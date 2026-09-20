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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 10:28
Acostumado a abraçar múltiplas funções ao mesmo tempo, Lázaro Ramos decidiu mudar a forma como encara o trabalho. Ator, diretor, produtor e escritor, o baiano de 47 anos escolheu um ritmo mais calmo. Atualmente, ele interpreta Jendal na novela 'A Nobreza do Amor', o primeiro grande vilão de sua carreira, e abriu o jogo sobre essa mudança em entrevista ao jornal Extra.
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
A decisão de pisar no freio veio após um susto com a própria saúde. Em janeiro de 2024, Lázaro viajou para Salvador com a intenção de passar alguns dias de folga no início do ano. No entanto, o corpo não suportou a rotina sem pausas e o artista acabou internado. "O corpo cobrou a conta de uma rotina sem trégua", disse o ator, lembrando da época em que gravava a novela 'Elas por elas', onde vivia o detetive Mário Fofoca.
'Feito Pipa' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027
Antes conhecido por emendar um projeto no outro, hoje ele tem estabeleceu limites. "O burnout mudou minha forma de ver a carreira. Minha prioridade hoje é outra", afirmou, deixando claro que a saúde física e mental virou sua verdadeira prioridade na hora de assinar contratos e organizar agendas de gravações.
Além do sucesso de seu personagem na televisão, o cinema brasileiro tem colhido bons frutos. O longa 'Feito pipa' já acumula prêmios em festivais do exterior e alcançou o feito de ser eleito o representante do Brasil na corrida por uma vaga no Oscar 2027.