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‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante

Campeão do Mr. Olympia relembrou amizade com influenciador fitness e destacou a alegria e intensidade com que o jovem vivia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:46

Ramon Dino e Gabriel Ganley
Ramon Dino e Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

O fisiculturista Ramon Dino publicou uma homenagem emocionante para Gabriel Ganley, influenciador fitness que morreu neste sábado (23), aos 22 anos. Em uma carta aberta nas redes sociais, o atleta relembrou momentos ao lado do jovem e falou sobre a amizade construída após o título conquistado no Mr. Olympia 2025.

Ramon Dino e Gabriel Ganley

Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução
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Ramon Dino e Gabriel Ganley por Reprodução

No texto, Ramon afirmou que Gabriel era uma pessoa intensa, alegre e que transmitia energia positiva para quem estava ao redor. “Nunca sabemos quando pode ser o último momento… E o que eu posso dizer desse cara, dessa pessoa incrível, é sobre a intensidade que ele colocava em tudo que fazia”, escreveu.

O atleta contou que conheceu Gabriel logo após vencer o Mr. Olympia. Segundo Ramon, o influenciador observava de longe a comemoração sem querer interromper o momento. O fisiculturista disse que chamou o jovem para um abraço e ouviu dele que não queria atrapalhar aquela conquista. “Mas não era só o meu momento… era o nosso momento naquele dia”, relatou.

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Ramon Dino também relembrou que os dois passaram a conviver mais após um encontro promovido por uma marca parceira, quando a relação evoluiu para amizade. Na homenagem, ele destacou o jeito brincalhão de Gabriel Ganley e afirmou que o influenciador fazia questão de deixar o ambiente mais leve.

“Era impossível estar com ele e não lembrar das piadas, das brincadeiras, da energia boa que ele levava pros lugares. Um cara genuíno, de coração puro, que fazia questão de fazer todo mundo se sentir bem”, escreveu o atleta.

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Gabriel Ganley era conhecido no universo fitness e acumulava quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava treinos, alimentação e rotina no fisiculturismo. O influenciador também defendia o chamado “fisiculturismo natural” e já havia falado publicamente sobre pressão estética e dietas restritivas.

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo portal LeoDias, a possível causa da morte teria sido um quadro de hipoglicemia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

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