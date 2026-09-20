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'O corpo cobrou a conta', diz Lázaro Ramos sobre internação por Burnout

Vivendo seu primeiro vilão, ator detalha decisão de desacelerar a carreira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10:28

Lázaro Ramos
Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

Acostumado a abraçar múltiplas funções ao mesmo tempo, Lázaro Ramos decidiu mudar a forma como encara o trabalho. Ator, diretor, produtor e escritor, o baiano de 47 anos escolheu um ritmo mais calmo. Atualmente, ele interpreta Jendal na novela 'A Nobreza do Amor', o primeiro grande vilão de sua carreira, e abriu o jogo sobre essa mudança em entrevista ao jornal Extra.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

A decisão de pisar no freio veio após um susto com a própria saúde. Em janeiro de 2024, Lázaro viajou para Salvador com a intenção de passar alguns dias de folga no início do ano. No entanto, o corpo não suportou a rotina sem pausas e o artista acabou internado. "O corpo cobrou a conta de uma rotina sem trégua", disse o ator, lembrando da época em que gravava a novela 'Elas por elas', onde vivia o detetive Mário Fofoca.

'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação
Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Lázaro Ramos, para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional da premiação de Hollywood. por Divulgação
A trama acompanha a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino fascinado por futebol que vive com a avó, vivida por Teca Pereira. Quando a avó começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai, um homem rígido e distante interpretado por Lázaro Ramos. por Divulgação
A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro prêmios no Festival de Gramado, incluindo a escolha do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro. por Divulgação
Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories após "Feito Pipa" ser escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Reprodução/Instagram
Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas de peso na seleção da comissão da Academia, que contou com nomes como '100 dias', de Carlos Saldanha, e produções dirigidas por Eliza Capai e Gabriel Martins. por Divulgação
Comemorando a notícia nas redes sociais, Lázaro Ramos publicou um recado emocionado nos Stories com a frase "Que emoção". O ator agora tem a chance de retornar ao Oscar após acompanhar o amigo Wagner Moura na cerimônia anterior. por Divulgação
O Brasil tenta manter a boa fase na premiação da Academia após marcar presença nas duas últimas edições do Oscar. A cerimônia oficial que revelará os indicados e vencedores da edição de 2027 está marcada para acontecer no dia 14 de março. por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
"Feito Pipa" é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027 por Divulgação
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O cinema nacional já tem seu representante oficial na corrida pelo Oscar 2027. A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (16) a escolha do longa 'Feito pipa'. por Divulgação

Antes conhecido por emendar um projeto no outro, hoje ele tem estabeleceu limites. "O burnout mudou minha forma de ver a carreira. Minha prioridade hoje é outra", afirmou, deixando claro que a saúde física e mental virou sua verdadeira prioridade na hora de assinar contratos e organizar agendas de gravações.

Além do sucesso de seu personagem na televisão, o cinema brasileiro tem colhido bons frutos. O longa 'Feito pipa' já acumula prêmios em festivais do exterior e alcançou o feito de ser eleito o representante do Brasil na corrida por uma vaga no Oscar 2027.

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Tags:

Ator Lázaro Ramos Burnout

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