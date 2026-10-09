DICAS DE CASA

Nunca ligue airfryer e forno elétrico desse jeito: a gambiarra que pode superaquecer a tomada e merece alerta

Adaptadores, mau contato e excesso de carga podem provocar aquecimento, deformação do plástico e danos à instalação elétrica



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 08:08

Adaptadores sobrecarregados podem aquecer, deformar o plástico e danificar a instalação elétrica da cozinha Crédito: Ilustração gerada por IA

Na cozinha, o problema pode começar com uma solução aparentemente prática. Falta uma tomada livre, entra um benjamim em cena e, em poucos segundos, airfryer, forno elétrico ou outro aparelho de alta potência passa a dividir o mesmo ponto de energia.



Esse tipo de equipamento, porém, exige atenção justamente porque transforma eletricidade em calor e pode permanecer puxando uma corrente elevada durante vários minutos. Quanto maior a potência, maior precisa ser o cuidado com tomada, fiação e conexões usadas entre o aparelho e a rede elétrica.

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O risco aumenta quando a corrente passa por adaptadores inadequados ou por contatos frouxos. Nessas condições, a região da tomada pode aquecer, deformar o plástico e começar a apresentar sinais como escurecimento ou cheiro de queimado.

O calor começa no contato

Nem sempre o problema aparece de uma vez. Antes de um curto-circuito ou de uma falha evidente, a própria passagem de corrente já produz calor nos condutores, fenômeno conhecido como efeito Joule.

Quando a instalação está dimensionada corretamente, esse aquecimento permanece dentro de níveis seguros. A situação muda com conexões frouxas, componentes de baixa qualidade ou pontos que não suportam a corrente exigida pelo eletrodoméstico.

É aí que adaptadores podem se transformar em uma região mais vulnerável. Cada nova conexão cria outro ponto de contato e, se houver folga ou resistência excessiva, o calor tende a se concentrar justamente naquela pequena área.

Durante o funcionamento prolongado de uma airfryer ou de um forno elétrico, a temperatura pode subir aos poucos. O aparelho segue ligado normalmente, mas o plástico da tomada ou do adaptador pode começar a amolecer sem que o usuário perceba imediatamente.

Tomada muito quente, odor de plástico queimado, marcas escuras ou encaixe frouxo são sinais que não devem ser ignorados. Nessas situações, o uso precisa ser interrompido até que a instalação seja verificada.

Pino grosso não é detalhe

A diferença entre plugues de 10 A e 20 A também costuma levar a improvisos. Aparelhos de maior corrente podem usar pinos mais grossos, enquanto equipamentos de menor consumo normalmente vêm com plugues mais finos.

Quando o plugue não entra na tomada, recorrer a um adaptador parece uma saída rápida. Fazer o encaixe funcionar, no entanto, não significa que aquele ponto elétrico esteja preparado para alimentar o aparelho com segurança.

Forçar conexões ou modificar os próprios pinos pode ainda piorar o contato entre plugue e tomada. A diferença de tamanho existe justamente porque os dois padrões atendem a capacidades distintas de corrente.

Na prática, potência do eletrodoméstico, tomada, fiação e proteção do circuito precisam funcionar em conjunto. Uma airfryer de alta potência não deve ser tratada da mesma forma que um carregador ou outro equipamento de baixo consumo apenas porque todos usam eletricidade.

Dois aparelhos aumentam a carga

A situação fica mais delicada quando forno elétrico e airfryer funcionam ao mesmo tempo no mesmo ponto. Nesse caso, a corrente exigida pelos dois equipamentos se soma e pode superar a capacidade do adaptador ou da instalação.

Como ambos trabalham por períodos relativamente longos, a conexão permanece submetida à carga durante vários minutos. Se existir algum ponto de mau contato, o aquecimento tende a se intensificar.

Outro detalhe importante é que o aparelho continuar funcionando não significa que a instalação esteja em boas condições. Uma conexão pode aquecer progressivamente antes de provocar qualquer falha perceptível.

O disjuntor também não deve ser visto como uma autorização para improvisar. Ele faz parte da proteção do circuito, mas tomada, cabos, plugues e demais componentes precisam ser compatíveis com a carga exigida.

Por isso, o argumento de que “sempre funcionou assim” não elimina o risco. O desgaste pode aumentar com o tempo até que a conexão comece a apresentar aquecimento, cheiro ou deformação.

Improviso merece atenção

Se o plugue de um forno elétrico ou de uma airfryer não encaixa na tomada disponível, vale investigar o motivo antes de recorrer a um adaptador. Em alguns casos, o próprio circuito pode precisar de adequação.

Cheiro de queimado, tomada escurecida, plástico deformado ou aquecimento excessivo indicam que a conexão não está trabalhando normalmente. Continuar utilizando o aparelho nessas condições aumenta o risco de danos.

Modificar o plugue também não resolve a capacidade da instalação. Raspar ou diminuir os pinos apenas faz a peça caber fisicamente, sem alterar a corrente que o aparelho continuará exigindo durante o funcionamento.