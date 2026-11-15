GASTRONOMIA

O churrasco perfeito vai muito além da picanha: as 7 melhores carnes para churrasqueira incluem cortes suculentos e saborosos

Da tradicional picanha à costela, fraldinha e maminha, conheça os cortes bovinos que podem transformar o cardápio da churrasqueira



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:10

O preparo da carne antes de ir à churrasqueira faz diferença no resultado final do churrasco Crédito: Foto: Lucas Gramatica- Pexels

Poucas coisas combinam tanto com encontros entre amigos e reuniões de família quanto um bom churrasco. Mas, antes mesmo de acender o carvão, uma decisão pode fazer toda a diferença: quais carnes colocar na grelha?

A picanha costuma ocupar o posto de protagonista, mas não precisa aparecer sozinha. Costela, alcatra, contrafilé, fraldinha, cupim e maminha também têm características próprias e podem deixar o cardápio mais variado.

Melhores cortes e peças para churrasco 1 de 12

O segredo está em conhecer cada corte, entender como ele se comporta no fogo e respeitar o tempo de preparo. Afinal, uma carne com bastante gordura pede cuidados diferentes de uma opção mais magra.

1. Picanha: a estrela que não pode faltar

A picanha é um dos cortes mais conhecidos dos churrascos brasileiros. A combinação de maciez, sabor marcante e camada de gordura ajuda a explicar por que ela se tornou uma das favoritas de quem gosta de carne assada.

Uma das vantagens é a versatilidade: pode ser preparada inteira ou em fatias, tanto no espeto quanto na grelha. Para valorizar o sabor do corte, uma opção tradicional é utilizar apenas sal grosso ou refinado.

2. Costela: sabor que exige paciência

Se a ideia é preparar uma carne que precisa de mais tempo na churrasqueira, a costela merece espaço no cardápio. O corte tem bastante gordura e pode ser encontrado em diferentes apresentações.

Entre elas estão a costela de ripa e a costela ponta de agulha, também conhecida como minga. Ambas são opções tradicionais, mas exigem atenção ao tempo e ao método de preparo.

A costela de ripa apresenta gordura e marmoreio, enquanto a ponta de agulha se destaca pela combinação de carne e gordura entremeadas.

3. Alcatra: opção clássica para variar o cardápio

A alcatra é outro corte bastante presente nos churrascos. É uma carne mais magra, com pouca gordura, e pode ser preparada na grelha ou no espeto.

Por ter menor quantidade de gordura, merece atenção para não passar do ponto e perder suculência. Uma alternativa é cortá-la em fatias mais grossas antes de levar à churrasqueira.

4. Contrafilé: para quem gosta de sabor acentuado

O contrafilé é uma peça bastante procurada por quem aprecia carne com sabor marcante. Suas fibras curtas e a possibilidade de servir em bifes grossos fazem dele uma escolha interessante para a grelha.

O preparo em temperatura elevada ajuda a formar uma superfície dourada. O corte também costuma agradar quem prefere carne malpassada.

5. Fraldinha: uma alternativa para a churrasqueira

A fraldinha tem fibras longas, sabor suave e textura macia. É um corte menor e pode ser uma boa opção para quem deseja diversificar as carnes servidas durante o encontro.

Na churrasqueira, a recomendação é prepará-la na grelha e em pedaços mais grossos. Esse cuidado ajuda a evitar que a carne resseque durante o preparo.

6. Cupim: o corte que pede tempo

O cupim tem uma característica que chama a atenção: a gordura entremeada nas fibras. Esse aspecto contribui para seu sabor e sua textura, mas também faz com que o corte precise de um preparo mais demorado.

Uma das formas de prepará-lo é envolvê-lo em papel-alumínio para ajudar a conservar o calor e os sucos durante o cozimento. Outra possibilidade é cozinhar previamente a carne na panela de pressão para amaciá-la.

Por isso, não é a opção mais indicada para quem pretende colocar tudo na churrasqueira e servir rapidamente.

7. Maminha: maciez e sabor mais suave

Retirada da alcatra, a maminha é conhecida pela maciez e pelo sabor mais leve. O corte também apresenta uma capa de gordura que contribui para suas características.

Na churrasqueira, pode ser preparada na grelha, com a brasa bem quente. É uma alternativa para quem busca uma carne macia sem abrir mão da variedade no cardápio.

O que considerar antes de comprar as carnes?

A escolha não precisa depender apenas dos cortes mais famosos. Para montar um churrasco variado, vale observar as características de cada peça e combinar opções com diferentes níveis de gordura, textura e tempo de preparo.