ASTROLOGIA

O corpo está pedindo atenção: 3 signos precisam parar de ignorar os sinais neste domingo (4 de outubro)

Cansaço acumulado, noites mal dormidas e aquela sensação de que algo não está bem merecem mais atenção destes signos

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre o corpo grita. Às vezes, ele começa com sinais pequenos: um cansaço que não passa, dificuldade para dormir, tensão constante, falta de disposição ou aquela sensação de que você está funcionando no limite. O problema é que, na correria, é muito fácil fingir que não percebeu.

Neste domingo (4 de outubro), três signos precisam ter um cuidado especial com esses avisos. Não significa que exista algum problema de saúde esperando para acontecer, mas que o momento pede mais atenção aos próprios limites e menos disposição para empurrar o desconforto com a barriga.

A regra é simples: se algo está incomodando há algum tempo, não vale a pena normalizar. Descansar, mudar hábitos e, quando necessário, procurar orientação profissional também fazem parte do autocuidado.

Áries

Áries pode estar tão acostumado a seguir em frente que acaba ignorando quando o próprio corpo pede uma pausa. O signo tende a querer resolver tudo rapidamente e pode interpretar cansaço ou tensão como algo que simplesmente precisa ser superado.

Neste domingo, vale diminuir o ritmo e prestar atenção especialmente ao descanso. Se o sono não está sendo suficiente, se o corpo parece permanentemente cansado ou se alguma dor ou desconforto vem se repetindo, não é uma boa ideia simplesmente fingir que não existe.

Dica cósmica: força também é saber parar. Se o corpo está pedindo descanso, não transforme a pausa em mais uma batalha.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Virgem

Virgem pode perceber que passou tempo demais tentando manter tudo sob controle e acabou deixando o próprio bem-estar em segundo plano. O signo costuma reparar nos problemas de todo mundo, mas nem sempre demonstra a mesma atenção consigo mesmo.

O alerta deste domingo é para os sinais que aparecem justamente quando a rotina fica pesada demais. Cansaço constante, tensão, irritação, sono desregulado e falta de energia podem ser sinais de que está na hora de rever o ritmo e cuidar melhor da própria rotina.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para perceber que precisava desacelerar. Cuidar de si também merece entrar na agenda.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Peixes

Peixes pode estar carregando mais coisas emocionalmente do que percebe. Quando o signo passa muito tempo absorvendo preocupações, conflitos e problemas alheios, o corpo pode acabar sentindo os efeitos dessa sobrecarga.

Neste domingo, prestar atenção à própria disposição pode fazer diferença. Se você percebe que está constantemente exausto, dormindo mal ou sentindo que não consegue recuperar as energias, talvez seja hora de levar esses sinais mais a sério em vez de simplesmente esperar que desapareçam.

E existe uma diferença importante entre observar o próprio corpo e tentar descobrir sozinho o que cada sintoma significa. Se algum sinal persistir, piorar ou causar preocupação, procurar um profissional de saúde é sempre o caminho mais seguro.

Dica cósmica: sua intuição pode dizer que alguma coisa precisa mudar, mas quem deve avaliar sintomas persistentes é um profissional. Não ignore o que seu corpo está tentando comunicar.