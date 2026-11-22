ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 23 a 29 de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

A semana favorece escolhas importantes, mudanças na carreira e caminhos que podem trazer mais satisfação

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 23 a 29 de novembro de 2026 pode trazer boas notícias e avanços para os 12 signos do zodíaco. Algumas situações começam a fazer mais sentido, decisões que vinham sendo adiadas podem finalmente ganhar uma direção e oportunidades inesperadas podem mostrar que certos planos estão mais perto de se concretizar do que você imaginava.

O período também pede atenção ao presente e paciência para construir algo duradouro. Nem toda conquista acontece de uma hora para outra, e reconhecer os pequenos sinais de progresso pode ajudar a manter a confiança. Na vida pessoal ou profissional, vale observar onde faz sentido investir sua energia e quais escolhas combinam com o futuro que deseja. Confira o dia da sorte de cada signo, de acordo com a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: sábado, 28 de novembro

Áries, está na hora de voltar a confiar nas próprias decisões. Depois de um período de dúvidas e dificuldades para enxergar com clareza os próximos passos, você pode começar a recuperar a segurança necessária para seguir em frente. Talvez ainda não seja o momento de tomar uma decisão definitiva, mas já será possível entender melhor o que realmente importa.

Essa clareza pode mudar a maneira como você encara seus objetivos. Ao reconhecer o que tem valor e quais desejos merecem sua dedicação, fica mais fácil distinguir o que faz sentido daquilo que apenas parece uma boa ideia. Confie mais na sua capacidade de avaliar as situações e não se cobre respostas imediatas para tudo.

Dica cósmica: antes de buscar a aprovação de outras pessoas, procure entender o que você realmente deseja.

Touro

Dia da sorte: quarta-feira, 25 de novembro

Touro, transforme seus sonhos em planos concretos. A semana favorece a organização de objetivos que envolvem diferentes áreas da vida, desde o amor e a família até a carreira e os projetos pessoais. Em vez de deixar tudo no campo das ideias, procure identificar quais atitudes podem aproximar você da realidade que deseja construir.

Também será importante lembrar que aproveitar a vida faz parte das suas conquistas. Não adianta trabalhar tanto para alcançar estabilidade se você não encontra espaço para desfrutar dos resultados. Tenha paciência com o processo, organize suas prioridades e construa seus planos de maneira consistente, sem exigir resultados imediatos.

Dica cósmica: escolha um sonho e transforme-o em pequenas metas que você consiga colocar em prática.

Gêmeos

Dia da sorte: terça-feira, 24 de novembro

Gêmeos, uma questão importante pode finalmente chegar a uma conclusão. Desde o meio do ano, você talvez esteja avaliando diferentes possibilidades e tentando descobrir qual caminho combina mais com seus desejos. O excesso de alternativas, porém, pode ter dificultado uma decisão que precisa ser tomada.

Agora, existe a chance de enxergar com mais clareza o que deseja levar para o próximo ano e o que já não faz sentido manter. Isso pode envolver uma escolha pessoal, um relacionamento ou até uma mudança de planos. Você não precisa encontrar uma solução perfeita para seguir em frente, mas precisa reconhecer qual opção está mais alinhada com quem se tornou.

Dica cósmica: pare de tentar considerar todas as possibilidades ao mesmo tempo e escolha o caminho que faz sentido para você hoje.

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Câncer

Dia da sorte: sábado, 28 de novembro

Câncer, é importante sentir que existe um propósito naquilo que você faz. Nos últimos meses, talvez você tenha dedicado mais tempo a refletir sobre experiências passadas do que a construir novos caminhos profissionais. A semana pode ajudar a entender quais decisões precisam ser tomadas para recuperar o entusiasmo com o trabalho.

Também será importante reconhecer que seus esforços merecem visibilidade. Você não precisa se contentar em cumprir suas responsabilidades sem receber o devido reconhecimento. Esse período pode ajudar a preparar o terreno para avanços na carreira, especialmente se você estiver disposto a investir em projetos que realmente tenham significado.

Dica cósmica: não espere que os outros percebam seu esforço sem que você também se posicione e mostre o valor do seu trabalho.

Leão

Dia da sorte: sábado, 28 de novembro

Leão, antes de tomar uma decisão importante, avalie todas as alternativas disponíveis. Você pode estar diante de possibilidades que envolvem crescimento, novas experiências e conquistas, mas será necessário entender quais delas realmente combinam com seus objetivos. Nem sempre a opção mais rápida é a que oferece os melhores resultados.

A semana também favorece conversas, negociações e acordos em diferentes áreas da vida. Procure encontrar soluções que respeitem seus interesses sem ignorar as necessidades das outras pessoas. Algumas decisões podem ficar para depois, e isso não precisa ser encarado como atraso. Ter tempo para avaliar os cenários pode evitar escolhas precipitadas.

Dica cósmica: não confunda pressa com progresso. Compare as possibilidades antes de assumir um compromisso.

Virgem

Dia da sorte: quarta-feira, 25 de novembro

Virgem, você merece se sentir bem com a vida que está construindo. Para isso, talvez seja necessário permitir que algumas mudanças aconteçam. A semana marca o início de um período importante de transformação, especialmente na maneira como você lida com seus desejos e decisões.

Embora exista uma tendência a querer resolver tudo rapidamente, será melhor respeitar seu próprio ritmo. Antes de escolher apenas com base na lógica, procure entender como cada possibilidade faz você se sentir. Uma decisão pode parecer perfeita no papel e, ainda assim, não atender ao que você precisa. O equilíbrio entre planejamento e satisfação pessoal será essencial para os próximos passos.

Dica cósmica: não escolha apenas o que parece mais racional. Considere também o que pode fazer você se sentir realizado.

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Libra

Dia da sorte: sábado, 28 de novembro

Libra, as pessoas ao seu redor podem influenciar mais suas escolhas do que você imagina. Amigos, parceiros e colegas não participam apenas dos momentos importantes, mas também ajudam a moldar suas expectativas e decisões. Nesta semana, vale observar quem realmente contribui para o caminho que você deseja seguir.

Novas conexões e oportunidades podem surgir por meio dos relacionamentos. Por isso, procure se aproximar de pessoas que respeitam seus objetivos e incentivam seu crescimento. A sorte pode estar justamente nas parcerias que você escolhe construir, mas será importante não deixar que a opinião alheia determine todas as suas decisões.

Dica cósmica: escolha com cuidado quem terá espaço nos seus planos e mantenha por perto pessoas que torcem pelo seu crescimento.

Escorpião

Dia da sorte: terça-feira, 24 de novembro

Escorpião, depois de um período de mudanças e aprendizados, você pode finalmente enxergar com mais clareza qual direção deseja seguir. Talvez tenha enfrentado situações difíceis sem saber exatamente aonde elas levariam, mas cada experiência ajudou a entender melhor suas necessidades e seus limites.

Agora, existe a possibilidade de encerrar um ciclo e começar outro com mais segurança. Você já não é a mesma pessoa de alguns meses atrás, e isso pode fazer diferença na hora de escolher seus próximos passos. Reconheça o que merece e não tenha medo de deixar para trás situações que já não combinam com a vida que deseja.

Dica cósmica: use o que aprendeu com o passado para escolher um futuro mais alinhado com suas necessidades.

Sagitário

Dia da sorte: quarta-feira, 25 de novembro

Sagitário, invista no seu próprio crescimento. A semana pode favorecer avanços profissionais, especialmente se você estiver disposto a dedicar tempo e energia à construção de novos objetivos. Talvez os resultados ainda não apareçam imediatamente, mas isso não significa que seus esforços estejam sendo desperdiçados.

Organize suas prioridades, procure desenvolver suas habilidades e mantenha o foco no que deseja conquistar. O segredo será ter paciência para respeitar cada etapa, sem abandonar os planos só porque eles exigem mais tempo do que você gostaria. O trabalho que começa agora pode abrir caminhos importantes no futuro.

Dica cósmica: continue investindo em si mesmo, mesmo quando os resultados ainda não forem visíveis.

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Capricórnio

Dia da sorte: sábado, 28 de novembro

Capricórnio, uma mudança importante pode acontecer na sua vida profissional. Talvez envolva uma parceria, uma nova maneira de trabalhar ou uma alteração nos planos que você vinha seguindo. Mesmo que a novidade provoque insegurança, procure não rejeitá-la antes de entender o que ela pode oferecer.

Você ainda está aprendendo a lidar com situações que fogem do seu planejamento, mas nem toda mudança representa uma ameaça. Algumas podem trazer justamente o crescimento que estava faltando. Observe os acontecimentos com atenção e procure participar ativamente desse processo, em vez de esperar que tudo se resolva sozinho.

Dica cósmica: não permita que o medo do desconhecido impeça você de considerar uma oportunidade promissora.

Aquário

Dia da sorte: terça-feira, 24 de novembro

Aquário, você merece muito mais do que aceitar uma situação apenas porque ela parece conveniente. A semana pode trazer clareza sobre sua vida pessoal, seus relacionamentos e o tipo de futuro que deseja construir. Talvez existam tantas alternativas disponíveis que escolher uma delas tenha se tornado mais difícil do que deveria.

Agora, você pode perceber com mais facilidade quais possibilidades realmente correspondem às suas expectativas. Não é necessário manter todas as portas abertas por medo de fazer a escolha errada. Decidir por um caminho não significa que outras oportunidades deixarão de existir, mas pode ser o passo necessário para construir algo com mais consistência.

Dica cósmica: escolha com base no que você deseja de verdade, não apenas no receio de perder outras possibilidades.

Peixes

Dia da sorte: sábado, 28 de novembro

Peixes, nem sempre a vida acontece de acordo com os planos, mas algumas mudanças podem acabar trazendo resultados melhores do que você imaginava. A semana favorece uma reflexão sobre dinheiro, estabilidade e, principalmente, sobre o que significa ter uma vida verdadeiramente abundante.

Melhorar a situação financeira pode ser importante, mas não deve ser a única medida de sucesso. Pense nas pessoas que fazem parte da sua vida, nas experiências que deseja viver e no que realmente proporciona satisfação. Construir segurança a longo prazo também significa preservar seus valores e entender que as conquistas materiais precisam estar a serviço de uma vida com significado.