. Não deixe que as escolhas do passado determinem tudo o que você pode viver daqui para frente. Confie na sua capacidade de transformação e tenha coragem de dar o próximo passo!