REFLEXÃO

O conselho precioso que Steve Jobs deixou antes de morrer: 'Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa'

O conselho do fundador da Apple continua sendo compartilhado ao falar sobre escolhas, pressão social e a importância de construir uma trajetória própria

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:15

Steve Jobs Crédito: Reprodução

Desde cedo, muitas pessoas recebem expectativas sobre como devem viver. Qual profissão seguir, quais sonhos perseguir, como se comportar e até o que considerar sucesso. A reflexão de Steve Jobs atravessou gerações justamente porque convida a uma pergunta simples e poderosa: você está vivendo a vida que deseja ou apenas correspondendo às expectativas dos outros?

A frase foi dita durante o famoso discurso de formatura na Universidade Stanford, em 2005. Na ocasião, Jobs relembrou momentos decisivos de sua trajetória e incentivou os jovens a não deixarem que opiniões externas definissem seus caminhos.

Curiosidades sobre Steve Jobs 1 de 6

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, comparação constante e pressão para seguir modelos de sucesso criados por outras pessoas. Em muitos casos, alguém passa anos perseguindo objetivos que nunca escolheu de verdade.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Permanecer em uma carreira apenas para agradar terceiros, abandonar sonhos por medo de julgamentos ou tomar decisões baseadas exclusivamente na aprovação dos outros.

O pensamento não sugere ignorar conselhos ou agir de forma impulsiva. A ideia central está mais ligada à necessidade de ouvir a própria voz em meio ao excesso de expectativas externas.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à autenticidade, ao autoconhecimento e à construção de uma vida alinhada aos próprios valores.