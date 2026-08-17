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O Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta segunda-feira (17): cuidado com quem conhece seus planos

A mensagem desta segunda-feira (17) pede discrição, especialmente para quem está preparando uma mudança importante e ainda não sabe em quem pode confiar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 00:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem tudo precisa ser contado antes de acontecer. O Anjo da Guarda indica que alguns planos precisam de silêncio para amadurecer e que falar demais sobre o que ainda está sendo construído pode trazer interferências desnecessárias.

O momento pede atenção às pessoas que fazem muitas perguntas, mas pouco demonstram sobre as próprias intenções. Nem toda curiosidade é preocupação, assim como nem todo conselho é dado para ajudar.

Para quatro signos, a orientação será ainda mais importante hoje. O ideal será observar atitudes e escolher com cuidado quem terá acesso aos seus próximos passos.

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Áries

Arianos podem sentir vontade de contar uma novidade ou revelar um plano que ainda está no início. O Anjo da Guarda pede cautela.

Algumas coisas crescem melhor longe dos olhos dos outros.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
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Áries: vermelho paixão por Reprodução

Escorpião

Escorpianos estarão mais atentos às intenções de quem está ao redor. Uma conversa pode revelar que alguém sabe mais sobre sua vida do que deveria.

O momento pede discrição e observação.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
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Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem estar próximos de uma conquista, mas ainda precisam organizar alguns detalhes antes de comemorar.

O Anjo da Guarda indica que guardar seus planos por enquanto pode ser uma forma de proteção.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Aquarianos podem perceber que uma pessoa aparentemente próxima nem sempre torce pelos seus projetos.

O recado é não entregar seus sonhos a quem ainda não provou que sabe cuidar deles.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
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Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Nem todo sonho precisa ser anunciado antes de acontecer. Há planos que precisam de silêncio, tempo e proteção até estarem fortes o suficiente para enfrentar os olhos dos outros.

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