O Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta quarta-feira (19): cuidado, uma pessoa que só aparece quando precisa de você vai voltar

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 00:00
Nem toda pessoa que procura você sente sua falta. Algumas lembram da sua existência apenas quando precisam de alguma coisa. O Anjo da Guarda indica que o momento pede atenção para relações nas quais você entrega muito mais do que recebe.
Um pedido de ajuda ocasional faz parte da vida. O problema aparece quando a relação inteira passa a funcionar assim: alguém desaparece quando tudo está bem e reaparece sempre que precisa de um favor, um conselho, dinheiro, companhia ou apoio emocional.
Para quatro signos, esse comportamento poderá ficar mais evidente nesta quarta-feira. A orientação é observar quem também permanece ao seu lado quando você não tem nada para oferecer.
Touro
Taurinos podem perceber que uma pessoa voltou a procurar sua companhia depois de um período de afastamento. O Anjo da Guarda pede que você observe se existe interesse verdadeiro ou apenas conveniência.
Não confunda necessidade com carinho.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos
Geminianos podem receber uma mensagem de alguém que costuma aparecer apenas quando precisa de ajuda. O momento pede que você pense antes de responder automaticamente.
Você não precisa resolver os problemas de todo mundo.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Escorpião
Escorpianos podem enxergar com mais clareza uma relação que há algum tempo parece desequilibrada. O Anjo da Guarda indica que chegou o momento de observar quem realmente se importa com você.
Reciprocidade também é uma forma de proteção.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Peixes
Piscianos podem sentir culpa ao pensar em dizer não para alguém próximo. O recado é lembrar que colocar limites não transforma você em uma pessoa egoísta.
Quem gosta de você respeita quando você não pode estar disponível.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Algumas pessoas procuram sua presença. Outras procuram aquilo que conseguem obter através dela. Aprender a perceber a diferença também é uma forma de cuidar de si.