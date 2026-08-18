ASTROLOGIA

O Anjo da Guarda faz um alerta para 4 signos nesta terça-feira (18): uma pessoa pode tentar testar seus limites

A mensagem desta terça-feira (18) pede atenção com atitudes que parecem pequenas, mas podem revelar muito sobre as verdadeiras intenções de alguém

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 00:00

Signos, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre uma pessoa ultrapassa seus limites de uma vez. Às vezes, começa com uma brincadeira, uma cobrança, uma provocação ou um pedido que parece inofensivo. Quando percebe que você aceita, o comportamento pode se repetir.

O Anjo da Guarda indica que o momento pede firmeza. Não é preciso criar conflitos ou responder com agressividade, mas também não será necessário aceitar situações que tiram sua paz apenas para evitar uma discussão.

Para quatro signos, alguém próximo pode testar até onde consegue avançar. A orientação é observar menos as promessas e prestar mais atenção ao comportamento.

Áries

Arianos podem perceber que alguém está tentando provocar uma reação. O Anjo da Guarda pede que você não entregue ao outro o controle sobre suas emoções.

Manter a calma será sua maior vantagem.

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Câncer

Cancerianos podem ser pressionados a fazer algo que não desejam apenas para evitar decepcionar alguém. O momento pede coragem para dizer não.

Você não precisa se justificar o tempo inteiro para proteger seus limites.

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Libra

Librianos podem notar que uma pessoa se acostumou a contar com sua disponibilidade. O Anjo da Guarda indica que chegou a hora de estabelecer limites mais claros.

Ser gentil não significa estar sempre disponível.

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Peixes

Piscianos podem perceber uma mudança no comportamento de alguém próximo. Antes de ignorar os sinais, observe se determinadas atitudes estão se repetindo.

O recado é confiar mais naquilo que você percebe.

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