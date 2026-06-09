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O conselho precioso que Steve Jobs deixou antes de morrer: 'Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa'

O conselho do fundador da Apple continua sendo compartilhado ao falar sobre escolhas, pressão social e a importância de construir uma trajetória própria

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:15

Steve Jobs
Steve Jobs Crédito: Reprodução

Desde cedo, muitas pessoas recebem expectativas sobre como devem viver. Qual profissão seguir, quais sonhos perseguir, como se comportar e até o que considerar sucesso. A reflexão de Steve Jobs atravessou gerações justamente porque convida a uma pergunta simples e poderosa: você está vivendo a vida que deseja ou apenas correspondendo às expectativas dos outros?

A frase foi dita durante o famoso discurso de formatura na Universidade Stanford, em 2005. Na ocasião, Jobs relembrou momentos decisivos de sua trajetória e incentivou os jovens a não deixarem que opiniões externas definissem seus caminhos.

Curiosidades sobre Steve Jobs

Seu discurso de formatura na Universidade Stanford, em 2005, é considerado um dos mais famosos da história e popularizou a frase: "Stay hungry, stay foolish" ("Continue faminto, continue ingênuo") por Reprodução
Steve Jobs foi um dos responsáveis pelo lançamento de produtos que mudaram a tecnologia, como o iPhone, o iPod e o iPad por Reprodução
Em 1985, Jobs foi demitido da própria Apple, empresa que ajudou a criar por Reprodução
Antes de voltar à Apple, fundou a NeXT e comprou o estúdio que mais tarde se tornaria a Pixar por Reprodução
Steve Jobs fundou a Apple em 1976, aos 21 anos, na garagem da casa dos pais por Reprodução
Steve Jobs por Reprodução
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Seu discurso de formatura na Universidade Stanford, em 2005, é considerado um dos mais famosos da história e popularizou a frase: "Stay hungry, stay foolish" ("Continue faminto, continue ingênuo") por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, comparação constante e pressão para seguir modelos de sucesso criados por outras pessoas. Em muitos casos, alguém passa anos perseguindo objetivos que nunca escolheu de verdade.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Permanecer em uma carreira apenas para agradar terceiros, abandonar sonhos por medo de julgamentos ou tomar decisões baseadas exclusivamente na aprovação dos outros.

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O pensamento não sugere ignorar conselhos ou agir de forma impulsiva. A ideia central está mais ligada à necessidade de ouvir a própria voz em meio ao excesso de expectativas externas.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à autenticidade, ao autoconhecimento e à construção de uma vida alinhada aos próprios valores.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de duas décadas depois. Em um tempo em que tantas pessoas sentem a necessidade de se encaixar, Steve Jobs lembra que o tempo é limitado demais para ser gasto vivendo o roteiro de outra pessoa.

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