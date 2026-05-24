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O abraço dos astros: Saiba como a energia deste domingo (24 de maio) vai acalmar seu coração

Depois de uma semana carregada de decisões e reflexões, universo recarrega as energias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de enfrentar uma semana intensa, cheia de altos e baixos emocionais e grandes decisões, o domingo (24) chega com a energia perfeita de um porto seguro. O céu deste 24 de maio funciona como um verdadeiro abraço dos astros, convidando você a sentar, respirar fundo e ter a certeza absoluta de que o pior já passou. É o dia oficial de deitar a cabeça no travesseiro sem nenhuma culpa.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

A harmonia planetária que ainda reverbera no céu traz um clima de profundo acolhimento, cura familiar e perdão. Se você passou os últimos dias brigando com as paredes ou cheio de impasses com pessoas queridas, o domingo (24) oferece o cenário ideal para baixar a guarda e resolver tudo na base da conversa mansa. As mágoas antigas perdem a força diante do desejo de paz.

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Muitas vezes, a resposta que a gente tanto procura não está em uma fórmula mágica, mas sim em uma simples mudança de perspectiva. Ao se permitir um domingo (24) de descanso real, longe das obrigações profissionais e das cobranças mentais, você terá os insights necessários para organizar a sua próxima semana com total clareza. O coração fica leve quando a mente silencia.

Aproveite o dia de hoje para nutrir a sua existência com aquilo que te faz bem de verdade. Uma comida gostosa que traga memórias afetivas, um momento de lazer com quem você ama ou simplesmente o silêncio do seu quarto serão os seus melhores remédios. O alívio enviado pelo Universo hoje é o combustível que você merece para manter a estabilidade conquistada.

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