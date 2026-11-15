ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 16 a 22 de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

A semana favorece novas conexões, mudanças profissionais e decisões que podem aproximar os signos de seus objetivos

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 16 a 22 de novembro de 2026 pode trazer acontecimentos positivos para os 12 signos do zodíaco. Uma pessoa inesperada pode oferecer ajuda, uma mudança na rotina pode abrir espaço para mais liberdade ou uma conversa importante pode esclarecer dúvidas que estavam sendo adiadas. O período favorece quem está disposto a agir e enxergar possibilidades além dos planos iniciais.

Também será um bom momento para rever prioridades e buscar mais equilíbrio entre trabalho, relacionamentos e vida pessoal. Algumas conquistas podem surgir por meio de reconhecimento profissional, enquanto outras dependem de escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente faz bem. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode reservar, na previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: terça-feira, 17 de novembro

Áries, uma nova conexão pode fazer diferença nos seus próximos passos. Preste atenção às pessoas que cruzarem seu caminho nesta terça-feira, especialmente aquelas que demonstrarem disposição para apoiar seus planos. Talvez alguém ofereça uma ajuda que você não esperava, mas que pode ser justamente o que faltava para tirar uma ideia do papel.

Essa pessoa pode ter relação com sua carreira, atuar como uma espécie de mentora ou ajudar em uma decisão importante da vida pessoal. Não descarte uma aproximação só porque ela vem de alguém com quem você normalmente não teria tanta afinidade. Uma perspectiva diferente pode trazer soluções valiosas.

Dica cósmica: esteja aberto a conhecer pessoas fora do seu círculo habitual. Uma boa conexão pode mudar seus planos para melhor.

Touro

Dia da sorte: terça-feira, 17 de novembro

Touro, sua trajetória profissional ainda representa aquilo que você deseja para o futuro? Esta semana pode trazer motivos para reconsiderar seus objetivos e avaliar se o trabalho atual combina com suas necessidades. Você costuma valorizar a segurança e as escolhas bem calculadas, mas também precisa permitir que novas experiências façam parte da sua vida.

Talvez a resposta para uma dúvida antiga já esteja diante de você. A diferença é que agora existe mais disposição para agir. Observe o que realmente faz sentido, mesmo que isso signifique abandonar um plano que parecia definitivo. Uma mudança de direção pode ser justamente o caminho para conquistar mais satisfação.

Dica cósmica: não confunda estabilidade com obrigação de permanecer no mesmo lugar. Reavalie o que você deseja construir.

Gêmeos

Dia da sorte: quarta-feira, 18 de novembro

Gêmeos, uma pequena mudança na rotina pode fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida. Nesta semana, vale prestar atenção especialmente às questões profissionais e às oportunidades de organizar o trabalho de uma maneira mais compatível com suas necessidades.

Uma possibilidade de trabalhar remotamente ou conquistar mais liberdade na rotina pode chamar sua atenção. O importante é avaliar se essa alternativa oferece não apenas crescimento, mas também tempo e espaço para cuidar de outras áreas da vida. Nem toda conquista vale a pena quando exige abrir mão do que é essencial para você.

Dica cósmica: procure oportunidades que tragam crescimento sem comprometer seu bem-estar e sua liberdade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer

Dia da sorte: sexta-feira, 20 de novembro

Câncer, um acontecimento pode fazer você repensar a maneira como organiza sua vida. Nos últimos tempos, talvez o trabalho e as responsabilidades tenham ocupado tanto espaço que os momentos de satisfação pessoal ficaram em segundo plano. Agora, será importante reconhecer que seus objetivos não precisam existir isolados do que faz você feliz.

Essa mudança de perspectiva pode atingir os relacionamentos e a forma como você enxerga o próprio futuro. Não significa abandonar suas ambições, mas perceber que também é possível construir uma rotina em que diferentes desejos tenham espaço. Você não precisa escolher entre realizar seus planos e aproveitar a vida.

Dica cósmica: não deixe que as obrigações ocupem todo o espaço. Reserve tempo para as pessoas e experiências que fazem você feliz.

Leão

Dia da sorte: sábado, 21 de novembro

Leão, você pode finalmente encontrar mais clareza sobre questões pessoais que vêm causando preocupação. Os últimos tempos podem ter sido especialmente desafiadores dentro de casa ou nas relações familiares, exigindo paciência e cuidado antes de tomar decisões importantes. Agora, existe espaço para compreender melhor o que aconteceu e o que precisa mudar.

Essa reflexão também pode ajudar a cuidar de questões emocionais que contribuíram para os conflitos. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, procure identificar quais atitudes estão ao seu alcance e quais limites precisam ser respeitados. Entender suas próprias necessidades será importante para construir relações mais saudáveis.

Dica cósmica: não tenha pressa para resolver tudo. Reconheça o que precisa de cuidado e dê a si mesmo espaço para recomeçar.

Virgem

Dia da sorte: sexta-feira, 20 de novembro

Virgem, uma mudança importante na carreira pode exigir que você considere também o que sente, e não apenas o que parece mais racional. Talvez suas emoções tenham interferido em decisões profissionais recentemente, mas tentar ignorá-las não vai necessariamente tornar as escolhas mais simples.

Estabelecer limites saudáveis continua sendo importante, mas isso não significa deixar de lado seus desejos. Uma oportunidade diferente pode levar você a considerar um caminho que nunca imaginou seguir. Antes de rejeitar essa possibilidade, pense no que ela representa e se pode aproximar você de uma vida mais satisfatória.

Dica cósmica: leve seus sentimentos em consideração antes de tomar decisões que podem mudar sua trajetória profissional.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Libra

Dia da sorte: sábado, 21 de novembro

Libra, buscar equilíbrio é um exercício constante, mesmo para quem costuma tentar manter tudo em harmonia. Nesta semana, vale observar quanto da sua disposição está sendo consumida pelo trabalho e se ainda sobra tempo para cuidar de si mesmo e das pessoas importantes na sua vida.

Mesmo que você goste do que faz, não precisa dedicar toda a sua energia à carreira. Planejar uma folga, reorganizar compromissos e estabelecer limites pode ajudar a recuperar o espaço que outras áreas da vida merecem. O descanso não deve ser tratado como recompensa apenas depois que todas as tarefas estiverem concluídas.

Dica cósmica: organize sua rotina para que o trabalho não ocupe o lugar dos momentos que também fazem sua vida valer a pena.

Escorpião

Dia da sorte: sábado, 21 de novembro

Escorpião, talvez a sorte esteja justamente em reencontrar algo ou alguém que tem importância na sua história. A semana favorece uma reflexão sobre suas raízes, sua vida doméstica e a maneira como você tem cuidado de si mesmo. Uma situação do passado pode voltar à sua atenção e ajudar a entender melhor o que deseja para o futuro.

Colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar não significa ignorar as pessoas ao redor. Pelo contrário, quando você reconhece o que precisa para se sentir bem, também consegue fazer escolhas mais conscientes nos relacionamentos e nos projetos pessoais. O importante é construir uma rotina que tenha sentido para você.

Dica cósmica: cuide de si com a mesma dedicação que costuma oferecer aos outros. Suas necessidades também merecem prioridade.

Sagitário

Dia da sorte: domingo, 22 de novembro

Feliz aniversário, Sagitário! O início de um novo ciclo pode ser uma oportunidade para deixar algumas experiências para trás e pensar no que deseja viver daqui em diante. Em vez de gastar energia com arrependimentos, procure identificar o que aprendeu e como pode usar essas experiências para fazer escolhas melhores.

A semana favorece uma postura mais confiante diante das oportunidades. Convites, projetos e novas experiências podem aparecer, e será importante não deixar passar aquilo que combina com seus objetivos. Aproveite esse momento para renovar suas expectativas e lembrar que você pode construir um futuro diferente a partir das decisões de agora.

Dica cósmica: entre no novo ciclo com menos peso do passado e mais disposição para experimentar o que ainda não viveu.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Capricórnio

Dia da sorte: quarta-feira, 18 de novembro

Capricórnio, uma conversa importante pode trazer esclarecimentos e exigir uma decisão. Antes de tirar conclusões, procure ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Criar expectativas negativas ou imaginar o pior cenário pode transformar uma situação que teria solução em uma fonte desnecessária de preocupação.

O diálogo pede sinceridade e disposição para baixar a guarda. Talvez seja necessário falar sobre um assunto delicado ou chegar a um acordo que envolva mudanças. Não encare essa conversa como uma ameaça. Ter coragem para tratar de questões pendentes pode ajudar você a seguir em frente com mais tranquilidade.

Dica cósmica: escute antes de julgar e não deixe que o medo de uma conversa impeça uma solução.

Aquário

Dia da sorte: quarta-feira, 18 de novembro

Aquário, seus esforços profissionais podem finalmente receber o reconhecimento que merecem. Depois de tanto trabalho e dedicação, uma boa notícia pode chegar na forma de elogios, valorização ou até uma melhoria na remuneração. É um momento importante para perceber que suas escolhas estão produzindo resultados.

Essa conquista também pode ajudar a confirmar o caminho que você vem seguindo. Nos últimos anos, talvez suas dúvidas não tenham sido apenas sobre carreira, mas sobre o propósito por trás do que faz. Agora, você pode encontrar sinais de que está construindo algo coerente com seus objetivos. Aproveite o reconhecimento sem diminuir a importância do próprio mérito.

Dica cósmica: aceite os elogios e reconheça suas conquistas. Você não precisa minimizar o esforço que fez para chegar até aqui.

Peixes

Dia da sorte: domingo, 22 de novembro

Peixes, sua carreira pode ganhar um novo impulso nesta semana. Mesmo que as coisas estejam caminhando razoavelmente bem, talvez você sinta falta de novidades e de desafios que tragam mais entusiasmo. Esse incômodo pode ser um sinal de que chegou a hora de buscar possibilidades maiores.

Considere se candidatar a novas vagas, retomar contatos profissionais e acompanhar oportunidades que despertem seu interesse. Também vale continuar investindo no que já vem fazendo, sem abandonar projetos que ainda podem render bons resultados. Você não precisa esperar por uma mudança inesperada para movimentar sua trajetória.