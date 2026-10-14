O cheiro ruim da geladeira pode estar em um lugar inesperado: veja os truques para descobrir a origem e eliminar o odor

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:21
Abrir a geladeira e sentir um cheiro desagradável pode ser um sinal de que algo está escondido em uma gaveta, embalagem ou até mesmo em uma área menos óbvia do aparelho.
A boa notícia é que, na maioria dos casos, dá para resolver o problema com uma limpeza cuidadosa e alguns hábitos simples.
Limpar geladeira
O segredo está em não tentar apenas mascarar o odor. Primeiro, é preciso descobrir sua origem e eliminar o que está causando o cheiro.
Antes de usar qualquer produto para absorver odores, faça uma inspeção completa na geladeira. Confira principalmente alimentos vencidos, restos esquecidos, frutas muito maduras e embalagens que possam ter vazado.
Recipientes mal fechados também podem espalhar cheiro pelo interior do aparelho, mesmo quando o alimento ainda está próprio para consumo.
Vale verificar ainda as gavetas de frutas e verduras. Folhas, líquidos e pequenos resíduos podem ficar acumulados nesses espaços e desenvolver odores com o passar dos dias.
Depois de identificar possíveis fontes do mau cheiro, retire todos os alimentos da geladeira. Aproveite o momento para verificar a validade e as condições de cada produto. Alimentos estragados devem ser descartados.
Com o interior vazio, retire prateleiras e gavetas, quando possível, e lave essas peças separadamente.
Na parte interna, faça uma limpeza cuidadosa para remover restos de alimentos, líquidos e sujeiras que possam ter ficado nas paredes e nos cantos. Antes de recolocar os alimentos, deixe as superfícies completamente secas.
Um dos erros mais comuns durante a limpeza é prestar atenção apenas às prateleiras.
A borracha de vedação da porta também pode acumular resíduos e umidade. Por isso, passe um pano adequado por toda a extensão da borracha, inclusive nas dobras.
Observe também os cantos próximos às gavetas e à parte inferior do compartimento. Esses locais são fáceis de ignorar e podem concentrar restos de alimentos ou líquidos derramados.
Depois da limpeza, pode acontecer de o odor continuar por algum tempo. Isso é especialmente comum quando o cheiro ficou impregnado no interior do aparelho. Nesse caso, um absorvedor de odores pode ajudar como complemento.
O carvão ativado é uma das opções utilizadas para ajudar a reduzir odores em ambientes fechados.
O importante é entender que esse recurso não substitui a limpeza. Se houver alimento estragado, sujeira ou líquido acumulado, o problema continuará existindo.
Depois de eliminar o odor, alguns cuidados simples ajudam a manter a geladeira agradável por mais tempo.
Entre os principais hábitos estão:
Além de ajudar contra o mau cheiro, esses cuidados facilitam a organização e permitem perceber rapidamente quando algum alimento precisa ser descartado.
Se a geladeira continua com cheiro ruim mesmo depois da retirada dos alimentos e de uma limpeza completa, não vale a pena apenas tentar esconder o odor.
Observe se o problema está relacionado ao freezer, ao dreno, à vedação da porta ou a alguma área de difícil acesso.
Também é importante verificar as orientações específicas do fabricante. Cada modelo pode ter recomendações diferentes para limpeza e manutenção.