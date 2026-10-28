ASTROLOGIA

O amor começa por você: veja o que cada signo precisa entender sobre relacionamentos hoje (28 de outubro)

A quarta-feira pede mais autoestima, limites claros e coragem para olhar de frente para feridas antigas que ainda afetam a vida amorosa

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor também exige olhar para dentro. Nesta quarta-feira (28 de outubro), os signos são convidados a refletir sobre suas necessidades emocionais, reconhecer o quanto amadureceram e perceber como a autoestima influencia a maneira de se relacionar.

Em vez de concentrar toda a atenção nas atitudes do parceiro ou nas expectativas de outras pessoas, o momento favorece uma avaliação sincera dos próprios sentimentos. A proposta é aprender com experiências passadas, fortalecer os limites pessoais e entender que uma relação saudável não exige que ninguém abra mão de si mesmo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries, um relacionamento não pode resolver todas as questões emocionais que você precisa enfrentar individualmente. Isso não significa que suas necessidades não mereçam atenção, mas que o parceiro não tem como fazer todo o trabalho por você.

Antes de atribuir a outra pessoa a responsabilidade pelo que está sentindo, tente identificar de onde vem esse incômodo. Escrever sobre suas emoções ou reservar um tempo para refletir pode ajudar a organizar os pensamentos e a reconhecer o que precisa mudar.

Dica cósmica: cuide da sua autoestima e aprenda a reconhecer suas necessidades antes de esperar que outra pessoa faça isso por você.

Touro

Touro, fugir das próprias feridas por meio de relacionamentos pode até trazer um alívio temporário, mas não resolve o que está incomodando de verdade. Estar acompanhado não significa, necessariamente, sentir-se bem consigo mesmo.

Nesta quarta-feira, reserve um tempo para você, esteja solteiro ou em um relacionamento. Reconheça suas qualidades, respeite seus limites e procure entender o que precisa ser cuidado emocionalmente, sem depender da aprovação de outra pessoa para se sentir valorizado.

Dica cósmica: ofereça a si mesmo o mesmo carinho e respeito que espera receber de alguém especial.

Gêmeos

Gêmeos, manter a paz a qualquer custo não precisa ser sua prioridade. Evitar conflitos pode parecer a solução mais fácil, mas concordar com tudo para não desagradar os outros pode afastar você da vida que realmente deseja construir.

Também é importante lembrar que seu parceiro não precisa ocupar todos os espaços da sua vida. Dedicar tempo à família, aos amigos e aos interesses pessoais ajuda a preservar sua individualidade e a construir relações mais equilibradas.

Dica cósmica: não abra mão de quem você é para manter uma relação confortável. O amor também precisa de espaço para a individualidade.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer

Câncer, amar alguém não significa abandonar seus próprios sonhos. Você pode se dedicar a uma relação sem deixar de lado seus objetivos, seus interesses e os planos que deseja realizar por conta própria.

Nesta quarta-feira, procure investir no que faz você crescer, seja nos estudos, na carreira ou em um projeto pessoal. Não deixe que o medo da reação do parceiro ou da opinião alheia impeça você de seguir um caminho importante para sua felicidade.

Dica cósmica: continue construindo seus próprios sonhos. Uma relação saudável deve caminhar ao seu lado, não exigir que você desista de si mesmo.

Leão

Leão, tenha cuidado com promessas feitas apenas para agradar. Você pode estar bem-intencionado ao dizer o que o parceiro deseja ouvir, mas criar expectativas que não consegue cumprir tende a gerar frustração.

O melhor caminho é ser honesto sobre seus sentimentos, suas necessidades e o tipo de vida que deseja construir. Uma conversa sincera pode ser desconfortável no começo, mas ajuda a evitar mal-entendidos e permite que os dois entendam melhor o que esperar da relação.

Dica cósmica: prefira uma verdade dita com carinho a uma promessa que você não tem certeza de que poderá cumprir.

Virgem

Virgem, vale prestar atenção às relações em que o dinheiro se transforma em instrumento de controle. Talvez alguém esteja usando recursos financeiros para influenciar suas decisões, ou você mesmo esteja tentando controlar outra pessoa sem perceber.

Nem tudo precisa ser conduzido do seu jeito para dar certo. Aprender a confiar, respeitar a autonomia alheia e reconhecer os limites de cada um pode aliviar tensões e tornar os vínculos mais saudáveis.

Dica cósmica: estabeleça limites claros e lembre-se de que confiança não combina com controle excessivo.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Libra

Libra, tentar agradar todo mundo não garante que alguém ficará ao seu lado para sempre. Talvez você já esteja cansado de ceder, evitar conflitos e esconder o que realmente deseja para preservar uma relação.

Esta quarta-feira é um convite para reconhecer o que você merece e abandonar padrões que já não fazem bem. Dizer não, expressar suas vontades e estabelecer limites não significa deixar de amar. Significa entender que seus sentimentos também precisam ser respeitados.

Dica cósmica: pare de diminuir suas necessidades para evitar desagradar. Quem se relaciona com você também precisa conhecer sua versão mais verdadeira.

Escorpião

Escorpião, sua paz não pode depender exclusivamente da presença de outra pessoa. Mesmo que você deseje viver um relacionamento acolhedor, também precisa aprender a oferecer a si mesmo o cuidado e a compreensão que gostaria de receber.

Procure reconhecer suas próprias necessidades sem se cobrar por ainda ter questões emocionais a resolver. Você não precisa esperar que alguém apareça para colocar sua vida em ordem ou aliviar todas as suas dores. É possível construir segurança emocional aos poucos, respeitando seu ritmo.

Dica cósmica: trate a si mesmo com mais gentileza e reconheça que você também pode ser uma fonte de apoio para si.

Sagitário

Sagitário, suas escolhas amorosas não precisam ser aprovadas por amigos ou familiares. No fim das contas, são você e a outra pessoa que vivem a relação, e a opinião de quem está de fora não deve determinar o rumo da sua vida afetiva.

Isso não significa ignorar conselhos importantes, mas aprender a distinguir o que faz sentido para você daquilo que é apenas expectativa alheia. Para tomar decisões com mais segurança, confie no que sente e avalie se essa relação combina com seus valores e desejos.

Dica cósmica: ouça quem se importa com você, mas não entregue a outras pessoas o poder de decidir sua vida amorosa.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

Capricórnio, mergulhar no trabalho pode parecer uma boa maneira de evitar questões delicadas em casa ou no relacionamento. Porém, adiar conversas importantes não faz com que os problemas desapareçam.

Independentemente do motivo que levou você a escolher essa relação, é necessário investir nela e compreender o que mantém vocês juntos. Isso exige disposição para enfrentar assuntos difíceis, reconhecer insatisfações e conversar sobre o futuro com honestidade.

Dica cósmica: não use a rotina profissional como desculpa para fugir de conversas necessárias. Reserve tempo para cuidar dos vínculos que importam.

Aquário

Aquário, chegou a hora de falar com mais clareza sobre o que você sente e deseja. O medo de desagradar ou de não receber a resposta esperada pode fazer você esconder necessidades importantes, mas permanecer em silêncio também tem consequências.

Em vez de tentar prever todas as reações, concentre-se em se expressar com sinceridade e respeito. Fale sobre o que incomoda, deixe de lado suposições e permita que a outra pessoa responda. A honestidade pode revelar aspectos da relação que você ainda não tinha conseguido enxergar.

Dica cósmica: diga o que precisa ser dito, mesmo que a conversa pareça desconfortável. Seus sentimentos merecem espaço.

Peixes

Peixes, reconhecer o próprio valor pode mudar a maneira como você escolhe e vive seus relacionamentos. Aos poucos, você vem entendendo melhor o que merece e quais atitudes são compatíveis com o tipo de amor que deseja receber.

Nesta quarta-feira, essa percepção pode ficar ainda mais clara. Quando você deixa de aceitar menos do que considera justo, passa a fazer escolhas mais alinhadas com suas necessidades e a reconhecer os vínculos que realmente oferecem apoio e reciprocidade.