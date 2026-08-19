ASTROLOGIA

O Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta quarta-feira (19): cuidado, uma pessoa que só aparece quando precisa de você vai voltar

A mensagem desta quarta-feira (19) pede atenção com relações desequilibradas e pessoas que se aproximam por interesse, especialmente quando percebem que você está sempre disposto a ajudar

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:00

Signos terão prosperidade financeira neste final de semana Crédito: Imagem gerada por IA

Nem toda pessoa que procura você sente sua falta. Algumas lembram da sua existência apenas quando precisam de alguma coisa. O Anjo da Guarda indica que o momento pede atenção para relações nas quais você entrega muito mais do que recebe.

Um pedido de ajuda ocasional faz parte da vida. O problema aparece quando a relação inteira passa a funcionar assim: alguém desaparece quando tudo está bem e reaparece sempre que precisa de um favor, um conselho, dinheiro, companhia ou apoio emocional.

Para quatro signos, esse comportamento poderá ficar mais evidente nesta quarta-feira. A orientação é observar quem também permanece ao seu lado quando você não tem nada para oferecer.

Touro

Taurinos podem perceber que uma pessoa voltou a procurar sua companhia depois de um período de afastamento. O Anjo da Guarda pede que você observe se existe interesse verdadeiro ou apenas conveniência.

Não confunda necessidade com carinho.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Gêmeos

Geminianos podem receber uma mensagem de alguém que costuma aparecer apenas quando precisa de ajuda. O momento pede que você pense antes de responder automaticamente.

Você não precisa resolver os problemas de todo mundo.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado 1 de 5

Escorpião

Escorpianos podem enxergar com mais clareza uma relação que há algum tempo parece desequilibrada. O Anjo da Guarda indica que chegou o momento de observar quem realmente se importa com você.

Reciprocidade também é uma forma de proteção.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo 1 de 6

Peixes

Piscianos podem sentir culpa ao pensar em dizer não para alguém próximo. O recado é lembrar que colocar limites não transforma você em uma pessoa egoísta.

Quem gosta de você respeita quando você não pode estar disponível.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

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