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'O corpo cobrou a conta', diz Lázaro Ramos sobre internação por Burnout

Vivendo seu primeiro vilão, ator detalha decisão de desacelerar a carreira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10:28

Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Acostumado a abraçar múltiplas funções ao mesmo tempo, Lázaro Ramos decidiu mudar a forma como encara o trabalho. Ator, diretor, produtor e escritor, o baiano de 47 anos escolheu um ritmo mais calmo. Atualmente, ele interpreta Jendal na novela 'A Nobreza do Amor', o primeiro grande vilão de sua carreira, e abriu o jogo sobre essa mudança em entrevista ao jornal Extra.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' 1 de 9

A decisão de pisar no freio veio após um susto com a própria saúde. Em janeiro de 2024, Lázaro viajou para Salvador com a intenção de passar alguns dias de folga no início do ano. No entanto, o corpo não suportou a rotina sem pausas e o artista acabou internado. "O corpo cobrou a conta de uma rotina sem trégua", disse o ator, lembrando da época em que gravava a novela 'Elas por elas', onde vivia o detetive Mário Fofoca.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 1 de 10

Antes conhecido por emendar um projeto no outro, hoje ele tem estabeleceu limites. "O burnout mudou minha forma de ver a carreira. Minha prioridade hoje é outra", afirmou, deixando claro que a saúde física e mental virou sua verdadeira prioridade na hora de assinar contratos e organizar agendas de gravações.