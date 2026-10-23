ASTROLOGIA

O alívio chegou: o universo dá uma trégua para 3 signos e ajuda a deixar os dias difíceis para trás hoje (23 de outubro)

Câncer, Escorpião e Peixes podem recuperar a esperança, afastar a negatividade e enxergar uma saída para problemas que vêm pesando nas últimas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos do zodíaco podem sentir que, finalmente, os dias difíceis estão ficando para trás nesta sexta-feira (23). Depois de um período marcado por preocupações, frustrações e excesso de pensamentos negativos, Câncer, Peixes e Escorpião têm a chance de recuperar a esperança e encontrar maneiras de lidar melhor com os próprios problemas.

A previsão astrológica, divulgada pelo site "Your Tango" indica que o momento favorece uma mudança de perspectiva. Em vez de acreditar que as dificuldades nunca vão acabar, esses signos podem perceber que ainda têm controle sobre a maneira como enfrentam os desafios. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão de uma hora para outra, mas que olhar para a vida com mais otimismo pode fazer diferença.

Câncer

Você passou por dias em que parecia difícil acreditar que os problemas teriam fim. Mesmo nos momentos de maior incerteza, porém, uma parte sua continuava sabendo que aquela situação não duraria para sempre. Nesta sexta-feira, essa esperança pode voltar a ganhar força e ajudar você a enxergar possibilidades que pareciam distantes.

O segredo está em não deixar que uma sequência de frustrações determine a maneira como você enxerga o futuro. Uma postura derrotista pode fazer qualquer obstáculo parecer maior do que realmente é, enquanto a disposição para acreditar em dias melhores ajuda a recuperar o ânimo. Você também pode decidir que já passou tempo demais dando espaço à negatividade e começar a mudar a forma como reage ao que acontece.

Dica cósmica: Não transforme uma fase difícil em uma previsão permanente sobre sua vida.

Filmes para Câncer 1 de 10

Escorpião

Os últimos dias podem ter sido especialmente cansativos por causa do excesso de notícias ruins e da sensação de que os problemas se acumulam sem parar. Acompanhar acontecimentos negativos continuamente pode fazer parecer que não existe saída, mas você não precisa deixar que tudo o que acontece no mundo ocupe sua mente o tempo inteiro.

Nesta sexta-feira, a previsão é de mais clareza para reconhecer o que está ou não sob seu controle. Isso também significa estabelecer limites para o consumo de notícias e para o tempo gasto nas redes sociais. Evitar a rolagem interminável de conteúdos alarmantes e deixar de acompanhar assuntos que só provocam irritação pode ajudar você a recuperar a tranquilidade.

Dica cósmica: Proteja sua paz e escolha com cuidado aquilo a que você dedica sua atenção.

Filmes para Escorpião 1 de 10

Peixes

Nas últimas semanas, você pode ter sentido que acabou envolvido em problemas que nem sequer queria enfrentar. A sensação de estar no meio de uma confusão sem saber como sair dela pode ser desgastante, mas esse período também pode trazer aprendizados importantes. Nesta sexta-feira, vale lembrar que você não precisa aceitar a derrota como se não houvesse outra saída.

Uma maneira de recuperar o ânimo é voltar a prestar atenção às coisas que fazem bem de verdade. Passar um tempo com uma criança ou um animal, apreciar uma obra de arte ou simplesmente observar a natureza pode ajudar a tirar o foco das preocupações. Em vez de alimentar pensamentos negativos o tempo todo, procure reconhecer as experiências boas que ainda fazem parte da sua rotina.

Dica cósmica: Dê mais espaço às pequenas alegrias que ajudam você a recuperar a leveza.