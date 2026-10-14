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O cheiro ruim da geladeira pode estar em um lugar inesperado: veja os truques para descobrir a origem e eliminar o odor

Mau cheiro na geladeira pode ter várias causas; veja como identificar a origem e eliminar o odor de forma prática

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:21

Limpeza das prateleiras e gavetas é um dos principais cuidados para eliminar o mau cheiro da geladeira
Limpeza das prateleiras e gavetas é um dos principais cuidados para eliminar o mau cheiro da geladeira Crédito: Foto: Kevin Malik- Pexels

Abrir a geladeira e sentir um cheiro desagradável pode ser um sinal de que algo está escondido em uma gaveta, embalagem ou até mesmo em uma área menos óbvia do aparelho.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, dá para resolver o problema com uma limpeza cuidadosa e alguns hábitos simples.

Limpar geladeira

Organização dos alimentos pode ajudar a prevenir o surgimento de odores desagradáveis na geladeira por Foto: Letícia Alvares- Pexels
Borrachas de vedação, cantos e gavetas também devem ser higienizados durante a limpeza da geladeira por Foto: Kindel Media- Pexels
Alimentos vencidos, restos de comida e embalagens mal fechadas podem provocar cheiro ruim no refrigerador por Foto: Kevin Malik- Pexels
Geladeira limpa ajuda a evitar o acúmulo de odores e mantém os alimentos armazenados de forma adequada por Foto: Andrea Piacquadio- Pexels
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Organização dos alimentos pode ajudar a prevenir o surgimento de odores desagradáveis na geladeira por Foto: Letícia Alvares- Pexels

O segredo está em não tentar apenas mascarar o odor. Primeiro, é preciso descobrir sua origem e eliminar o que está causando o cheiro.

1. Descubra de onde vem o cheiro

Antes de usar qualquer produto para absorver odores, faça uma inspeção completa na geladeira. Confira principalmente alimentos vencidos, restos esquecidos, frutas muito maduras e embalagens que possam ter vazado.

Recipientes mal fechados também podem espalhar cheiro pelo interior do aparelho, mesmo quando o alimento ainda está próprio para consumo.

Vale verificar ainda as gavetas de frutas e verduras. Folhas, líquidos e pequenos resíduos podem ficar acumulados nesses espaços e desenvolver odores com o passar dos dias.

2. Retire os alimentos e faça uma limpeza

Depois de identificar possíveis fontes do mau cheiro, retire todos os alimentos da geladeira. Aproveite o momento para verificar a validade e as condições de cada produto. Alimentos estragados devem ser descartados.

Com o interior vazio, retire prateleiras e gavetas, quando possível, e lave essas peças separadamente.

Manter alimentos em recipientes bem fechados ajuda a evitar que os odores se espalhem pelo refrigerador
Manter alimentos em recipientes bem fechados ajuda a evitar que os odores se espalhem pelo refrigerador Crédito: Foto: Polina Tankilevitch- Pexels

Na parte interna, faça uma limpeza cuidadosa para remover restos de alimentos, líquidos e sujeiras que possam ter ficado nas paredes e nos cantos. Antes de recolocar os alimentos, deixe as superfícies completamente secas.

3. Não esqueça borrachas, gavetas e cantos

Um dos erros mais comuns durante a limpeza é prestar atenção apenas às prateleiras.

A borracha de vedação da porta também pode acumular resíduos e umidade. Por isso, passe um pano adequado por toda a extensão da borracha, inclusive nas dobras.

Observe também os cantos próximos às gavetas e à parte inferior do compartimento. Esses locais são fáceis de ignorar e podem concentrar restos de alimentos ou líquidos derramados.

4. Use um absorvedor de odores se o cheiro continuar

Depois da limpeza, pode acontecer de o odor continuar por algum tempo. Isso é especialmente comum quando o cheiro ficou impregnado no interior do aparelho. Nesse caso, um absorvedor de odores pode ajudar como complemento.

O carvão ativado é uma das opções utilizadas para ajudar a reduzir odores em ambientes fechados.

O importante é entender que esse recurso não substitui a limpeza. Se houver alimento estragado, sujeira ou líquido acumulado, o problema continuará existindo.

Evite que o cheiro volte

Depois de eliminar o odor, alguns cuidados simples ajudam a manter a geladeira agradável por mais tempo.

Entre os principais hábitos estão:

  • Guarde alimentos em recipientes bem fechados.
  • Não deixe restos de comida por vários dias sem verificar suas condições.
  • Limpe imediatamente líquidos derramados.
  • Faça uma revisão periódica dos alimentos armazenados.
  • Evite sobrecarregar as prateleiras.
  • Mantenha frutas, verduras e legumes em boas condições.
  • Faça a limpeza interna regularmente.

Além de ajudar contra o mau cheiro, esses cuidados facilitam a organização e permitem perceber rapidamente quando algum alimento precisa ser descartado.

O que fazer quando o cheiro não desaparece?

Se a geladeira continua com cheiro ruim mesmo depois da retirada dos alimentos e de uma limpeza completa, não vale a pena apenas tentar esconder o odor.

Observe se o problema está relacionado ao freezer, ao dreno, à vedação da porta ou a alguma área de difícil acesso.

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Também é importante verificar as orientações específicas do fabricante. Cada modelo pode ter recomendações diferentes para limpeza e manutenção.

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Alimentos Limpeza

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