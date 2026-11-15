O churrasco perfeito vai muito além da picanha: as 7 melhores carnes para churrasqueira incluem cortes suculentos e saborosos

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 15 de novembro de 2026 às 10:10
Poucas coisas combinam tanto com encontros entre amigos e reuniões de família quanto um bom churrasco. Mas, antes mesmo de acender o carvão, uma decisão pode fazer toda a diferença: quais carnes colocar na grelha?
A picanha costuma ocupar o posto de protagonista, mas não precisa aparecer sozinha. Costela, alcatra, contrafilé, fraldinha, cupim e maminha também têm características próprias e podem deixar o cardápio mais variado.
Melhores cortes e peças para churrasco
O segredo está em conhecer cada corte, entender como ele se comporta no fogo e respeitar o tempo de preparo. Afinal, uma carne com bastante gordura pede cuidados diferentes de uma opção mais magra.
Uma das vantagens é a versatilidade: pode ser preparada inteira ou em fatias, tanto no espeto quanto na grelha. Para valorizar o sabor do corte, uma opção tradicional é utilizar apenas sal grosso ou refinado.
Se a ideia é preparar uma carne que precisa de mais tempo na churrasqueira, a costela merece espaço no cardápio. O corte tem bastante gordura e pode ser encontrado em diferentes apresentações.
Entre elas estão a costela de ripa e a costela ponta de agulha, também conhecida como minga. Ambas são opções tradicionais, mas exigem atenção ao tempo e ao método de preparo.
A costela de ripa apresenta gordura e marmoreio, enquanto a ponta de agulha se destaca pela combinação de carne e gordura entremeadas.
A alcatra é outro corte bastante presente nos churrascos. É uma carne mais magra, com pouca gordura, e pode ser preparada na grelha ou no espeto.
Por ter menor quantidade de gordura, merece atenção para não passar do ponto e perder suculência. Uma alternativa é cortá-la em fatias mais grossas antes de levar à churrasqueira.
O contrafilé é uma peça bastante procurada por quem aprecia carne com sabor marcante. Suas fibras curtas e a possibilidade de servir em bifes grossos fazem dele uma escolha interessante para a grelha.
O preparo em temperatura elevada ajuda a formar uma superfície dourada. O corte também costuma agradar quem prefere carne malpassada.
A fraldinha tem fibras longas, sabor suave e textura macia. É um corte menor e pode ser uma boa opção para quem deseja diversificar as carnes servidas durante o encontro.
Na churrasqueira, a recomendação é prepará-la na grelha e em pedaços mais grossos. Esse cuidado ajuda a evitar que a carne resseque durante o preparo.
O cupim tem uma característica que chama a atenção: a gordura entremeada nas fibras. Esse aspecto contribui para seu sabor e sua textura, mas também faz com que o corte precise de um preparo mais demorado.
Uma das formas de prepará-lo é envolvê-lo em papel-alumínio para ajudar a conservar o calor e os sucos durante o cozimento. Outra possibilidade é cozinhar previamente a carne na panela de pressão para amaciá-la.
Por isso, não é a opção mais indicada para quem pretende colocar tudo na churrasqueira e servir rapidamente.
Retirada da alcatra, a maminha é conhecida pela maciez e pelo sabor mais leve. O corte também apresenta uma capa de gordura que contribui para suas características.
Na churrasqueira, pode ser preparada na grelha, com a brasa bem quente. É uma alternativa para quem busca uma carne macia sem abrir mão da variedade no cardápio.
A escolha não precisa depender apenas dos cortes mais famosos. Para montar um churrasco variado, vale observar as características de cada peça e combinar opções com diferentes níveis de gordura, textura e tempo de preparo.
Também é importante considerar o tempo disponível para preparar cada carne. Cortes como o cupim e a costela pedem mais paciência, enquanto outros podem ser preparados de maneira mais rápida na grelha.