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O detalhe que pode causar mofo e mau cheiro em cobertores e edredons guardados no armário: 'o armazenamento incorreto pode favorecer o acúmulo de umidade'

Descubra como preparar, secar e guardar cobertores e edredons para evitar umidade, mofo e odores desagradáveis

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:06

Antes de guardar cobertores e edredons, certifique-se de que estejam completamente secos para evitar o acúmulo de umidade
Antes de guardar cobertores e edredons, certifique-se de que estejam completamente secos para evitar o acúmulo de umidade Crédito: Foto: Plastic Lines/ Pexels

Com a mudança de estação, os cobertores e edredons mais pesados costumam deixar a cama e ocupar espaço no armário. Mas, antes de dobrar tudo e guardar, alguns cuidados fazem a diferença para manter as peças limpas e prontas para o próximo inverno.

O armazenamento incorreto pode favorecer o acúmulo de umidade, o surgimento de mofo e os odores desagradáveis. Por isso, preparar as roupas de cama antes de colocá-las no armário é uma etapa importante para preservar a qualidade dos tecidos.

Cobertor

A secagem completa dos cobertores e edredons é uma etapa essencial para reduzir os riscos de mofo durante o armazenamento por Foto: Towfiqu barbhuiya/ Pexels
Com a chegada de uma nova estação, guardar cobertores e edredons de maneira adequada ajuda a conservar as roupas de cama por Foto: wd toro/ Pexels
A organização dos cobertores e edredons exige cuidados para manter as roupas de cama limpas e prontas para o próximo inverno por Foto: Engin Akyurt/ Pexels
Guardar cobertores e edredons corretamente ajuda a preservar as peças e evitar mofo e mau cheiro por Foto: Chris Alo/ Pexels
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A secagem completa dos cobertores e edredons é uma etapa essencial para reduzir os riscos de mofo durante o armazenamento por Foto: Towfiqu barbhuiya/ Pexels

A boa notícia é que algumas medidas simples ajudam a organizar esses itens sem comprometer sua conservação. Confira como lavar, secar e guardar cobertores e edredons corretamente.

1. Lave os cobertores e edredons antes de guardar

Um dos primeiros cuidados começa ainda fora do armário. Antes de armazenar as peças por vários meses, é importante verificar se elas precisam de lavagem.

Cobertores e edredons podem acumular poeira, suor e outros resíduos durante o uso. Guardar essas peças sem a higienização a

Confira as instruções da etiqueta

Cada tecido e tipo de enchimento pode exigir uma forma diferente de lavagem. Por isso, não basta colocar a peça na máquina sem verificar as orientações do fabricante.

Siga as instruções da etiqueta para escolher o método de limpeza adequado e evitar danos ao material.

Antes de lavar, observe:

  • As instruções de lavagem indicadas na etiqueta.
  • As recomendações de secagem.
  • As restrições para o uso de produtos de limpeza.
  • O tamanho e o tipo de enchimento do edredom.

2. Seque completamente antes de dobrar

A secagem é uma das etapas mais importantes para evitar mofo e mau cheiro nos cobertores e edredons.

Mesmo quando a superfície do tecido parece seca, o interior de peças mais grossas pode continuar úmido. Se essa umidade ficar retida durante o armazenamento, pode favorecer o aparecimento de mofo.

A organização dos cobertores e edredons exige cuidados para manter as roupas de cama limpas e prontas para o próximo inverno
A organização dos cobertores e edredons exige cuidados para manter as roupas de cama limpas e prontas para o próximo inverno Crédito: Foto: Engin Akyurt/ Pexels

Por isso, não tenha pressa para guardar a roupa de cama logo após a lavagem.

Como garantir uma secagem adequada

Sempre que possível, seque as peças ao sol ou em um ambiente bem ventilado, respeitando as orientações da etiqueta.

Dê atenção especial às áreas mais espessas e aos enchimentos dos edredons. O objetivo é garantir que não existam partes úmidas antes de dobrar e armazenar.

Confira estes cuidados:

  • Verifique se toda a peça está seca.
  • Observe as regiões internas e mais grossas.
  • Evite dobrar o tecido enquanto ainda estiver úmido.
  • Respeite as recomendações do fabricante para a secagem

3. Escolha um local adequado para guardar

Depois da lavagem e da secagem, o próximo passo é escolher onde os cobertores e edredons ficarão armazenados.

O local deve ser protegido da umidade e oferecer condições adequadas para conservar os tecidos. Ambientes com pouca ventilação e exposição à umidade podem favorecer problemas como mofo e odores desagradáveis.

Antes de fechar o armário, confira novamente se as roupas de cama estão completamente secas. Esse cuidado é especialmente importante quando o edredom possui enchimento volumoso.

Além disso, evite guardar peças com resíduos de sujeira, suor ou poeira. A preparação correta deve acontecer antes do armazenamento, e não apenas quando o inverno voltar.

4. Organize as peças para facilitar o próximo uso

A organização também pode tornar a rotina mais prática. Ao guardar cobertores e edredons, procure separar as peças por tamanho, tipo ou frequência de uso.

Essa divisão facilita a identificação dos itens quando as temperaturas caírem novamente e ajuda a evitar que você precise retirar todas as roupas de cama do armário para encontrar uma única peça. Você pode separar:

  • Cobertores mais leves.
  • Edredons volumosos.
  • Mantas usadas com maior frequência.
  • Roupas de cama destinadas a períodos mais frios.

O ideal é combinar a organização com os cuidados de limpeza e secagem, mantendo a atenção às características de cada peça.

Tags:

Casas Limpeza

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