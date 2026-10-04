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O corpo está pedindo atenção: 3 signos precisam parar de ignorar os sinais neste domingo (4 de outubro)

Cansaço acumulado, noites mal dormidas e aquela sensação de que algo não está bem merecem mais atenção destes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre o corpo grita. Às vezes, ele começa com sinais pequenos: um cansaço que não passa, dificuldade para dormir, tensão constante, falta de disposição ou aquela sensação de que você está funcionando no limite. O problema é que, na correria, é muito fácil fingir que não percebeu.

Neste domingo (4 de outubro), três signos precisam ter um cuidado especial com esses avisos. Não significa que exista algum problema de saúde esperando para acontecer, mas que o momento pede mais atenção aos próprios limites e menos disposição para empurrar o desconforto com a barriga.

A regra é simples: se algo está incomodando há algum tempo, não vale a pena normalizar. Descansar, mudar hábitos e, quando necessário, procurar orientação profissional também fazem parte do autocuidado. 

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Áries

Áries pode estar tão acostumado a seguir em frente que acaba ignorando quando o próprio corpo pede uma pausa. O signo tende a querer resolver tudo rapidamente e pode interpretar cansaço ou tensão como algo que simplesmente precisa ser superado.

Neste domingo, vale diminuir o ritmo e prestar atenção especialmente ao descanso. Se o sono não está sendo suficiente, se o corpo parece permanentemente cansado ou se alguma dor ou desconforto vem se repetindo, não é uma boa ideia simplesmente fingir que não existe.

Dica cósmica: força também é saber parar. Se o corpo está pedindo descanso, não transforme a pausa em mais uma batalha.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode perceber que passou tempo demais tentando manter tudo sob controle e acabou deixando o próprio bem-estar em segundo plano. O signo costuma reparar nos problemas de todo mundo, mas nem sempre demonstra a mesma atenção consigo mesmo.

O alerta deste domingo é para os sinais que aparecem justamente quando a rotina fica pesada demais. Cansaço constante, tensão, irritação, sono desregulado e falta de energia podem ser sinais de que está na hora de rever o ritmo e cuidar melhor da própria rotina.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para perceber que precisava desacelerar. Cuidar de si também merece entrar na agenda.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode estar carregando mais coisas emocionalmente do que percebe. Quando o signo passa muito tempo absorvendo preocupações, conflitos e problemas alheios, o corpo pode acabar sentindo os efeitos dessa sobrecarga.

Neste domingo, prestar atenção à própria disposição pode fazer diferença. Se você percebe que está constantemente exausto, dormindo mal ou sentindo que não consegue recuperar as energias, talvez seja hora de levar esses sinais mais a sério em vez de simplesmente esperar que desapareçam.

E existe uma diferença importante entre observar o próprio corpo e tentar descobrir sozinho o que cada sintoma significa. Se algum sinal persistir, piorar ou causar preocupação, procurar um profissional de saúde é sempre o caminho mais seguro.

Dica cósmica: sua intuição pode dizer que alguma coisa precisa mudar, mas quem deve avaliar sintomas persistentes é um profissional. Não ignore o que seu corpo está tentando comunicar.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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