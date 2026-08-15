CULTURA

'O Amanhã Não Existe': Exposição do premiado fotógrafo Denis Rouvre chega à CAIXA Cultural Salvador

Gratuita, mostra de arte contemporânea reúne 43 obras no espaço cultural entre 27 de agosto e 25 de outubro

Kamila Macedo

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:11

CAIXA Cultural Salvador recebe exposição "O Amanhã Não Existe", do premiado fotógrafo francês Denis Rouvre Crédito: Eric Beckman | Denis Rouvre

A CAIXA Cultural Salvador recebe, de 27 de agosto a 25 de outubro, a exposição "O Amanhã Não Existe", o trabalho mais recente do premiado fotógrafo francês Denis Rouvre. Com visitação gratuita de terça a domingo, das 9h às 18h, na unidade Carlos Gomes, a mostra propõe um conto fotográfico focado no dia seguinte a um eventual colapso da sociedade, utilizando figurinos feitos de resíduos naturais e urbanos para debater sobre sustentabilidade e resiliência humana.



Composta por 43 obras e dividida em quatro núcleos narrativos – A Linha que se Dissolve, A Nova Humanidade, O Dia Seguinte e O Divino que se Revela –, a exposição combina imagens de um futuro distópico com uma provocação sobre como esse cenário se manifesta no presente e o que pode ser feito hoje para transformar o futuro.

Confira prévia da exposição "O Amanhã Não Existe", do fotógrafo Denis Rouvre 1 de 9

Sobre a narrativa visual da exposição, Denis Rouvre detalha: "A mostra celebra a força do espírito humano, a coragem de lutar contra as adversidades e a beleza que emerge das histórias de resiliência. Cada pessoa retratada é uma guerreira – um símbolo de força e adaptabilidade, capaz de superar desafios, renascer e encontrar harmonia mesmo em meio a situações desfavoráveis".

Rouvre utilizou o Ceará, estado onde mora atualmente, como plano de fundo da obra, registrando localidades como Jericoacoara, Tatajuba e Fortaleza. Com cenografia em tom chumbo, as fotografias são acompanhadas de uma trilha sonora imersiva e de textos introdutórios que incentivam a reflexão sobre sustentabilidade e consumo.

"O Amanhã Não Existe é sobre pessoas. Quais ações podemos fazer no presente para melhorar nossas relações e o impacto que deixamos no mundo?", questiona o co-curador Bruno Ko ao comentar sobre o objetivo do projeto. “Unindo arte, resiliência e sustentabilidade, a exposição destaca o que há de mais profundo e universal em nossa humanidade compartilhada”, complementa.

O fotógrafo Denis Rouvre já trabalhou com artistas como Robert De Niro, Tilda Swinton, Tom Hanks e Morgan Freeman Crédito: Eric Beckman

Além da experiência expositiva, ações formativas gratuitas integram a programação com participação ativa do artista. Os visitantes poderão acompanhar uma visita guiada com Denis Rouvre no dia 29 de agosto, às 15h, e assistir à palestra "O que ainda pode nascer do descarte", realizada no mesmo dia, às 16h. Também será oferecida uma Oficina de Fotografia de Retrato, dividida em três dias, com duração total de 10 horas, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. As informações sobre inscrições estarão disponíveis no site da CAIXA Cultural e nas redes sociais de Rouvre.

A exposição conta com patrocínio da CAIXA e apoio da Embaixada da França no Brasil. O espaço, localizado no Centro de Salvador, oferece estrutura acessível com piso e fotografias táteis, placas em braile, audiodescrição via QR Code e adaptação para cadeirantes.

Quem é Denis Rouvre?

Reconhecido internacionalmente com seis prêmios, nove livros publicados e 35 mostras individuais, Rouvre acumula uma carreira consolidada. O fotógrafo já retratou personalidades como Robert De Niro, Tilda Swinton, Tom Hanks, Morgan Freeman, Kendrick Lamar e Gerald de Palmas, além de assinar capas de publicações como The New York Times Magazine, Le Monde, Elle, Libération, The Guardian, Marie-Claire, Photo, Première e Télérama.

Durante dez anos, entre 2014 e 2024, o artista viajou pelo Brasil, desenvolvendo nove projetos autorais. A identificação com o país o levou a morar no Ceará e a dar início ao processo de naturalização brasileira. Agora, o fotógrafo apresenta ao público soteropolitano uma exposição construída a partir de paisagens e personagens nordestinos.

SERVIÇO

Exposição "O Amanhã Não Existe", de Denis Rouvre

Local: Caixa Cultural Salvador – Unidade Carlos Gomes

Endereço: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA

Abertura: 26 de agosto, às 19h

Período de visitação: de 27 de agosto a 25 de outubro de 2026

Horário: terça a domingo, das 9h às 18h

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

Instagram: @denisrouvrestudio / @_rouvre

Informações: (71) 3421-4200 | Site CAIXA Cultural | @CaixaCulturalSalvador

Patrocínio: CAIXA