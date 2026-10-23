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O alívio chegou: o universo dá uma trégua para 3 signos e ajuda a deixar os dias difíceis para trás hoje (23 de outubro)

Câncer, Escorpião e Peixes podem recuperar a esperança, afastar a negatividade e enxergar uma saída para problemas que vêm pesando nas últimas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem sentir que, finalmente, os dias difíceis estão ficando para trás nesta sexta-feira (23). Depois de um período marcado por preocupações, frustrações e excesso de pensamentos negativos, Câncer, Peixes e Escorpião têm a chance de recuperar a esperança e encontrar maneiras de lidar melhor com os próprios problemas.

A previsão astrológica, divulgada pelo site "Your Tango" indica que o momento favorece uma mudança de perspectiva. Em vez de acreditar que as dificuldades nunca vão acabar, esses signos podem perceber que ainda têm controle sobre a maneira como enfrentam os desafios. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão de uma hora para outra, mas que olhar para a vida com mais otimismo pode fazer diferença.

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Câncer

Você passou por dias em que parecia difícil acreditar que os problemas teriam fim. Mesmo nos momentos de maior incerteza, porém, uma parte sua continuava sabendo que aquela situação não duraria para sempre. Nesta sexta-feira, essa esperança pode voltar a ganhar força e ajudar você a enxergar possibilidades que pareciam distantes.

O segredo está em não deixar que uma sequência de frustrações determine a maneira como você enxerga o futuro. Uma postura derrotista pode fazer qualquer obstáculo parecer maior do que realmente é, enquanto a disposição para acreditar em dias melhores ajuda a recuperar o ânimo. Você também pode decidir que já passou tempo demais dando espaço à negatividade e começar a mudar a forma como reage ao que acontece.

Dica cósmica: Não transforme uma fase difícil em uma previsão permanente sobre sua vida.

Filmes para Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
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Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Escorpião

Os últimos dias podem ter sido especialmente cansativos por causa do excesso de notícias ruins e da sensação de que os problemas se acumulam sem parar. Acompanhar acontecimentos negativos continuamente pode fazer parecer que não existe saída, mas você não precisa deixar que tudo o que acontece no mundo ocupe sua mente o tempo inteiro.

Nesta sexta-feira, a previsão é de mais clareza para reconhecer o que está ou não sob seu controle. Isso também significa estabelecer limites para o consumo de notícias e para o tempo gasto nas redes sociais. Evitar a rolagem interminável de conteúdos alarmantes e deixar de acompanhar assuntos que só provocam irritação pode ajudar você a recuperar a tranquilidade.

Dica cósmica: Proteja sua paz e escolha com cuidado aquilo a que você dedica sua atenção.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Peixes

Nas últimas semanas, você pode ter sentido que acabou envolvido em problemas que nem sequer queria enfrentar. A sensação de estar no meio de uma confusão sem saber como sair dela pode ser desgastante, mas esse período também pode trazer aprendizados importantes. Nesta sexta-feira, vale lembrar que você não precisa aceitar a derrota como se não houvesse outra saída.

Uma maneira de recuperar o ânimo é voltar a prestar atenção às coisas que fazem bem de verdade. Passar um tempo com uma criança ou um animal, apreciar uma obra de arte ou simplesmente observar a natureza pode ajudar a tirar o foco das preocupações. Em vez de alimentar pensamentos negativos o tempo todo, procure reconhecer as experiências boas que ainda fazem parte da sua rotina.

Dica cósmica: Dê mais espaço às pequenas alegrias que ajudam você a recuperar a leveza.

Filmes para Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
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As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução

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