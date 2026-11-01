ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 2 a 8 de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

A semana favorece novos começos, decisões importantes e oportunidades que podem ajudar cada signo a tirar planos do papel

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 2 a 8 de novembro de 2026 pode trazer oportunidades para os 12 signos do zodíaco, especialmente para quem está pronto para transformar planos em atitudes. Uma proposta antiga pode voltar à pauta, um relacionamento pode ganhar novos rumos ou uma conversa pode ajudar a enxergar com mais clareza o que precisa mudar.

O período também convida a reconhecer o próprio valor e deixar para trás situações que já não fazem sentido. Em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, vale prestar atenção às possibilidades que surgem e avaliar como elas podem contribuir para seus objetivos. Algumas mudanças começam com uma decisão simples, enquanto outras exigem coragem para tentar algo diferente.

A sorte pode aparecer de formas variadas, mas será importante agir com consciência e respeitar as próprias necessidades. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode trazer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: domingo, 8 de novembro

Áries, esta semana pode favorecer diferentes áreas da sua vida, desde os relacionamentos até a carreira. Para aproveitar esse momento, vale refletir sobre o que realmente importa para você e quais desejos merecem mais espaço na sua rotina. Ter clareza sobre suas prioridades ajuda a direcionar a energia para aquilo que pode trazer satisfação de verdade.

Não basta, porém, esperar que as coisas aconteçam por conta própria. Se você quer melhorar a vida amorosa, conquistar espaço profissional ou tirar um projeto antigo do papel, comece a pensar em atitudes concretas. A confiança nos próprios objetivos pode ser o impulso necessário para transformar planos em realidade.

Dica cósmica: escolha uma prioridade e dê o primeiro passo para se aproximar dela.

Touro

Dia da sorte: sábado, 7 de novembro

Touro, reserve um tempo para entender o que você precisa mudar para se sentir melhor. Em meio às responsabilidades e à correria, pode ser fácil deixar suas necessidades de lado e continuar seguindo uma rotina que já não proporciona o equilíbrio desejado. Esta semana pede uma pausa para reconhecer o que realmente faz sentido.

Você não precisa se esgotar para conquistar o que deseja. Reorganizar compromissos, respeitar seus limites e distribuir melhor o tempo entre trabalho e vida pessoal pode ajudar a recuperar a disposição. A sorte também está em perceber que nem toda conquista precisa vir acompanhada de sacrifício excessivo.

Dica cósmica: cuide da sua energia e lembre-se de que descansar também faz parte do caminho para alcançar seus objetivos.

Gêmeos

Dia da sorte: quarta-feira, 4 de novembro

Gêmeos, falar sobre o que você sente e precisa pode abrir espaço para mudanças importantes. Talvez você tenha evitado determinadas conversas por receio de magoar alguém ou provocar conflitos. No entanto, tentar suavizar demais suas palavras pode fazer com que suas necessidades continuem sem ser compreendidas.

Esta quarta-feira favorece uma postura mais honesta nos relacionamentos e nos acordos profissionais. Expresse suas opiniões com clareza, estabeleça limites quando necessário e não se sinta obrigado a concordar com tudo para manter a paz. Uma conversa sincera pode marcar o começo de uma nova etapa.

Dica cósmica: seja respeitoso, mas não esconda o que realmente pensa para tornar a situação mais confortável para os outros.

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Câncer

Dia da sorte: terça-feira, 3 de novembro

Câncer, suas emoções podem ajudar a esclarecer questões que pareciam confusas. Quando você tenta encontrar uma resposta apenas pela lógica, corre o risco de ignorar sentimentos importantes. Nesta semana, procure entender o que está por trás das suas reações antes de decidir qual caminho seguir.

Escrever sobre o que sente, conversar com alguém de confiança ou simplesmente reservar alguns minutos para refletir pode ajudar a organizar as ideias. Você pode estar lidando com mudanças importantes na vida pessoal, e reconhecer suas próprias necessidades será essencial para fazer escolhas mais seguras.

Dica cósmica: não tome decisões apenas para acabar logo com uma dúvida. Dê a si mesmo tempo para entender o que sente.

Leão

Dia da sorte: domingo, 8 de novembro

Leão, a semana pode trazer o impulso de que você precisava para começar a buscar algo que deseja há bastante tempo. Talvez exista um projeto esperando pela sua iniciativa ou uma mudança que você vem adiando por não saber exatamente como começar. Agora, o importante é transformar a vontade em movimento.

Pense no que precisa acontecer para você dar o primeiro passo e evite esperar pelo cenário perfeito. Ao mesmo tempo, procure agir de maneira coerente com seus valores. Você não precisa representar um papel ou seguir as expectativas alheias para conquistar o que deseja. A autenticidade será uma aliada importante nessa caminhada.

Dica cósmica: escolha uma meta que realmente importa e comece por uma atitude possível, mesmo que pequena.

Virgem

Dia da sorte: quarta-feira, 4 de novembro

Virgem, talvez você tenha passado tempo demais priorizando o que parece mais prático e deixando os próprios sentimentos em segundo plano. Nesta semana, uma situação pode mostrar que reconhecer suas emoções também é necessário para tomar boas decisões. Nem tudo pode ser resolvido apenas com planejamento e lógica.

Você pode se surpreender ao expressar algo que vinha guardando ou admitir que deseja mudar de direção. Isso não significa perder o controle, mas compreender melhor suas necessidades. Ao respeitar o que sente, você ganha mais clareza para construir relações honestas e seguir um caminho que combine com quem realmente é.

Dica cósmica: permita-se reconhecer o que sente antes de tentar encontrar uma explicação para tudo.

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Libra

Dia da sorte: sábado, 7 de novembro

Libra, reconhecer seu próprio valor pode transformar a maneira como você se relaciona com as pessoas e encara suas escolhas. A semana convida a olhar para o caminho percorrido e perceber se você tem recebido o mesmo cuidado e respeito que oferece aos outros.

Não aceite menos do que considera justo apenas para evitar desentendimentos ou manter uma relação a qualquer custo. Esse é um bom momento para rever expectativas, estabelecer limites e identificar o que precisa mudar para que seus vínculos sejam mais equilibrados. Quanto mais você entende o que merece, mais condições tem de fazer escolhas coerentes com isso.

Dica cósmica: não negocie suas necessidades básicas em troca da aprovação de alguém.

Escorpião

Dia da sorte: domingo, 8 de novembro

Escorpião, sua carreira pode ganhar destaque nesta semana, com ideias novas e possibilidades que merecem atenção. Se você vinha sentindo que seus esforços não estavam levando a lugar algum, procure não interpretar esse período como um sinal de que precisa desistir. Algumas mudanças começam a se tornar visíveis justamente quando você decide agir de outra maneira.

Uma proposta profissional, um projeto ou uma conversa pode abrir espaço para avançar. O próximo passo depende também da sua disposição para reconhecer o próprio potencial e ocupar o lugar que deseja conquistar. Avalie as possibilidades com cuidado, mas não permita que a insegurança impeça você de tentar.

Dica cósmica: valorize suas competências e esteja preparado para aproveitar uma oportunidade quando ela aparecer.

Sagitário

Dia da sorte: terça-feira, 3 de novembro

Sagitário, talvez sua atenção tenha ficado concentrada demais nas questões familiares e na vida doméstica. Agora, vale olhar também para o trabalho e para a satisfação que você encontra na própria trajetória profissional. Se algo deixou de funcionar, não é necessário continuar insistindo apenas porque essa era a escolha feita anteriormente.

Você pode rever metas, considerar uma mudança de rotina ou buscar uma atividade que combine mais com seus interesses atuais. Nenhuma decisão precisa ser definitiva para sempre. Reconhecer que você deseja algo diferente é o primeiro passo para construir uma realidade mais satisfatória.

Dica cósmica: permita-se reconsiderar seus planos profissionais sem tratar a mudança de ideia como um fracasso.

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Capricórnio

Dia da sorte: sábado, 7 de novembro

Capricórnio, uma oportunidade profissional antiga pode voltar a aparecer, seja por meio de uma proposta, de uma parceria ou de uma conversa sobre uma nova função. Você também pode perceber que está no caminho certo, mesmo que os resultados ainda não tenham chegado na velocidade que gostaria.

Preste atenção ao que surge nos próximos dias e avalie as possibilidades com calma. Uma oferta de emprego ou uma promoção pode estar entre os cenários, mas a confirmação de que suas escolhas estão produzindo resultados também tem valor. Considere seus objetivos de longo prazo e não deixe de reconhecer o progresso que já fez.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta para oportunidades que retornam e esteja pronto para reconhecer o valor da sua experiência.

Aquário

Dia da sorte: quarta-feira, 4 de novembro

Aquário, não limite suas possibilidades ao que você considera viável neste momento. Uma decisão antiga ou as circunstâncias atuais podem ter feito você abandonar determinados sonhos, mas isso não significa que eles perderam o sentido. Esta semana favorece a avaliação de novos caminhos na carreira e a retomada de planos que ainda despertam seu interesse.

Uma proposta pode chamar sua atenção ou uma alternativa inesperada pode levar você a reconsiderar sua posição atual. Antes de descartar a novidade, procure entender o que ela oferece e se combina com seus objetivos. Você tem o direito de mudar de ideia quando percebe que existe uma possibilidade melhor.

Dica cósmica: investigue as alternativas antes de concluir que determinada conquista está fora do seu alcance.

Peixes

Dia da sorte: sábado, 7 de novembro

Peixes, seguir em frente pode exigir que você deixe de alimentar lembranças e expectativas que continuam prendendo sua atenção ao passado. Novos começos podem surgir, mas será mais difícil aproveitá-los se você insistir em manter tudo exatamente como era antes. Reconhecer o que precisa ser encerrado também faz parte do processo de mudança.

A semana favorece uma postura mais confiante, especialmente diante de oportunidades e decisões que podem ajudar você a recuperar a tranquilidade. Valorize suas experiências, reconheça o que aprendeu e permita-se olhar para o futuro sem carregar todas as preocupações antigas. Você não precisa ter todas as respostas para começar a avançar.