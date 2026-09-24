O detalhe que pode causar mofo e mau cheiro em cobertores e edredons guardados no armário: 'o armazenamento incorreto pode favorecer o acúmulo de umidade'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:06
Com a mudança de estação, os cobertores e edredons mais pesados costumam deixar a cama e ocupar espaço no armário. Mas, antes de dobrar tudo e guardar, alguns cuidados fazem a diferença para manter as peças limpas e prontas para o próximo inverno.
O armazenamento incorreto pode favorecer o acúmulo de umidade, o surgimento de mofo e os odores desagradáveis. Por isso, preparar as roupas de cama antes de colocá-las no armário é uma etapa importante para preservar a qualidade dos tecidos.
Cobertor
A boa notícia é que algumas medidas simples ajudam a organizar esses itens sem comprometer sua conservação. Confira como lavar, secar e guardar cobertores e edredons corretamente.
Um dos primeiros cuidados começa ainda fora do armário. Antes de armazenar as peças por vários meses, é importante verificar se elas precisam de lavagem.
Cobertores e edredons podem acumular poeira, suor e outros resíduos durante o uso. Guardar essas peças sem a higienização a
Cada tecido e tipo de enchimento pode exigir uma forma diferente de lavagem. Por isso, não basta colocar a peça na máquina sem verificar as orientações do fabricante.
Siga as instruções da etiqueta para escolher o método de limpeza adequado e evitar danos ao material.
Antes de lavar, observe:
A secagem é uma das etapas mais importantes para evitar mofo e mau cheiro nos cobertores e edredons.
Mesmo quando a superfície do tecido parece seca, o interior de peças mais grossas pode continuar úmido. Se essa umidade ficar retida durante o armazenamento, pode favorecer o aparecimento de mofo.
Por isso, não tenha pressa para guardar a roupa de cama logo após a lavagem.
Sempre que possível, seque as peças ao sol ou em um ambiente bem ventilado, respeitando as orientações da etiqueta.
Dê atenção especial às áreas mais espessas e aos enchimentos dos edredons. O objetivo é garantir que não existam partes úmidas antes de dobrar e armazenar.
Confira estes cuidados:
Depois da lavagem e da secagem, o próximo passo é escolher onde os cobertores e edredons ficarão armazenados.
O local deve ser protegido da umidade e oferecer condições adequadas para conservar os tecidos. Ambientes com pouca ventilação e exposição à umidade podem favorecer problemas como mofo e odores desagradáveis.
Antes de fechar o armário, confira novamente se as roupas de cama estão completamente secas. Esse cuidado é especialmente importante quando o edredom possui enchimento volumoso.
Além disso, evite guardar peças com resíduos de sujeira, suor ou poeira. A preparação correta deve acontecer antes do armazenamento, e não apenas quando o inverno voltar.
A organização também pode tornar a rotina mais prática. Ao guardar cobertores e edredons, procure separar as peças por tamanho, tipo ou frequência de uso.
Essa divisão facilita a identificação dos itens quando as temperaturas caírem novamente e ajuda a evitar que você precise retirar todas as roupas de cama do armário para encontrar uma única peça. Você pode separar:
O ideal é combinar a organização com os cuidados de limpeza e secagem, mantendo a atenção às características de cada peça.