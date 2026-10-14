TRUQUES DOMÉSTICOS

O cheiro ruim da geladeira pode estar em um lugar inesperado: veja os truques para descobrir a origem e eliminar o odor

Mau cheiro na geladeira pode ter várias causas; veja como identificar a origem e eliminar o odor de forma prática



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:21

Limpeza das prateleiras e gavetas é um dos principais cuidados para eliminar o mau cheiro da geladeira Crédito: Foto: Kevin Malik- Pexels

Abrir a geladeira e sentir um cheiro desagradável pode ser um sinal de que algo está escondido em uma gaveta, embalagem ou até mesmo em uma área menos óbvia do aparelho.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, dá para resolver o problema com uma limpeza cuidadosa e alguns hábitos simples.

Limpar geladeira 1 de 4

O segredo está em não tentar apenas mascarar o odor. Primeiro, é preciso descobrir sua origem e eliminar o que está causando o cheiro.

1. Descubra de onde vem o cheiro

Antes de usar qualquer produto para absorver odores, faça uma inspeção completa na geladeira. Confira principalmente alimentos vencidos, restos esquecidos, frutas muito maduras e embalagens que possam ter vazado.

Recipientes mal fechados também podem espalhar cheiro pelo interior do aparelho, mesmo quando o alimento ainda está próprio para consumo.

Vale verificar ainda as gavetas de frutas e verduras. Folhas, líquidos e pequenos resíduos podem ficar acumulados nesses espaços e desenvolver odores com o passar dos dias.

2. Retire os alimentos e faça uma limpeza

Depois de identificar possíveis fontes do mau cheiro, retire todos os alimentos da geladeira. Aproveite o momento para verificar a validade e as condições de cada produto. Alimentos estragados devem ser descartados.

Com o interior vazio, retire prateleiras e gavetas, quando possível, e lave essas peças separadamente.

Manter alimentos em recipientes bem fechados ajuda a evitar que os odores se espalhem pelo refrigerador Crédito: Foto: Polina Tankilevitch- Pexels

Na parte interna, faça uma limpeza cuidadosa para remover restos de alimentos, líquidos e sujeiras que possam ter ficado nas paredes e nos cantos. Antes de recolocar os alimentos, deixe as superfícies completamente secas.

3. Não esqueça borrachas, gavetas e cantos

Um dos erros mais comuns durante a limpeza é prestar atenção apenas às prateleiras.

A borracha de vedação da porta também pode acumular resíduos e umidade. Por isso, passe um pano adequado por toda a extensão da borracha, inclusive nas dobras.

Observe também os cantos próximos às gavetas e à parte inferior do compartimento. Esses locais são fáceis de ignorar e podem concentrar restos de alimentos ou líquidos derramados.

4. Use um absorvedor de odores se o cheiro continuar

Depois da limpeza, pode acontecer de o odor continuar por algum tempo. Isso é especialmente comum quando o cheiro ficou impregnado no interior do aparelho. Nesse caso, um absorvedor de odores pode ajudar como complemento.

O carvão ativado é uma das opções utilizadas para ajudar a reduzir odores em ambientes fechados.

O importante é entender que esse recurso não substitui a limpeza. Se houver alimento estragado, sujeira ou líquido acumulado, o problema continuará existindo.

Evite que o cheiro volte

Depois de eliminar o odor, alguns cuidados simples ajudam a manter a geladeira agradável por mais tempo.

Entre os principais hábitos estão:

Guarde alimentos em recipientes bem fechados.

Não deixe restos de comida por vários dias sem verificar suas condições.

Limpe imediatamente líquidos derramados.

Faça uma revisão periódica dos alimentos armazenados.

Evite sobrecarregar as prateleiras.

Mantenha frutas, verduras e legumes em boas condições.

Faça a limpeza interna regularmente.

Além de ajudar contra o mau cheiro, esses cuidados facilitam a organização e permitem perceber rapidamente quando algum alimento precisa ser descartado.

O que fazer quando o cheiro não desaparece?

Se a geladeira continua com cheiro ruim mesmo depois da retirada dos alimentos e de uma limpeza completa, não vale a pena apenas tentar esconder o odor.

Observe se o problema está relacionado ao freezer, ao dreno, à vedação da porta ou a alguma área de difícil acesso.