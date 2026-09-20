ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de 21 a 27 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia mais favorável da semana pode trazer oportunidades, mudanças importantes e pistas sobre os próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 21 a 27 de setembro de 2026 pode trazer sinais de que algumas mudanças importantes estão mais próximas do que parecem. Para os 12 signos, o dia de sorte pode revelar uma oportunidade ligada à vida pessoal, aos relacionamentos, à carreira ou a um desejo que vinha sendo deixado em segundo plano.

Nem sempre a sorte aparece exatamente da maneira esperada. Às vezes, ela surge como um convite para sair da zona de conforto, conhecer pessoas novas ou finalmente tomar uma decisão que vinha sendo adiada.

Por isso, aproveite os próximos dias sem tentar controlar todos os resultados. Algumas oportunidades podem funcionar como uma prévia de uma fase mais positiva, mas será preciso também reconhecer o momento certo de agir. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode trazer, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: terça-feira, 22 de setembro

Áries pode redescobrir o prazer de viver a própria rotina. Em vez de concentrar toda a atenção nas preocupações e nos planos que ainda não saíram do papel, a semana convida você a olhar também para aquilo que já traz alegria.

Passar mais tempo com pessoas queridas, experimentar algo diferente ou simplesmente permitir-se aproveitar o presente pode mudar a maneira como você enxerga os próximos passos.

Dica cósmica: não deixe que as preocupações ocupem todo o espaço. Reserve tempo para aquilo que faz você gostar da própria vida.

Touro

Dia da sorte: sábado, 26 de setembro

Touro pode finalmente encontrar a clareza que estava procurando para uma situação que começou a se desenrolar meses atrás. Algo que antes parecia confuso pode ficar mais fácil de compreender, mostrando qual atitude precisa ser tomada.

O momento também pede coragem para deixar para trás aquilo que já não combina com a sua vida. A paz que você procura começa quando deixa de insistir no que já foi superado.

Dica cósmica: observe o que mudou nos últimos meses e não tenha medo de agir de acordo com a pessoa que você se tornou.

Gêmeos

Dia da sorte: domingo, 27 de setembro

Gêmeos pode perceber que ninguém vai realizar seus sonhos por você. A semana favorece atitudes mais determinadas, principalmente na hora de defender seus interesses e deixar claro o que deseja para o futuro.

Existe uma oportunidade de transformar planos em algo concreto, mas será preciso tomar a iniciativa. Em vez de esperar que as coisas simplesmente aconteçam, mostre que está preparado para construir a vida que deseja.

Dica cósmica: fale sobre seus objetivos e tome uma atitude concreta em direção a um deles.

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Câncer

Dia da sorte: sábado, 26 de setembro

Câncer pode experimentar uma sensação importante de realização profissional. Depois de tanto esforço, uma conquista pode fazer você perceber que todo o caminho percorrido teve um propósito.

Ainda assim, a semana também pede uma avaliação sincera da carreira. Reconheça o que já construiu, mas não tenha medo de fazer ajustes quando perceber que existe uma maneira melhor de alcançar seus objetivos.

Dica cósmica: reconheça seu próprio valor e não tenha receio de buscar o espaço que você sabe que merece.

Leão

Dia da sorte: domingo, 27 de setembro

Leão pode entrar em uma fase de muita iniciativa e movimento. Uma nova oportunidade pode surgir justamente quando você decidir parar de esperar e começar a agir em direção ao que deseja.

Preste atenção ao que aparecer no caminho, inclusive às situações que inicialmente parecem pequenas. Algumas delas podem indicar onde estão as melhores possibilidades para os próximos meses.

Dica cósmica: siga sua curiosidade e observe quais oportunidades despertam em você uma vontade genuína de agir.

Virgem

Dia da sorte: sábado, 26 de setembro

Virgem pode perceber o quanto sua vida mudou nos últimos meses. Pessoas podem ter saído, novas experiências podem ter chegado e situações que antes pareciam impossíveis podem ter se transformado completamente.

O momento favorece aceitar essas mudanças em vez de tentar controlar cada detalhe. Crescer também significa permitir que a vida seja diferente daquilo que você havia planejado.

Dica cósmica: olhe para tudo o que mudou e pergunte o que essas transformações estão tentando ensinar a você.

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Libra

Dia da sorte: terça-feira, 22 de setembro

Libra entra em uma fase de renovação pessoal e pode sentir que está diante de uma espécie de novo começo. É um bom momento para pensar em quem você quer ser daqui para frente e quais pessoas, projetos e experiências realmente merecem acompanhar essa nova etapa.

A semana também favorece celebrações, encontros e momentos que podem se transformar em boas lembranças. Aproveite, mas não se esqueça de escolher conscientemente o que deseja levar para o futuro.

Dica cósmica: trate esta fase como uma oportunidade de recomeçar e escolha com cuidado aquilo que merece continuar na sua vida.

Escorpião

Dia da sorte: domingo, 27 de setembro

Escorpião pode encontrar um impulso importante para avançar na carreira e transformar antigos sonhos em planos concretos. O momento favorece iniciativa, coragem e disposição para correr alguns riscos calculados.

Uma nova vaga, uma promoção ou até uma viagem pode abrir portas inesperadas. O mais importante será entender o que você realmente deseja construir e agir nessa direção.

Dica cósmica: não espere sentir segurança absoluta para começar. Algumas oportunidades só aparecem depois que você decide se movimentar.

Sagitário

Dia da sorte: terça-feira, 22 de setembro

Sagitário pode perceber que não precisa realizar todos os sonhos sozinho. Pessoas próximas podem oferecer apoio, apresentar novas possibilidades ou simplesmente ajudar você a enxergar um caminho que ainda não havia considerado.

Também é um bom momento para falar mais abertamente sobre seus desejos. Guardar planos por medo de eles não acontecerem pode impedir justamente as conexões que ajudariam a torná-los possíveis.

Dica cósmica: compartilhe um sonho que você costuma guardar para si e permita que outras pessoas façam parte dessa jornada.

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Capricórnio

Dia da sorte: terça-feira, 22 de setembro

Capricórnio pode se aproximar de uma conquista importante ao perceber que pedir ajuda ou trabalhar em parceria não diminui sua autonomia. Pelo contrário, algumas metas podem se tornar mais alcançáveis quando você aceita dividir responsabilidades.

A semana favorece conexões que podem contribuir para seus planos, desde que você também esteja disposto a ouvir, negociar e construir junto.

Dica cósmica: não tente carregar tudo sozinho. A pessoa certa pode ajudar você a chegar mais longe.

Aquário

Dia da sorte: sábado, 26 de setembro

Aquário pode perceber que está pronto para uma mudança que vinha tentando evitar. Algo dentro de você pode indicar que determinada situação já não combina com seus desejos, mesmo que ainda exista uma parte sua tentando permanecer onde está.

Em vez de ignorar esse desconforto, use-o como ponto de partida para entender o que precisa mudar. Evoluir também significa reconhecer quando um capítulo chegou ao fim.

Dica cósmica: se algo já não faz sentido, não force a permanência. Escute o que sua própria vontade está tentando dizer.

Peixes

Dia da sorte: domingo, 27 de setembro

Peixes pode finalmente receber mais reconhecimento por talentos e conhecimentos que nem sempre faz questão de mostrar. Uma oportunidade profissional ou uma mudança de posição pode colocar você em um lugar de maior destaque.

Em vez de diminuir suas próprias conquistas, permita-se ocupar esse espaço. Você não precisa se esconder para continuar sendo quem é.