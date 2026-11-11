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O caos dá uma trégua: 3 signos vão parar de passar raiva e ver a vida melhorar até o fim da semana

Depois de dias de tensão e confusão, estes signos podem recuperar a tranquilidade, enxergar soluções e tomar decisões melhores até domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana pode terminar muito melhor do que começou para estes signos. Os próximos dias favorecem reflexões, mudanças de perspectiva e decisões mais conscientes, mas também pedem atenção para evitar desgastes desnecessários.

A Lua Nova em Escorpião, que aconteceu na segunda-feira (9), abriu espaço para olhar com mais profundidade para sentimentos e situações que estavam sendo ignorados. Desde terça-feira (10), a Lua está em Sagitário, estimulando uma visão mais ampla dos problemas e a vontade de seguir em frente.

Na quinta-feira (12), às 17h27, a Lua entra em Capricórnio, trazendo um tom mais prático para os próximos passos. Já no domingo (15), às 6h25, ela chega a Aquário, favorecendo novas perspectivas. Nesse intervalo, três signos podem perceber que a vida está entrando em um caminho melhor, desde que saibam escolher onde investir sua energia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Leão

A movimentação dos próximos dias pode deixar você mais consciente do que realmente merece sua atenção, Leão. Algumas situações ainda podem provocar irritação, especialmente quando outras pessoas questionarem suas opiniões ou tentarem interferir nos seus planos. Nem toda divergência, porém, precisa virar uma disputa.

O melhor caminho é evitar conflitos que não levam a lugar algum. Você pode estar com vontade de resolver tudo de uma vez, mas respeitar seu próprio ritmo também faz parte do processo. Ao deixar de lado a necessidade de ter sempre a última palavra, fica mais fácil recuperar a tranquilidade e perceber que algumas coisas estão melhorando.

Dica cósmica: escolha suas batalhas. Guardar energia para o que realmente importa pode fazer diferença nos próximos dias.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Libra

Questões financeiras e de autoestima podem exigir mais atenção nesta semana, Libra. Talvez você esteja revendo escolhas recentes ou percebendo que alguns planos já não combinam tanto com o que deseja. Essa revisão pode causar insegurança no início, mas também ajuda a entender o que precisa mudar.

Se o dinheiro tem sido motivo de preocupação, procure olhar com cuidado para o orçamento e para os gastos. Encarar os números pode ser desconfortável, mas permite identificar o que está sob controle e onde é possível fazer ajustes. Nem tudo está tão complicado quanto parece, e pequenas decisões podem ajudar a recuperar a confiança.

Dica cósmica: não evite olhar para o que incomoda. Ter clareza sobre sua situação é o primeiro passo para fazer escolhas melhores.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Escorpião

A semana convida você a olhar para dentro e reconhecer o quanto mudou, Escorpião. A Lua Nova no seu signo, na segunda-feira (9), marcou um período de reflexão sobre sentimentos, desejos e situações que já não podem continuar do mesmo jeito. Algumas respostas podem surgir aos poucos, e talvez você ainda precise rever decisões antes de seguir adiante.

No trabalho e nos projetos pessoais, evite gastar energia tentando provar que está certo o tempo todo. Ser honesto consigo mesmo também significa admitir quando é melhor recuar, mudar de estratégia ou deixar uma discussão para lá. Com mais discernimento, você consegue avançar sem se desgastar com problemas pequenos.

Dica cósmica: não confunda insistência com progresso. Às vezes, preservar sua energia é justamente o que permite chegar mais longe.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

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