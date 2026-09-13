ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de 14 a 20 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia mais favorável da semana pode trazer novas oportunidades, mudanças importantes e motivos para confiar no próprio caminho

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O dia da sorte de cada signo entre 14 e 20 de setembro de 2026 pode mostrar quando vale ficar mais atento às oportunidades que surgirem. Para alguns, o momento favorece mudanças na carreira e novas escolhas profissionais. Para outros, a sorte aparece na forma de relações mais saudáveis, decisões importantes ou uma nova maneira de enxergar a própria vida.

Nem sempre ter sorte significa conseguir exatamente aquilo que você imaginava. Às vezes, ela também aparece quando uma situação que parecia dar errado impede você de seguir por um caminho que já não fazia sentido.

Por isso, a semana pede mais calma e confiança. Em vez de tentar controlar cada resultado, vale prestar atenção ao que está acontecendo e reconhecer os momentos que podem abrir espaço para uma fase mais positiva. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode trazer, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: quinta-feira, 17 de setembro

Áries pode começar a perceber que situações difíceis dos últimos anos também contribuíram para seu amadurecimento. Feridas antigas e inseguranças podem perder força, abrindo espaço para uma versão mais confiante de si mesmo.

O momento favorece a percepção de que nem tudo aconteceu para atrapalhar seus planos. Algumas experiências podem ter preparado você para reconhecer e aproveitar melhor as oportunidades que surgirem daqui para frente.

Dica cósmica: não deixe experiências do passado impedirem você de aproveitar uma oportunidade que combina com quem você se tornou.

Touro

Dia da sorte: sexta-feira, 18 de setembro

Touro não precisa esperar que algo aconteça por acaso. A semana favorece atitudes mais corajosas em busca de uma vida que tenha mais significado. Uma vontade antiga pode voltar a chamar sua atenção e mostrar que ainda existe algo a ser explorado.

Nem sempre será possível ter todas as respostas antes de começar. Em alguns casos, experimentar algo novo é justamente o que ajuda a descobrir qual caminho faz sentido.

Dica cósmica: se uma oportunidade desperta uma vontade genuína em você, não espere ter tudo planejado para dar o primeiro passo.

Gêmeos

Dia da sorte: quarta-feira, 16 de setembro

Gêmeos pode começar a fazer escolhas melhores em relação às pessoas que mantém por perto. Ter um coração generoso é uma qualidade, mas isso não significa que você precise permanecer em relações nas quais oferece muito mais do que recebe.

A semana favorece uma mudança de postura, tanto nos relacionamentos pessoais quanto nas parcerias profissionais. Escolher quem realmente faz bem a você pode transformar sua rotina.

Dica cósmica: não escolha alguém apenas pelo potencial que essa pessoa pode ter. Observe como ela realmente trata você hoje.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Dia da sorte: quinta-feira, 17 de setembro

Câncer pode olhar para a própria trajetória e perceber o quanto avançou desde o início de uma grande mudança em sua vida. Um capítulo que começou anos atrás pode finalmente mostrar resultados que você nem imaginava alcançar.

A semana também pode marcar o começo de uma fase mais promissora na carreira. Por isso, fique atento ao que começar a se encaixar, principalmente em relação a projetos e objetivos de longo prazo.

Dica cósmica: reconheça o caminho que você já percorreu e não tenha medo de assumir que está pronto para algo maior.

Leão

Dia da sorte: quinta-feira, 17 de setembro

Leão pode descobrir que recomeçar não significa voltar ao ponto de partida. Uma nova fase pode exigir coragem para deixar para trás aquilo que já não combina com você e confiar mais na própria capacidade de enfrentar o desconhecido.

Uma oportunidade inesperada pode fazer tudo parecer mais claro. Em vez de temer a mudança, tente enxergar o que ela pode proporcionar.

Dica cósmica: se uma porta se fechar, não presuma que você perdeu seu caminho. Talvez seja justamente a hora de começar outro.

Virgem

Dia da sorte: quarta-feira, 16 de setembro

Virgem pode perceber uma mudança importante na maneira como escolhe as pessoas e os caminhos que fazem parte da sua vida. Depois de experiências que ensinaram a confiar mais nos próprios instintos, fica mais fácil reconhecer o que realmente combina com você.

Isso vale tanto para os relacionamentos quanto para o trabalho. A semana favorece escolhas mais conscientes e parcerias que tragam satisfação em vez de apenas responsabilidade.

Dica cósmica: confie mais na sua percepção quando algo ou alguém não parecer alinhado aos seus objetivos.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra

Dia da sorte: sexta-feira, 18 de setembro

Libra pode voltar a acreditar em um sonho que havia colocado em segundo plano. Uma vontade antiga pode ganhar força novamente e fazer você perceber que ainda existe espaço para construir aquilo que deseja.

Mas a sorte também depende da sua disposição para agir. Falar sobre o que você quer e sair da zona de conforto pode ser o primeiro passo para transformar uma possibilidade em realidade.

Dica cósmica: dê nome ao que você deseja e permita que as pessoas certas saibam quais são seus próximos objetivos.

Escorpião

Dia da sorte: sexta-feira, 18 de setembro

Escorpião pode finalmente se libertar de situações do passado que alimentavam a sensação de não ser merecedor de algo melhor. Essa mudança de perspectiva pode afetar diretamente seus relacionamentos, sua autoestima e até a maneira como enxerga seu potencial financeiro.

Uma nova possibilidade pode aparecer justamente quando você decide parar de repetir velhos padrões. O momento favorece escolhas mais alinhadas com aquilo que você realmente acredita merecer.

Dica cósmica: não volte para uma situação conhecida apenas porque ela parece mais segura. Você pode estar pronto para algo muito melhor.

Sagitário

Dia da sorte: quinta-feira, 17 de setembro

Sagitário pode perceber que uma vida feliz precisa ter mais do que conquistas materiais. Depois de tanto foco em sucesso, dinheiro e objetivos, talvez seja hora de recuperar o prazer nas pequenas coisas e valorizar as pessoas que realmente fazem diferença.

A semana favorece uma mudança de prioridades. A verdadeira sorte pode estar justamente em construir uma rotina que não pareça uma luta constante.

Dica cósmica: não transforme sucesso em uma obrigação. Reserve espaço para aquilo que traz alegria de verdade.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio

Dia da sorte: quarta-feira, 16 de setembro

Capricórnio pode sentir que chegou a hora de assumir compromissos mais claros com aquilo e com quem realmente importa. A semana favorece escolhas mais seletivas e relações que estejam alinhadas aos seus objetivos.

Embora você tenha facilidade para seguir sozinho, isso não significa que precise fazer tudo sem companhia. Permitir que alguém se aproxime pode fortalecer tanto seus relacionamentos quanto seus próprios sonhos.

Dica cósmica: escolha com cuidado quem merece estar ao seu lado, mas não feche a porta para quem pode caminhar junto com você.

Aquário

Dia da sorte: segunda-feira, 14 de setembro

Aquário pode entrar em uma fase de mudanças importantes na carreira. Trocar de emprego, mudar de área ou buscar novos caminhos pode fazer parte da sua trajetória, e isso não significa que você esteja perdido.

Pelo contrário. A capacidade de se reinventar pode ser justamente uma das suas maiores forças. Novas oportunidades podem surgir acompanhadas de mais confiança para tomar decisões diferentes.

Dica cósmica: não compare sua trajetória com a de outras pessoas. Seu caminho pode precisar de mais mudanças justamente porque foi feito para você.

Peixes

Dia da sorte: sexta-feira, 18 de setembro

Peixes pode sentir que uma nova fase profissional está se aproximando, mesmo que ela ainda não tenha acontecido no tempo que você imaginava. Um caminho diferente pode estar sendo construído aos poucos, e a semana favorece uma observação mais atenta dos próximos passos.

Antes de tomar uma grande decisão, permita-se entender para onde as oportunidades estão levando você. Nem sempre o caminho mais promissor será aquele que você imaginou inicialmente.