ASTROLOGIA

O abraço dos astros: Saiba como a energia deste domingo (24 de maio) vai acalmar seu coração

Depois de uma semana carregada de decisões e reflexões, universo recarrega as energias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de enfrentar uma semana intensa, cheia de altos e baixos emocionais e grandes decisões, o domingo (24) chega com a energia perfeita de um porto seguro. O céu deste 24 de maio funciona como um verdadeiro abraço dos astros, convidando você a sentar, respirar fundo e ter a certeza absoluta de que o pior já passou. É o dia oficial de deitar a cabeça no travesseiro sem nenhuma culpa.



As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

A harmonia planetária que ainda reverbera no céu traz um clima de profundo acolhimento, cura familiar e perdão. Se você passou os últimos dias brigando com as paredes ou cheio de impasses com pessoas queridas, o domingo (24) oferece o cenário ideal para baixar a guarda e resolver tudo na base da conversa mansa. As mágoas antigas perdem a força diante do desejo de paz.



Muitas vezes, a resposta que a gente tanto procura não está em uma fórmula mágica, mas sim em uma simples mudança de perspectiva. Ao se permitir um domingo (24) de descanso real, longe das obrigações profissionais e das cobranças mentais, você terá os insights necessários para organizar a sua próxima semana com total clareza. O coração fica leve quando a mente silencia.

